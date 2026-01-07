Quiénes son los principales accionistas de Televisa además de Emilio Azcárraga Jean

Además de Emilio Azcárraga, ¿quiénes son los grandes accionistas de Televisa? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La estructura de control y participación en Grupo Televisa experimentó cambios recientes tras la compraventa de una porción minoritaria de acciones propiedad de Emilio Azcárraga Jean, principal accionista individual y presidente ejecutivo del grupo.

Esta operación volvió a poner en primer plano a los empresarios que, además de Azcárraga Jean, mantienen participaciones relevantes en el capital de la televisora, aunque sólo algunos forman parte del núcleo que conduce la compañía.

El núcleo directivo con peso accionario

FILE PHOTO: CEO and Chairman of the Board of Grupo Televisa Emilio Azcarraga Jean speaks during an event to announce the advance of a program in benefit for communities affected by the quakes of September 2017, in Mexico City, Mexico September 18, 2018. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

La lista de socios con mayor peso comienza con Emilio Azcárraga Jean, quien ha dirigido la transformación de Televisa hacia un conglomerado de telecomunicaciones y contenidos con operaciones en México y Estados Unidos.

Bajo su liderazgo, la empresa consolidó su posición en el mercado de habla hispana, con activos que abarcan televisión abierta, televisión de paga, producción de contenidos y plataformas digitales.

El reciente movimiento accionario involucró la venta, por parte de Azcárraga Jean, de un paquete de acciones Serie “A” adquirido en partes iguales por Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, actuales copresidentes ejecutivos de Televisa.

Gómez Martínez ha estado vinculado a la estrategia de programación y relaciones institucionales, mientras que de Angoitia Noriega se ha enfocado en la gestión financiera y las negociaciones internacionales de la empresa. Ambos consolidan así su posición como socios y directivos clave en la estructura corporativa.

Empresarios externos con posiciones relevantes

Fuera del grupo directivo, otros empresarios concentran participaciones relevantes en el capital de Televisa.

Entre ellos destaca David Martínez Guzmán, fundador de Fintech Advisory, quien a través de su firma posee aproximadamente 7,8% del capital social. Su historial como inversionista incluye operaciones en telecomunicaciones y mercados financieros en América Latina y Europa.

Otro accionista de peso es Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, quien en octubre de 2025 adquirió cerca de 7,2% del capital social de Televisa. Tricio Haro cuenta con una trayectoria empresarial en el sector alimentario y en el consejo de diversas empresas.

El empresario es presidente del Comité Ejecutivo de Aeroméxico. Crédito: Cuartoscuro

Estos empresarios representan a los principales socios externos: mantienen posiciones financieras relevantes, aunque no intervienen en el control operativo ni en la dirección ejecutiva de Televisa.

El peso de los fondos institucionales

La estructura accionaria de Televisa también incluye a grandes fondos institucionales. Destacan Dodge & Cox, con cerca de 11,1% del capital social, y BlackRock, que posee aproximadamente 4,4%.

Estos fondos manejan recursos de miles de inversionistas y su presencia en el capital responde a decisiones de portafolio, sin participación en la gestión editorial o el manejo cotidiano de la empresa.

El resto del capital social está en manos de otros fondos, sociedades de inversión y accionistas minoritarios que no alcanzan los umbrales para reportar su identidad públicamente.