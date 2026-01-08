México

Esta es la planta que debes tener para ahuyentar a las moscas de tu casa

El uso de esta planta aromática aprovecha aceites esenciales que interfieren en el sistema sensorial de los insectos, lo que disminuye los riesgos sanitarios

Guardar
El cultivo de esta hierba
El cultivo de esta hierba en zonas como cocinas, ventanas o terrazas contribuye a mantener alejados a estos insectos. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las moscas son una de las plagas más comunes en los hogares, especialmente durante las temporadas de calor. Además de resultar molestas, estos insectos pueden representar un riesgo para la salud, ya que transportan bacterias y microorganismos al posarse sobre alimentos y superficies.

Ante ello, muchas personas buscan alternativas naturales para mantenerlas alejadas sin recurrir al uso de insecticidas químicos. Una de las opciones más efectivas y accesibles es el uso de plantas repelentes, siendo la albahaca una de las más recomendadas para ahuyentar moscas.

La albahaca (Ocimum basilicum) es una planta aromática ampliamente utilizada en la cocina, pero también posee propiedades repelentes gracias a los aceites esenciales que libera, como el eugenol y el linalool. Estos compuestos emiten un aroma agradable para las personas, pero altamente desagradable para las moscas y otros insectos, lo que ayuda a mantenerlos alejados de manera natural.

Opciones vegetales ofrecen protección adicional
Opciones vegetales ofrecen protección adicional y contribuyen a crear ambientes frescos y libres de molestias gracias a sus aceites esenciales. Foto: (iStock)

Especialistas en jardinería y control ecológico de plagas señalan que la albahaca actúa como un repelente natural al interferir con el sistema sensorial de las moscas, dificultando que localicen alimentos u olores que normalmente las atraen. Por esta razón, colocar macetas de albahaca en puntos estratégicos del hogar puede reducir significativamente la presencia de estos insectos.

La albahaca es ideal para colocar en cocinas, ventanas, balcones, terrazas y cerca de puertas, ya que estos espacios suelen ser las principales vías de entrada de las moscas. Además, su fácil mantenimiento la convierte en una excelente opción incluso para personas sin experiencia en el cuidado de plantas. Solo requiere luz natural indirecta o sol moderado, riego constante sin encharcar y una maceta con buen drenaje.

Otro beneficio de tener albahaca en casa es que contribuye a mejorar el ambiente interior, ya que su aroma ayuda a neutralizar malos olores y aporta una sensación de frescura. Asimismo, puede utilizarse en la preparación de alimentos, lo que la convierte en una planta funcional y decorativa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la albahaca es una de las plantas más eficaces para ahuyentar moscas, también existen otras opciones que pueden complementar su efecto, como la menta, la lavanda y el romero, las cuales poseen aromas intensos que resultan molestos para los insectos. Combinar varias de estas plantas puede potenciar la protección natural contra moscas en el hogar.

Es importante destacar que, aunque las plantas repelentes ayudan a reducir la presencia de moscas, deben acompañarse de medidas básicas de higiene, como mantener los alimentos cubiertos, sacar la basura con regularidad y limpiar superficies donde puedan acumularse restos orgánicos. De esta forma, se elimina el principal atractivo que estos insectos buscan.

En conclusión, la albahaca es una planta sencilla, económica y natural que puede ayudarte a ahuyentar moscas de tu hogar sin recurrir a productos químicos. Tenerla en casa no solo contribuye a un ambiente más limpio y saludable, sino que también promueve prácticas ecológicas y sostenibles para el control de plagas.

Temas Relacionados

MoscasPlantasPlagasBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Beneficios del licuado de papaya con linaza y receta rápida para incluirlo en tu dieta

Su consumo puede apoyar la salud digestiva y el control metabólico

Beneficios del licuado de papaya

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de enero: Línea 1 del STC funciona con normalidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en

Muertos, presos o prófugos: ¿qué pasó con la familia de El Chapo Guzmán tras su captura?

A una década de la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su familia quedó marcada por su oscuro legado

Muertos, presos o prófugos: ¿qué

Jugo de zanahoria y cítricos para reducir la inflación abdominal de manera sencilla

La combinación de estos ingredientes aporta nutrientes y antioxidantes que favorecen la función digestiva

Jugo de zanahoria y cítricos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muertos, presos o prófugos: ¿qué

Muertos, presos o prófugos: ¿qué pasó con la familia de El Chapo Guzmán tras su captura?

A 10 años de la captura de El Chapo Guzmán: así fue la última vez que Emma Coronel lo vio en libertad

‘El Bótox’ reaparece en video: acusa abuso contra limoneros y envía mensaje a Sheinbaum y García Harfuch

Padre Filiberto Velázquez reveló que habló con Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, días antes de su asesinato

Presuntos miembros del CJNG regalan juguetes a niños por Día de Reyes en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal revela su opinión

Christian Nodal revela su opinión sobre la música de Juan Gabriel tras ver el documental

Café Tacvba exige a disqueras a retirar toda su música de Spotify y llama a boicot

Stray Kids “The dominATE Experience” llega a cines de México: fechas, precios y detalles de preventa

Así fue la entrega de roscas de Reyes en Zacatecas por la familia Aguilar

Los mejores memes de mexicanos que dejó el falso capítulo 9 de Stranger Things

DEPORTES

La historia de Mário Zagallo,

La historia de Mário Zagallo, DT de Brasil en México 1970 y única persona en ganar cuatro mundiales

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026

Sebastián ‘Loco’ Abreu pide la titularidad de Gilberto Mora en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 “Que esté feliz con un balón”

Club América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

Mateusz Bogusz lanza un anuncio importante en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Cruz Azul