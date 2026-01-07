Resultados Sorteo Especial 308 Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 6 de enero 2026

Estos son los resultados del Sorteo Especial de Día de Reyes de este martes 6 de enero de 2026. (Lotería Nacional)

El Sorteo Especial con motivo del Día de Reyes de este martes 6 de enero de 2026, entregó un premio mayor de 54 millones de pesos repartidos en cuatro series, lo que incrementó las oportunidades para los participantes.

Este certamen, uno de los más tradicionales y esperados en México, suele organizarse en fechas señaladas o para celebrar acontecimientos importantes a lo largo del año.

Resultados del Sorteo Especial del 6 de enero de 2026

Premio mayor de 54 millones de pesos : 38278

Premio de 6 millones de pesos: 13560

Premio de 800 mil pesos: 15681

Premio de 800 mil pesos: 20275

Premio de 800 mil pesos: 25159

Premio de 800 mil pesos: 23833

Premio de 400 mil pesos: 03700

Premio de 400 mil pesos: 42371

Premio de 400 mil pesos: 01515

Premio de 400 mil pesos: 47328

Premio de 254 mil pesos: 48525

Premio de 254 mil pesos: 11132

Premio de 254 mil pesos: 45051

Premio de 254 mil pesos: 03850

Premio de 254 mil pesos: 42246

Premio de 254 mil pesos: 54050

Premio de 254 mil pesos: 55202

Premio de 254 mil pesos: 40264

Premio de 254 mil pesos: 59962

Premio de 254 mil pesos: 17821

Reintegros números: 8 y 0.

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, como el dedicado a los 200 años del estado de Nuevo León en 2024, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos (en esta ocasión a 54 millones de pesos), para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 4 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.