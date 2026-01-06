México

Top 5 conciertos en CDMX en enero 2026 que no te puedes perder

Una selección de espectáculos que marcará el inicio del año con música, energía y grandes artistas en la capital mexicana

Gloria Trevi regresa al Auditorio Nacional

La Ciudad de México se posiciona como uno de los escenarios más importantes para artistas nacionales e internacionales. Su vibrante afición convierte cada presentación en una experiencia única, donde el talento se encuentra con la pasión de los fans.

El mes de enero 2026 promete abrir el año con una agenda musical diversa.. Entre espectáculos masivos y alternativas culturales, la capital ofrece opciones para todos los gustos y géneros.

Desde pop y rock hasta reggaetón y música alternativa, los conciertos que se llevarán a cabo no solo muestran la relevancia de la CDMX en el mapa global de la música, sino también su capacidad para recibir a grandes figuras del panorama artístico global.

Conciertos más esperados

Grandes artistas se presentarán durante el mes en varios recintos de la Ciudad de México - EFE/Ailén Desirée Montes

Entre los artistas que encabezan la lista de presentaciones destacan nombres como Gloria Trevi, José Madero, Kanye West, Yandel y Molotov. Cada uno representa un género y estilo diferente, asegurando que los asistentes vivan experiencias variadas e intensas.

Kanye West ha generado gran expectativa entre sus seguidores mexicanos. Sus fechas en la Plaza de Toros “La México” los días 30 y 31 de enero se agotaron rápidamente, demostrando la demanda que mantiene el artista.

Yandel llegará con su gira “Sinfónico” al Auditorio Nacional el sábado 31 de enero, mientras que Gloria Trevi regresa al mismo recinto con su tour “La Fiesta” el jueves 22 de enero, consolidando su récord de presentaciones en el venue.

Top 5 conciertos de enero en la CDMX

El rapero Kanye West es uno de las más esperados con sus dos fechas en la Plaza de Toros "La México" - REUTERS/Randall Hill

1. Kanye West – Plaza de Toros “La México”, 30 y 31 de enero. Un espectáculo que combina música, producción y una gran demanda.

2. Yandel – Auditorio Nacional, 31 de enero. Reggaetón sinfónico que promete sorprender a los asistentes con arreglos únicos en clásicos del género.

3. Gloria Trevi – Auditorio Nacional, 22 de enero. La cantante consolida su récord de funciones con su tour “La Fiesta”.

4. José Madero – Estadio GNP Seguros, 24 de enero. El exvocalista de PXNDX presenta su propuesta solista frente a miles de fans.

5. Avenged Sevenfold – Estadio GNP Seguros, 17 de enero. Rock enérgico que abre la agenda de conciertos masivos del mes en la capital.

Impacto y expectativa en la ciudad

Eventos que mueven a miles de fans por toda la ciudad - (Carlos de Antonio de la Peña)

Estos conciertos no solo representan entretenimiento; también tienen un impacto económico y social al movilizar a cientos de miles de personas, generar empleo temporal y activar la movilidad en la industria del turismo y servicios.

Con un inicio de año cargado de talento y energía, la Ciudad de México se prepara para consolidar su posición como un centro cultural y musical en América Latina.

Ofreciendo a los asistentes una agenda que no deja de sorprender por su variedad y calidad de espectáculo.

