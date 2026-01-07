México

Gobierno de CDMX realizará recorrido por Mercado de Sonora para garantizar que ya no hay venta de animales

Desde el 1 de enero del 2026 entró en vigor la prohibición del comercio de seres sintientes en apego a la Ley de Protección y Bienestar Animal

Guardar
La jefa de gobierno inspeccionará
La jefa de gobierno inspeccionará pasillos del mercado Sonora por mandato judicial. | Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México

Clara Brugada Molina, jefa del gobierno capitalino, anunció durante conferencia de prensa que el jueves 8 de enero realizará una inspección en los pasillos del mercado Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, para verificar “que ya no haya venta de animales”.

Esta medida forma parte de un reclamo histórico de organizaciones defensoras de los animales y se apoya en una orden judicial que surgió tras un amparo promovido por colectivos como Va por Sus Derechos que pone fin al maltrato animal dentro del recinto tradicional.

El fallo emitido por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó en agosto del 2025, el cierre definitivo al comercio de animales en el mercado, según detalló Aristegui Noticias.

Clara Brugada declara que la
Clara Brugada declara que la venta de animales en espacios públicos y mercados es un delito, en referencia al Mercado Sonora.| Crédito: Jesus Áviles, Infobae México.

La decisión judicial no solo estableció el cese inmediato de la venta de animales no humanos, sino que además obligó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a otras instancias, a ejecutar siete acciones específicas para eliminar el maltrato y el comercio ilícito de fauna en el mercado.

Tras conocerse el fallo, la edil de Venustiano Carranza, Evelyn Parra comunicó que la prohibición comenzaría a aplicarse a partir del 1 enero de 2026.

Los locatarios involucrados recibieron un plazo hasta el cierre de 2025 para modificar el giro de sus negocios o enfrentar el cierre definitivo de sus locales.

Comerciantes dejan de de vender animales

Frente a la nueva realidad, varios locatarios ya comenzaron a transformar sus negocios, orientándose hacia la venta de alimento, juguetes y accesorios para mascotas. La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, detalló que también habrá opciones para comercializar hierbas, flores, artículos esotéricos, piñatas y productos de fiesta, conservando así la diversidad de la oferta tradicional.

El fallo del Tribunal de
El fallo del Tribunal de Justicia Administrativa responde a demandas de organizaciones animalistas y ambientalistas.|CRÉDITO: Jesús Áviles| Infobae México

El gobierno capitalino y la administración local han anunciado la puesta en marcha de un programa de apoyo económico, así como mesas de diálogo para acompañar el proceso de conversión comercial. El objetivo es que los comerciantes afectados puedan redefinir el enfoque de sus negocios, sin vulnerar la nueva ley.

La prohibición se sustenta en la Ley de Protección y Bienestar Animal, que ya prohibía la venta de animales en la vía pública y en grandes tiendas, pero ahora extiende la restricción al emblemático mercado.

Venta de animales vivos continúa

Pese a que se prohibió la venta de animales en el Mercado Sonora, Grupo Multimedios reportó que algunos locatarios continúan con esta práctica de manera ilegal y fuera de las instalaciones comerciales a través de pedidos por aplicaciones de mensajería.

(Foto: Tw/@DefensaAnimal)
(Foto: Tw/@DefensaAnimal)

Temas Relacionados

Clara BrugadaMercado sonoraBienestar animalmaltrato animalCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero: bloqueo a la circulación en Av. Insurgentes a la altura del Suburbano

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Temblor hoy 7 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 7 de enero

Molletes de camote con pico de gallo y aguacate: la receta fit que tienes que probar para iniciar bien este año

Olvídate del pan y descubre cómo este ingrediente asado puede ser la base ideal para desayunos y cenas ligeras

Molletes de camote con pico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Coyuca de Benítez, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0

Los mejores casinos online en México 2026, según apuestas-deportivas.es

A continuación detallamos el top 9 de los mejores casinos online de México y sus juegos más populares, de acuerdo a la firma europea. Lo que los hace interesantes es la forma de escoger un casino seguro y confiable para tus apuestas, señala

Los mejores casinos online en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales aseguran y destruyen

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez revela cómo ayudó

Eugenio Derbez revela cómo ayudó a su hija Aislinn a transitar el duelo por la muerte de su madre

Arrestan de nuevo a Tekashi 6ix9ine y presume que compartirá cárcel con Nicolás Maduro: “¡Quiero bailar con él!”

Jessica Bustos denuncia amenazas tras proceder contra Ricardo Pérez y Slobotzky por presunto acoso sexual: “Tengo miedo”

Hijo de Juan Gabriel reacciona al video viral del ‘doble’ parisino del Divo de Juárez: “Nos están faltando al respeto”

Excompañero de Patricio Borghetti en ‘VLA’ revela que una crisis de salud detonó su salida del matutino

DEPORTES

Lanzan serie televisiva dedicada a

Lanzan serie televisiva dedicada a los Toros Neza: dónde verla y cuándo se estrena

Cuartos de final Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde ver los juegos en México

Charlyn Corral se posiciona como la mejor goleadora del mundo por segundo año consecutivo según la IFFHS

La Fórmula 1 ajustará su formato de clasificación en 2026 ante la llegada de Cadillac y Checo Pérez

Anuncian partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona en México