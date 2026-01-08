México

Estos son los trabajos que planean en obras de Periférico Norte, te décimos qué municipios abarcarán y cuánto durarán

Delfina Gómez dio el banderazo a la reconstrucción que abarcará 108 kilómetros de vialidad, desde el Toreo de Cuatro Caminos hasta Tepotzotlán

Guardar
Obras de Periférico Norte impactarán a 15 millones de usuarios, Delfina Gómez dio por inaugurados los trabajos de reconstrucción. (X, delfinagomeza)

La vialidad más transitada del Estado de México enfrenta una rehabilitación integral que impactará a más de 15 millones de usuarios hasta finales de abril. Las autoridades estatales pusieron en marcha una serie de trabajos en el Periférico Norte, con una inversión pública superior a los mil 265 millones de pesos, y un alcance que cubre varios municipios clave de la zona metropolitana.

En esta nota te compartimos todos los detalles sobre los trabajos a profundidad que se realizarán en una de las vías más concurridas en el país, durante el evento del banderazo encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, subrayó que esta obra tendrá múltiples beneficios, tanto en los usuarios como en la economía local y el empleo; también reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alcance de los trabajos y municipios involucrados

El recorrido intervenido abarca 108 kilómetros de Periférico Norte, desde el ex Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán. De acuerdo con información oficial, los municipios directamente beneficiados y afectados temporalmente por las obras son:

  • Naucalpan de Juárez
  • Tlalnepantla
  • Cuautitlán Izcalli
  • Cuautitlán
  • Tultitlán
  • Tepotzotlán
Delfina Gómez dio banderazo a
Delfina Gómez dio banderazo a obras del Periférico Norte, las cuales durarán hasta abril de 2026. (Fotos: X/Delfina Gómez)

Este corredor soporta el desplazamiento diario de más de 204 mil vehículos y cerca de 15 millones de personas, lo que le convierte en una de las arterias viales más relevantes del país.

Según el Gobierno del Estado de México, la rehabilitación responde a una falta de mantenimiento, lo que ha derivado en el deterioro significativo de la carpeta asfáltica y la infraestructura vial.

¿Qué tipo de trabajos se realizarán?

Las labores contemplan retiro y reconstrucción de la carpeta asfáltica, refuerzo de la estructura del pavimento, reparación y renivelación de brocales y rejillas hidráulicas, además de balizamiento, señalización, mejoramiento del alumbrado público y renovación de la imagen urbana.

Según Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos del Estado de México, la intervención busca asegurar una rehabilitación profunda y total del Periférico Norte. La ejecución estará a cargo de empresas mexiquenses, con prioridad para la contratación de mano de obra local, lo que permitirá reactivar la economía de la región.

Duración, horarios y afectaciones al tránsito

La administración encabezada por Delfina Gómez Álvarez programó el arranque formal de los trabajos desde el 5 de enero, y la conclusión está prevista para el 30 de abril de 2026.

Las labores se organizan en dos turnos: de 08:00 a 18:00 horas y de 21:00 a 04:00 horas, con cierres parciales y progresivos que cubren tramos de aproximadamente un kilómetro por día.

Autoridades del Estado de México
Autoridades del Estado de México recomiendan vías alternas por trabajos en Periférico Norte.

Las autoridades han diseñado rutas alternas para mitigar el impacto, aunque el regreso a clases y el flujo habitual proyectan episodios de congestionamiento intenso; en días recientes, miles de usuarios reportaron congestionamiento vial de hasta tres horas.

Puntos más destacados

  • 108 kilómetros serán rehabilitados entre Toreo y la caseta de Tepotzotlán.
  • Las obras impactan a NaucalpanTlalnepantlaCuautitlán IzcalliCuautitlánTultitlán y Tepotzotlán.
  • El proyecto cuenta con más de mil 200 millones de pesos de inversión pública.
  • Los trabajos concluirán el 30 de abril de 2026, con jornadas diurnas y nocturnas.
  • Se han reportado demoras viales de hasta tres horas durante las primeras fases de la rehabilitación.

Temas Relacionados

Periférico NorteEstado de MéxicoDelfina GómezCuatro CaminosTepotzotlánClaudia SheinbaumReconstrucciónTráficomexico-noticiasPolítica MexicanaNaucalpan

Más Noticias

Adiós a las largas filas: mexicanos en el extranjero recibirán atención consular más rápida

El nuevo modelo consular elimina la necesidad de cita previa, permitiendo que los mexicanos reciban atención inmediata en cualquier oficina consular fuera del país

Adiós a las largas filas:

Maya y María Karunna de Caló recuerdan que el asesinato de su papá, el actor Roberto Hill, quedó impune: “Ya ni le movemos”

Las artistas mexicanas describen cómo los primeros años de seguimiento oficial nunca llevaron a una resolución, prolongando el dolor y obligándolas a encontrar nuevas formas de seguir adelante

Maya y María Karunna de

Tras postergar fecha para 2026, Fernando Delgadillo da detalles de su concierto en el Parque Naucalli

El evento musical se llevará a cabo en el municipio de Naucalpan el sábado 14 de febrero, según lo indicó el intérprete de ‘Hoy ten miedo de mí’

Tras postergar fecha para 2026,

La UNAM confirma hackeo de sus sistemas informáticos: asegura que datos de alumnos están a salvo

El hallazgo ocurrió durante el receso académico y dio lugar a la implementación de protocolos de seguridad

La UNAM confirma hackeo de

Club América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

La afición americanista adoptó la canción “Mi mayor anhelo” como su himno y amuleto de suerte durante la era del tricampeonato

Club América manda mensaje tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados balearon a una

Sujetos armados balearon a una mujer y a militares en Culiacán: un menor de edad fue detenido

Detienen a objetivo criminal “El Rodo” y a otro hombre, presuntos miembros del CJNG ligados a varios homicidios en SLP

El CJNG estaría detrás del asesinato del empresario “El Prieto” en Zapopan, señalan autoridades

SSC detuvo a dos hombres relacionados con el ataque a balazos a un policía de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

Ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Tamaulipas deja un vehículo “monstruo” asegurado

ENTRETENIMIENTO

Maya y María Karunna de

Maya y María Karunna de Caló recuerdan que el asesinato de su papá, el actor Roberto Hill, quedó impune: “Ya ni le movemos”

Tras postergar fecha para 2026, Fernando Delgadillo da detalles de su concierto en el Parque Naucalli

Juan Gabriel quería adoptar al hijo de Olga Breeskin y le ofreció millonaria cantidad: “Me ganó el amor de madre”

Fátima Bosch se reúne con la Ministra Yasmín Esquivel en la SCJN: estos fueron los temas que abordaron

33 años después, Guillermo del Toro regresa a Sundance con ‘Cronos’ en función especial

DEPORTES

Club América manda mensaje tras

Club América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

Mateusz Bogusz lanza un anuncio importante en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Cruz Azul

Liga MX: Partidos y horarios que se disputarán en la Jornada 1 del Clausura 2026

Antonio Mohamed habla sobre la baja y el futuro de este importante atacante

Esto dijo el Turco Mohamed del arribo de Sebastián Córdova a Toluca para el Clausura 2026