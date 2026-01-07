Gobierno de CDMX realizará recorrido por Mercado de Sonora para garantizar que ya no hay venta de animales

La jefa de gobierno inspeccionará pasillos del mercado Sonora por mandato judicial. | Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México

Clara Brugada Molina, jefa del gobierno capitalino, anunció durante conferencia de prensa que el jueves 8 de enero realizará una inspección en los pasillos del mercado Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, para verificar “que ya no haya venta de animales”.

Esta medida forma parte de un reclamo histórico de organizaciones defensoras de los animales y se apoya en una orden judicial que surgió tras un amparo promovido por colectivos como Va por Sus Derechos que pone fin al maltrato animal dentro del recinto tradicional.

El fallo emitido por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó en agosto del 2025, el cierre definitivo al comercio de animales en el mercado, según detalló Aristegui Noticias.

Clara Brugada declara que la venta de animales en espacios públicos y mercados es un delito, en referencia al Mercado Sonora.| Crédito: Jesus Áviles, Infobae México.

La decisión judicial no solo estableció el cese inmediato de la venta de animales no humanos, sino que además obligó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a otras instancias, a ejecutar siete acciones específicas para eliminar el maltrato y el comercio ilícito de fauna en el mercado.

Tras conocerse el fallo, la edil de Venustiano Carranza, Evelyn Parra comunicó que la prohibición comenzaría a aplicarse a partir del 1 enero de 2026.

Los locatarios involucrados recibieron un plazo hasta el cierre de 2025 para modificar el giro de sus negocios o enfrentar el cierre definitivo de sus locales.

Comerciantes dejan de de vender animales

Frente a la nueva realidad, varios locatarios ya comenzaron a transformar sus negocios, orientándose hacia la venta de alimento, juguetes y accesorios para mascotas. La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, detalló que también habrá opciones para comercializar hierbas, flores, artículos esotéricos, piñatas y productos de fiesta, conservando así la diversidad de la oferta tradicional.

El fallo del Tribunal de Justicia Administrativa responde a demandas de organizaciones animalistas y ambientalistas.|CRÉDITO: Jesús Áviles| Infobae México

El gobierno capitalino y la administración local han anunciado la puesta en marcha de un programa de apoyo económico, así como mesas de diálogo para acompañar el proceso de conversión comercial. El objetivo es que los comerciantes afectados puedan redefinir el enfoque de sus negocios, sin vulnerar la nueva ley.

La prohibición se sustenta en la Ley de Protección y Bienestar Animal, que ya prohibía la venta de animales en la vía pública y en grandes tiendas, pero ahora extiende la restricción al emblemático mercado.

Venta de animales vivos continúa

Pese a que se prohibió la venta de animales en el Mercado Sonora, Grupo Multimedios reportó que algunos locatarios continúan con esta práctica de manera ilegal y fuera de las instalaciones comerciales a través de pedidos por aplicaciones de mensajería.

(Foto: Tw/@DefensaAnimal)