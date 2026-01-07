México

Atole de cacahuate: cómo preparar esta deliciosa bebida de manera sencilla desde casa

Esta receta es ideal para acompañar diferentes postres en temporada de frío

Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

El atole es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana. De origen prehispánico, ha acompañado durante siglos desayunos, celebraciones y noches frías en distintas regiones del país. Elaborado a base de maíz, el atole ha dado pie a innumerables variantes, entre ellas el atole de cacahuate, una versión cremosa, aromática y altamente nutritiva que destaca por su sabor profundo y reconfortante.

El cacahuate, ingrediente ampliamente utilizado en la cocina mexicana, aporta una textura espesa y un sabor tostado que combina perfectamente con el dulzor del piloncillo o el azúcar. Esta bebida es común en ferias, fiestas patronales y temporadas invernales, y suele acompañarse con tamales, pan dulce o pan de muerto, según la época del año.

El cacahuate es uno de
El cacahuate es uno de los alimentos más comunes, con múltiples beneficios para la salud. Foto: (iStock)

Ingredientes

  • 1 litro de leche (puede ser entera o vegetal)
  • 1 taza de agua
  • ½ taza de cacahuate natural, sin sal y pelado
  • ⅓ de taza de masa de maíz o 3 cucharadas de fécula de maíz
  • ½ taza de piloncillo rallado o azúcar (al gusto)
  • 1 raja de canela
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Una pizca de sal

Preparación

  1. Tuesta ligeramente el cacahuate en un sartén a fuego medio, moviéndolo constantemente para evitar que se queme. Este paso realza su sabor.
  2. Coloca el cacahuate tostado en la licuadora junto con una taza de agua caliente y licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. En una olla grande, vierte la leche y agrega la raja de canela y el piloncillo. Cocina a fuego medio, moviendo ocasionalmente, hasta que el endulzante se disuelva por completo.
  4. Incorpora la mezcla de cacahuate colada, si se desea una textura más fina, y mezcla bien.
  5. Disuelve la masa de maíz o la fécula en un poco de agua fría y agrégala poco a poco al atole, sin dejar de mover, para evitar grumos.
  6. Cocina a fuego bajo durante 10 a 15 minutos, removiendo constantemente, hasta que el atole espese.
  7. Añade la vainilla y una pizca de sal para equilibrar los sabores. Retira la canela antes de servir.
Una bebida tradicional que puede
Una bebida tradicional que puede prepararse en cualquier temporada del año. Foto: (Gemini IA)

El atole de cacahuate puede ajustarse según el gusto personal. Para una versión más espesa, se puede agregar un poco más de masa; para una bebida más ligera, basta con añadir leche o agua. También puede prepararse con leche vegetal, como la de almendra o avena, para una opción sin lácteos.

Servido bien caliente, el atole de cacahuate es más que una bebida: es una expresión de la cocina tradicional mexicana que combina historia, sabor y calidez en cada sorbo. Ideal para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones culinarias del país.

