SAT reduce el tiempo para entregar el saldo a favor de los contribuyentes este 2026

Una nueva disposición fijará un tiempo récord para entregar los excedentes, beneficiando a personas físicas y morales

El SAT establece como novedad para 2026 la devolución del saldo a favor en un plazo de solo cinco días para personas físicas. Crédito: Cuartoscuro

La rapidez en la devolución del saldo a favor será la principal novedad para las personas contribuyentes en México durante 2026, según el comunicado oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundido el 5 de enero.

El SAT ha establecido un plazo promedio de solo cinco días para devolver el saldo a favor para quienes sean personas físicas y de treinta días para las empresas, un adelanto respecto al plazo legal vigente de cuarenta días hábiles. Esta mejora responde al objetivo de brindar mayor agilidad y certeza a quienes cumplen puntualmente con su declaración anual.

La autoridad fiscal también señaló que la uniformidad en los criterios será un factor clave. Todas las oficinas del país deberán aplicar los mismos procedimientos y requisitos en la revisión de devoluciones, lo que evitará diferencias en el trato y garantizará la igualdad para quienes soliciten la entrega de su excedente.

Cambios en el proceso de auditoría

Las empresas en México tendrán un plazo máximo de treinta días para recibir la devolución de saldo a favor, agilizando el proceso fiscal. (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ARCHIVO)

El SAT anunció en el mismo comunicado que, en caso de incumplimiento de obligaciones fiscales, solo realizará una auditoría por contribuyente. Esta medida pretende reducir la carga administrativa y dar mayor certidumbre jurídica. Además, en el proceso de revisión, ya no se requerirá el total de la información, sino únicamente una muestra representativa de las partidas sujetas a análisis.

Las auditorías se enfocarán en casos con indicios de irregularidades, como operaciones con empresas factureras, deducciones excesivas, ingresos no declarados o inconsistencias entre compras e ingresos. El organismo también revisará casos donde se detecten abusos en estímulos fiscales, importaciones con precios por debajo del mercado y operaciones con paraísos fiscales.

En cuanto a la fiscalización, el SAT estableció que todos los procedimientos deberán seguir los mismos criterios, sin importar la oficina donde se realice el trámite. Esta decisión busca cerrar espacios a la discrecionalidad y asegurar un trato equitativo en cualquier parte del país.

Entre los objetivos de estas medidas se encuentra el de optimizar los recursos del sistema tributario, reducir la cantidad de auditorías y aumentar la recaudación. El organismo subrayó que, al aplicar las mismas reglas y criterios en todo el territorio nacional, se fomentará un entorno de mayor transparencia.

Fechas clave y herramientas para la declaración anual

En caso de incumplimiento, el SAT solo realizará una auditoría por contribuyente, reduciendo la carga administrativa y fortaleciendo la certeza jurídica. Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Para 2026, las personas físicas deberán presentar su declaración anual correspondiente a los ingresos de 2025 durante el mes de abril. Las personas morales, en cambio, tendrán que entregar su documentación entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Dentro de este calendario, existen fechas específicas para ciertos contribuyentes: el 19 de enero para sociedades en liquidación y el 16 de febrero para personas morales sin fines de lucro.

El SAT ha puesto a disposición de los contribuyentes un simulador que facilita la revisión de información y la preparación previa al envío definitivo de la declaración. Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes forman parte del Régimen General o del Régimen Simplificado de Confianza.

Las deducciones personales autorizadas para las personas físicas incluyen conceptos como gastos médicos y hospitalarios, funerarios, donativos, primas de seguros médicos mayores, colegiaturas, transporte escolar, créditos hipotecarios y aportaciones voluntarias para el retiro. Mantener la documentación al día y usar estos beneficios puede hacer más eficiente el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

