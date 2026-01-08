Esta es la planta que debes tener para ahuyentar a las moscas de tu casa

El cultivo de esta hierba en zonas como cocinas, ventanas o terrazas contribuye a mantener alejados a estos insectos. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las moscas son una de las plagas más comunes en los hogares, especialmente durante las temporadas de calor. Además de resultar molestas, estos insectos pueden representar un riesgo para la salud, ya que transportan bacterias y microorganismos al posarse sobre alimentos y superficies.

Ante ello, muchas personas buscan alternativas naturales para mantenerlas alejadas sin recurrir al uso de insecticidas químicos. Una de las opciones más efectivas y accesibles es el uso de plantas repelentes, siendo la albahaca una de las más recomendadas para ahuyentar moscas.

La albahaca (Ocimum basilicum) es una planta aromática ampliamente utilizada en la cocina, pero también posee propiedades repelentes gracias a los aceites esenciales que libera, como el eugenol y el linalool. Estos compuestos emiten un aroma agradable para las personas, pero altamente desagradable para las moscas y otros insectos, lo que ayuda a mantenerlos alejados de manera natural.

Opciones vegetales ofrecen protección adicional y contribuyen a crear ambientes frescos y libres de molestias gracias a sus aceites esenciales. Foto: (iStock)

Especialistas en jardinería y control ecológico de plagas señalan que la albahaca actúa como un repelente natural al interferir con el sistema sensorial de las moscas, dificultando que localicen alimentos u olores que normalmente las atraen. Por esta razón, colocar macetas de albahaca en puntos estratégicos del hogar puede reducir significativamente la presencia de estos insectos.

La albahaca es ideal para colocar en cocinas, ventanas, balcones, terrazas y cerca de puertas, ya que estos espacios suelen ser las principales vías de entrada de las moscas. Además, su fácil mantenimiento la convierte en una excelente opción incluso para personas sin experiencia en el cuidado de plantas. Solo requiere luz natural indirecta o sol moderado, riego constante sin encharcar y una maceta con buen drenaje.

Otro beneficio de tener albahaca en casa es que contribuye a mejorar el ambiente interior, ya que su aroma ayuda a neutralizar malos olores y aporta una sensación de frescura. Asimismo, puede utilizarse en la preparación de alimentos, lo que la convierte en una planta funcional y decorativa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la albahaca es una de las plantas más eficaces para ahuyentar moscas, también existen otras opciones que pueden complementar su efecto, como la menta, la lavanda y el romero, las cuales poseen aromas intensos que resultan molestos para los insectos. Combinar varias de estas plantas puede potenciar la protección natural contra moscas en el hogar.

Es importante destacar que, aunque las plantas repelentes ayudan a reducir la presencia de moscas, deben acompañarse de medidas básicas de higiene, como mantener los alimentos cubiertos, sacar la basura con regularidad y limpiar superficies donde puedan acumularse restos orgánicos. De esta forma, se elimina el principal atractivo que estos insectos buscan.

En conclusión, la albahaca es una planta sencilla, económica y natural que puede ayudarte a ahuyentar moscas de tu hogar sin recurrir a productos químicos. Tenerla en casa no solo contribuye a un ambiente más limpio y saludable, sino que también promueve prácticas ecológicas y sostenibles para el control de plagas.