Estos son los trabajos que planean en obras de Periférico Norte, te décimos qué municipios abarcarán y cuánto durarán

Obras de Periférico Norte impactarán a 15 millones de usuarios, Delfina Gómez dio por inaugurados los trabajos de reconstrucción. (X, delfinagomeza)

La vialidad más transitada del Estado de México enfrenta una rehabilitación integral que impactará a más de 15 millones de usuarios hasta finales de abril. Las autoridades estatales pusieron en marcha una serie de trabajos en el Periférico Norte, con una inversión pública superior a los mil 265 millones de pesos, y un alcance que cubre varios municipios clave de la zona metropolitana.

En esta nota te compartimos todos los detalles sobre los trabajos a profundidad que se realizarán en una de las vías más concurridas en el país, durante el evento del banderazo encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, subrayó que esta obra tendrá múltiples beneficios, tanto en los usuarios como en la economía local y el empleo; también reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alcance de los trabajos y municipios involucrados

El recorrido intervenido abarca 108 kilómetros de Periférico Norte, desde el ex Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán. De acuerdo con información oficial, los municipios directamente beneficiados y afectados temporalmente por las obras son:

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán

Tultitlán

Tepotzotlán

Delfina Gómez dio banderazo a obras del Periférico Norte, las cuales durarán hasta abril de 2026. (Fotos: X/Delfina Gómez)

Este corredor soporta el desplazamiento diario de más de 204 mil vehículos y cerca de 15 millones de personas, lo que le convierte en una de las arterias viales más relevantes del país.

Según el Gobierno del Estado de México, la rehabilitación responde a una falta de mantenimiento, lo que ha derivado en el deterioro significativo de la carpeta asfáltica y la infraestructura vial.

¿Qué tipo de trabajos se realizarán?

Las labores contemplan retiro y reconstrucción de la carpeta asfáltica, refuerzo de la estructura del pavimento, reparación y renivelación de brocales y rejillas hidráulicas, además de balizamiento, señalización, mejoramiento del alumbrado público y renovación de la imagen urbana.

Según Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos del Estado de México, la intervención busca asegurar una rehabilitación profunda y total del Periférico Norte. La ejecución estará a cargo de empresas mexiquenses, con prioridad para la contratación de mano de obra local, lo que permitirá reactivar la economía de la región.

Duración, horarios y afectaciones al tránsito

La administración encabezada por Delfina Gómez Álvarez programó el arranque formal de los trabajos desde el 5 de enero, y la conclusión está prevista para el 30 de abril de 2026.

Las labores se organizan en dos turnos: de 08:00 a 18:00 horas y de 21:00 a 04:00 horas, con cierres parciales y progresivos que cubren tramos de aproximadamente un kilómetro por día.

Autoridades del Estado de México recomiendan vías alternas por trabajos en Periférico Norte.

Las autoridades han diseñado rutas alternas para mitigar el impacto, aunque el regreso a clases y el flujo habitual proyectan episodios de congestionamiento intenso; en días recientes, miles de usuarios reportaron congestionamiento vial de hasta tres horas.

Puntos más destacados

108 kilómetros serán rehabilitados entre Toreo y la caseta de Tepotzotlán.

Las obras impactan a Naucalpan , Tlalnepantla , Cuautitlán Izcalli , Cuautitlán , Tultitlán y Tepotzotlán .

El proyecto cuenta con más de mil 200 millones de pesos de inversión pública.

Los trabajos concluirán el 30 de abril de 2026 , con jornadas diurnas y nocturnas.

Se han reportado demoras viales de hasta tres horas durante las primeras fases de la rehabilitación.