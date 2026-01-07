México

Cómo un presentimiento de Lupita Jones llevó a Kristal Silva a conquistar la televisión mexicana

La conductora de ‘Venga la Alegría’ dio un mensaje contundente sobre los certámenes de belleza en el país

La conductora relató una anécdota
La conductora relató una anécdota con la exmiss universo

La exreina de belleza y conductora de televisión Kristal Silva se pronunció acerca de la posibilidad de que Lupita Jones retome la dirección de Mexicana Universal, el certamen que ha marcado la historia de los concursos de belleza en México.

Asimismo, contó una anécdota de cómo Jones fue la responsable de su salto al estrellato en la televisión.

Qué dijo Kristal Silva sobre el posible regreso de Lupita Jones

Kristal Silva fue consultada sobre los rumores y especulaciones que apuntan a un eventual retorno de Lupita Jones como directora de Mexicana Universal.

La conductora de “Venga la Alegría” recalcó la influencia de Jones y el impacto que tuvo su liderazgo en el desarrollo de reinas mexicanas con proyección internacional.

“Me encantaría que lo hiciera (que regresara) porque la quiero mucho. La verdad es que sé que es una mujer, una señorona, con los ovarios y los pantalones para estar a cargo de, de esta organización, porque sé cómo trabaja.”, señaló Silva en entrevista con medios nacionales.

Lupita Jones habló de cómo
Lupita Jones habló de cómo se enteró de su despido de Miss Universo y lloró al término de la entrevista

Kristal revela cómo Lupita la ayudó a entrar a la industria

La presentadora enfatizó que, aunque el mundo de los concursos ha cambiado, la experiencia de Lupita Jones sigue siendo significativa para quienes buscan destacar en escenarios internacionales.

“Gracias a ella estoy aquí. O sea, siempre se lo he dicho. Yo siempre he sido muy agradecida. Si no hubiera sido porque ella un día me dijo: “Yo quiero que seas la conductora de mexicana universal”. Nadie me conocía en TV Azteca”, contó.

Kristal rememoró que Jones fue quien la presentó con ejecutivos de la televisora en la que aún permanece.

“Ese día ella me dijo: ‘Es que a ti te veo perfecto como conductora’. Entonces, no me queda más que agradecerle a mi Lupita Jones que siempre creyó en mí, vio algo en mí que tal vez yo no veía y que a la fecha nunca olvidaré eso y siempre estaré agradecida

El estreno está programado para
El estreno está programado para el 12 de octubre por Azteca Uno.

Las recientes declaraciones de Lupita Jones y la crisis en los certámenes

En las últimas semanas, Lupita Jones ha defendido su postura ante la polémica que rodea los estándares y expectativas hacia las representantes mexicanas en Miss Universo.

El 24 de diciembre de 2025, Jones declaró ante la prensa que “me juzgan de clasista” por sugerir la importancia de adaptarse al nuevo estatus que otorga el certamen.

La exMiss Universo aclaró que sus comentarios buscan resaltar la responsabilidad global que implica portar la corona, y no imponer un modelo único de belleza o comportamiento.

En fechas recientes, Jones también hizo referencia a la administración de la franquicia Miss Universo, criticando abiertamente a Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, a quienes atribuyó el deterioro de la imagen del certamen.

Lupita Jones vuelve a atacar
Lupita Jones vuelve a atacar a Fátima Bosch por no ser el estereotipo de Miss Universo: "Me juzgan de clasista"

“Creo que esas dos personas jamás debieron haber llegado a la organización de Miss Universo... Le han hecho mucho daño a la marca”, sostuvo Jones durante una conferencia de prensa realizada el 2 de diciembre de 2025.

La empresaria detalló que, tras su salida de Mexicana Universal, ha enfrentado bloqueos y obstáculos en la industria, pero afirmó que “los proyectos se mantienen y trascienden” cuando cuentan con bases sólidas.

Según la exdirectora, “Miss Universo debe ser dirigido por gente que verdaderamente ama el proyecto”, y subrayó que la credibilidad del concurso está bajo revisión por parte de la consultora Grant Thornton.

