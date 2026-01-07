Atole de cacahuate: cómo preparar esta deliciosa bebida de manera sencilla desde casa

Foto: (Gemini IA)

El atole es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana. De origen prehispánico, ha acompañado durante siglos desayunos, celebraciones y noches frías en distintas regiones del país. Elaborado a base de maíz, el atole ha dado pie a innumerables variantes, entre ellas el atole de cacahuate, una versión cremosa, aromática y altamente nutritiva que destaca por su sabor profundo y reconfortante.

El cacahuate, ingrediente ampliamente utilizado en la cocina mexicana, aporta una textura espesa y un sabor tostado que combina perfectamente con el dulzor del piloncillo o el azúcar. Esta bebida es común en ferias, fiestas patronales y temporadas invernales, y suele acompañarse con tamales, pan dulce o pan de muerto, según la época del año.

El cacahuate es uno de los alimentos más comunes, con múltiples beneficios para la salud. Foto: (iStock)

Ingredientes

1 litro de leche (puede ser entera o vegetal)

1 taza de agua

½ taza de cacahuate natural , sin sal y pelado

⅓ de taza de masa de maíz o 3 cucharadas de fécula de maíz

½ taza de piloncillo rallado o azúcar (al gusto)

1 raja de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Una pizca de sal

Preparación

Tuesta ligeramente el cacahuate en un sartén a fuego medio, moviéndolo constantemente para evitar que se queme. Este paso realza su sabor. Coloca el cacahuate tostado en la licuadora junto con una taza de agua caliente y licúa hasta obtener una mezcla homogénea. En una olla grande, vierte la leche y agrega la raja de canela y el piloncillo. Cocina a fuego medio, moviendo ocasionalmente, hasta que el endulzante se disuelva por completo. Incorpora la mezcla de cacahuate colada, si se desea una textura más fina, y mezcla bien. Disuelve la masa de maíz o la fécula en un poco de agua fría y agrégala poco a poco al atole, sin dejar de mover, para evitar grumos. Cocina a fuego bajo durante 10 a 15 minutos, removiendo constantemente, hasta que el atole espese. Añade la vainilla y una pizca de sal para equilibrar los sabores. Retira la canela antes de servir.

Una bebida tradicional que puede prepararse en cualquier temporada del año. Foto: (Gemini IA)

El atole de cacahuate puede ajustarse según el gusto personal. Para una versión más espesa, se puede agregar un poco más de masa; para una bebida más ligera, basta con añadir leche o agua. También puede prepararse con leche vegetal, como la de almendra o avena, para una opción sin lácteos.

Servido bien caliente, el atole de cacahuate es más que una bebida: es una expresión de la cocina tradicional mexicana que combina historia, sabor y calidez en cada sorbo. Ideal para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones culinarias del país.