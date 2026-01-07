México

Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios en este año?

Se espera que los beneficiarios reciban su primer pago del año en febrero

La Beca Benito Juárez es una iniciativa impulsada por el gobierno de México que tiene como objetivo beneficiar a todos los alumnos de nivel preparatoria que cursen en alguna pública del país.

La finalidad principal es reducir el abandono escolar y proporcionar el apoyo económico indispensable para que los jóvenes continúen y concluyan sus estudios.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de la Beca Benito Juárez este 2026?

Las autoridades informaron que no habrá modificaciones en el monto que entrega la Beca Benito Juárez, por lo que todo el 2026, los beneficiarios recibirán los 1,900 pesos bimestrales. Cabe recordar que el dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar.

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración sobre el pago de la beca, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Benito Juárez?

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo será el próximo periodo de pagos de beca ni el calendario de depósitos. Sin embargo, tomando en cuenta la forma en que se han distribuido los recursos, se espera que los beneficiarios reciban su dinero de la beca en el mes de febrero. Cabe recordar que la última distribución se realizó en diciembre de 2025.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago del programa?

El Buscador de Estatus representa una de las opciones para saber si el pago de la Beca Benito Juárez ya ha sido depositado; solo se requiere ingresar a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y contar con la CURP.

Otra alternativa es utilizar la app del Banco Bienestar para consultar el saldo disponible. Además, se puede acudir a los cajeros automáticos del banco o marcar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener la información.

La Coordinación Nacional de Becas concluye la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026 Crédito: X/@apoyosdelbbienestar

Continúa entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Benito Juárez

Por otra parte, desde el pasado mes de noviembre, los nuevos beneficiarios de la beca comenzaron a recibir su tarjeta del Bienestar donde podrán cobrar el dinero que entrega el programa.

Quienes deben recoger la tarjeta del Bienestar necesitan presentar documentación específica. Para los mayores de 18 años, se solicita identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

En el caso de los menores de edad, deben llevar acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente; adicionalmente, la madre, el padre, tutora o tutor debe presentar identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento y CURP.

