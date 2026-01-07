México

Motociclista atropellado en Iztapalapa ya fue sepultado, aún se desconoce el paradero de la conductora que lo arrolló

Familiares y conocidos de Roberto Hernández exigieron justicia para que su caso no quede impune, su cuerpo fue llevado a un panteón ubicado en Tláhuac

Roberto Hernández, motociclista asesinado en
Roberto Hernández, motociclista asesinado en Iztapalapa, fue sepultado en un panteón de Tláhuac, presunta responsable sigue prófuga.

La tarde de este 6 de diciembre de 2026, familiares y conocidos de Roberto Hernández, motociclista que fue asesinado tras ser embestido por un automóvil por casi dos kilómetros sobre avenida Periférico Oriente y Eje 6 Sur, lo sepultaron en el panteón San Lorenzo Tezonco, ubicado en avenida Tláhuac, Ciudad de México.

Durante el cortejo fúnebre y el trayecto desde el domicilio de Roberto hasta el panteón fue acompañado por motociclistas, los asistentes también cargaban con pancartas que exigían justicia, además, mostraban mensajes de afecto acompañadas de fotografías: “Un beso hasta el cielo”.

La exigencia de la familia hacia las autoridades se centra en la necesidad de mantener activa la investigación para identificar y capturar a la persona responsable de su fallecimiento.

Familiares de Roberto, motociclista arrollado
Familiares de Roberto, motociclista arrollado en Iztapalapa, llevaron pancartas de exigencia durante su sepelio.

Fiscalía de CDMX investiga caso como homicidio culposo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicó que el caso se investiga como homicidio culposo por tránsito de vehículo, explicaron que ubicaron un vehículo abandonado en calles de Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual está relacionado con la muerte del motociclista en la zona oriente de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas confirmaron que el automóvil coincide con el que participó en el choque ocurrido la noche del 3 de enero en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Iztapalapa.

Roberto Hernández fue impactado por un vehículo alrededor de las 22:00 horas

Después de las 22:00 horas, un hombre de 52 años, ya identificado por un familiar, fue impactado en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur mientras conducía su motocicleta.

El fallecimiento se reportó de inmediato a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre los primeros avances, los agentes identificaron el vehículo involucrado, así como las placas y el nombre del propietario registrado.

Sin embargo, la identidad de la persona que lo conducía al momento del accidente sigue sin esclarecerse.

Motociclistas acompañaron el funeral de
Motociclistas acompañaron el funeral de Roberto.

Presunta responsable sigue sin ser detenida por las autoridades

En redes sociales han circulado versiones no oficiales que apuntan a una mujer, presuntamente enfermera, como responsable de haber arrastrado al motociclista Roberto Hernández hasta provocarle la muerte.

La Fiscalía de la CDMX aseguró que aún no hay certeza sobre la identidad de quién lo conducía: “Como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento”.

