Lupita Jones afirma que Raúl Rocha nunca debió haber llegado a Miss Universo y revela que intentaron bloquearla

La exMiss Universo y empresaria Lupita Jones hizo un balance ante los medios por el complejo escenario que vive el mundo de los certámenes tras los escándalos de Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip en Miss Universo 2025, además de revelar que ha enfrentando bloqueos desde su ruptura con dicha organización.

En conferencia de prensa realizada este martes, Lupita Jones subrayó el trabajo y desempeño internacional de las representantes de Mexicana Universal 2025: Montserrat Villalba, quien destacó como quinta finalista en Miss Grand International; Natalia Garibay, Top 20 en Miss International; Francia Cortés, actualmente concursando en Vietnam para Miss Charm International, y la futura participación de Melissa Payró en Reina Hispanoamericana.

El mensaje de Jones fue que, pese a todas las polémicas y crisis del sector, “estamos cerrando un año de terremotos y tsunamis... pero cuando están construidos sobre bases sólidas, los proyectos se mantienen y trascienden”.

La exdirectora nacional insistió en que Mexicana Universal se mantiene como un espacio seguro para las reinas mexicanas, resaltando que el éxito se construye brindando oportunidades de proyección a nivel nacional e internacional.

Llamó a la opinión pública y a los medios a no generalizar por lo ocurrido en Miss Universo: “No nos pongan a todos en la misma canasta”, aunque reconoció que lo que pasó en ese certamen sí podría afectar a las mexicanas que ahora compiten en otros certámenes.

El quiebre con Miss Universo y la gestión que dañó a la marca

Consultada sobre la tormenta que rodea hoy a Miss Universo, Jones fue tajante: para ella, Raúl Rocha Cantú y Anne Jakrajutatip nunca debieron llegar a ser los propietarios de la franquicia.

Subrayó que la visión de ambos estuvo completamente alejada de lo que representa Miss Universo y acusa que su administración ha dañado de manera grave el prestigio y misión del certamen.

“Creo que esas dos personas jamás debieron haber llegado a la organización de Miss Universo... Le han hecho mucho daño a la marca”.

Después de explicar cómo cambió el ambiente dentro de la organización y cómo esos movimientos la tomaron por sorpresa, la excolaboradora describió el momento en que supo que todo terminaría mal:

“Es muy clara la forma en que actuaron, por lo oscurito, sin dar la cara, sin hacer las cosas de una manera ética y profesional con respecto a mí, ¿no?, a la relación que yo tenía de tantos años con la organización... Desde el momento en que apareció Raúl Rocha en la escena, desde que supe que la organización se había vendido a esta persona, desde ahí dije: ‘No, esto no va a acabar bien’“, agregó.

Jones recalcó que el “destino” de Miss Universo está en manos de la consultora Grant Thornton, encargada de la auditoría internacional sobre JKN (la empresa tailandesa propietaria de la marca). Las operaciones están congeladas hasta que termine esta revisión, y sólo entonces se decidirá si la franquicia será transferida a nuevas manos. Jones insistió que la marca puede recuperar su credibilidad.

“Miss Universo debe ser dirigido por gente que verdaderamente ama el proyecto. El certamen ya trascendió: es patrimonio universal. Podrás comprar la marca, pero la marca le pertenece al mundo”. Además, recalcó que se deben revisar los antecedentes de quienes estén interesados en la compra.

Vivió bloqueos

De igual forma, en la conferencia reveló que que, tras la ruptura con Nuestra Belleza México, enfrentó bloqueos y trabas impulsados por la nueva administración.

“Creo que ha habido bloqueos, sí. Me ha costado trabajo cerrar negociaciones y, viendo la cadena de influencias que hay (con Raúl Rocha), siento que fue intencional... Llegaron a comentar: ‘Vamos a desaparecer a Mexicana Universal. Nadie se va a acordar de quién es Lupita Jones’, obviamente había intenciones de bloquearme”, afirmó.

También fue cuestionada por la prensa sobre si cree que lo que pasa ahora con los titulares de la marca es “karma” a lo que le hicieron, a lo Lupita Jones respondió:

“Dios siempre me ha cuidado mucho. Muchas veces puede ser que por eso me ha costado más trabajo, pero no me importa, porque duermo tranquila”.