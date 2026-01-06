Salud, educación y programas sociales: Sheinbaum presume logros de la 4T en 2025

Claudia Sheinbaum destacó en su informe nacional de 2025 los programas sociales constitucionales, los avances en educación y la expansión de infraestructura sanitaria y vial en México. Crédito: YouTube Claudia Sheinbaum.

Los programas sociales convertidos en derechos constitucionales, el impulso a la educación y la ampliación de la infraestructura sanitaria y vial marcaron el balance de México en 2025, según el video difundido por la presidenta Claudia Sheinbaum a la nación en sus redes sociales este 5 de enero.

Estos avances, sostiene Sheinbaum, proyectan una mejora estructural en el bienestar social y el desarrollo económico para 2026. La mandataria destacó el aumento salarial y los índices macroeconómicos, así como la disminución de la violencia y el fortalecimiento de los derechos laborales como ejes del último año.

Disminución de los homicidios dolosos este 2025 y mejoras en el desempleo

El índice de homicidio doloso en México descendió un 37% entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, según cifras oficiales presentadas por la presidenta. REUTERS/Raquel Cunha

Entre los logros resaltados en el último tramo de su intervención, Sheinbaum puntualizó que, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el homicidio doloso bajó en 37%, lo que representa 32 casos menos cada día. Además, subrayó que la estrategia de justicia y seguridad permitió mejoras sostenidas en materia de prevención.

Según las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, México figura actualmente como el segundo país con menor desempleo a nivel mundial, con 2.7% conforme a cifras del INEGI.

El turismo, añadió, creció en 13% en el periodo referido, mientras que la inflación anual fue de 3.72%. Durante la primera quincena de diciembre, el país alcanzó un récord de 22.8 millones de empleos formales registrados ante el IMSS. Asimismo, Sheinbaum señaló que el peso mexicano logró la mayor apreciación desde 1991.

Claudia Sheinbaum aseguró que el Banco Mundial identificó a México como la nación de América Latina con mayor crecimiento de la clase media entre 2018 y 2024.

32 millones de familias beneficiarias de los programas sociales y derechos de los pueblos originarios

En bienestar social, México implementó la Pensión Universal para Mujeres Bienestar y la beca universal Rita Cetina, beneficiando a millones de mujeres y estudiantes. REUTERS/Toya Sarno Jordan

En bienestar social, 32 millones de familias mantuvieron todos sus programas como derechos constitucionales, informó Sheinbaum. Asimismo, se implementaron tres nuevas iniciativas, entre las que destaca la Pensión Universal para Mujeres Bienestar, que benefició a 3 millones de señoras de entre 60 y 64 años.

Agregó que 8.8 millones de estudiantes de secundaria pública recibieron la beca universal Rita Cetina y que 10 millones adultos mayores y personas con discapacidad accedieron a servicios médicos con el programa Salud casa por casa. Por primera vez, tras la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos originarios, 20 mil 358 comunidades indígenas y afrodescendientes obtuvieron presupuesto público directo, informó

Inauguración de 25 hospitales e ingreso automático a la educación media superior

El gobierno inauguró 25 hospitales, 14 centros de salud y sumó 25.257 profesionales al sistema sanitario, además de ampliar cobertura mediante el programa Salud casa por casa. Presidencia de México/Handout vía REUTERS.

En materia sanitaria, el gobierno inauguró 25 hospitales y 14 centros de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, mientras 32 más están en construcción. Se habilitaron 435 quirófanos, 52 salas de hemodinamia y 1 mil 031 equipos nuevos de hemodiálisis. De acuerdo con la presidenta, se sumaron 25 mil 257 profesionales de la salud al sistema.

Sobre la educación, el ejecutivo lanzó el Bachillerato Nacional, con integración de todos los sistemas de media superior. Se construyeron o ampliaron 89 escuelas preparatorias para 50 mil nuevos estudiantes. El examen COMIPEMS se eliminó y, para el Valle de México, se habilitó la plataforma Mi derecho, mi lugar, destinada a facilitar el ingreso de los jóvenes a planteles cercanos a sus domicilios.

Sheinbaum mencionó la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, donde ya cursan estudios 77 mil estudiantes en ocho nuevas sedes. También se otorgó un aumento del 10% al salario de los docentes de educación básica.

2 mil kilómetros de carreteras por terminar y créditos Infonavit eliminados

En infraestructura y energía, se construyeron nuevas carreteras, sistemas de riego, tramos ferroviarios clave y tres centrales eléctricas, mejorando conectividad y servicios en todo el país. (Jesús Avilés / Infobae)

En el ámbito de vivienda, el gobierno disminuyó o eliminó créditos considerados injustos de FOVISSSTE e Infonavit en beneficio de 5 millones de derechohabientes. Se inició la construcción de 390 mil viviendas dentro de un plan sexenal que prevé superar 1.2 millones de unidades, destinadas a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Sheinbaum informó que se inauguraron 3 carreteras y arrancaron 12 nuevos proyectos carreteros, así como 11 distribuidores viales que, una vez concluidos, sumarán más de 2 mil kilómetros. Además, comenzó la construcción de 20 sistemas de riego eficiente para 200 mil hectáreas y se emprendieron 20 obras estratégicas relacionadas con agua potable y saneamiento.

El gobierno recuperó 2 mil 800 millones de metros cúbicos de agua por concesiones sin asignación concreta. También se ejecutaron numerosas obras de agua potable y drenaje en colaboración con los municipios y se puso en marcha la construcción de los nuevos tramos ferroviarios, México–Nuevo Laredo, Ciudad de México–Pachuca y Ciudad de México–Guadalajara, así como el Tren Malla de carga.

En energía, se inauguraron 3 centrales eléctricas de ciclo combinado y se inició la licitación de 5 más, además de 20 proyectos de energía renovable.

Beneficios a los damnificados por las lluvias y la jornada de 40 horas

Sheinbaum priorizó el restablecimiento de servicios y la recuperación de la infraestructura afectada, logrando la conectividad total de las vías dañadas en un plazo de 30 días. Crédito: Segob

En respuesta a las intempestivas lluvias que perjudicaron a cinco estados y a 100 mil familias, el gobierno, según la presidenta, ofreció apoyo integral a todos los damnificados y restauró la conectividad en todas las vías afectadas en un plazo de 30 días.

Sheinbaum indicó que en 2025 el salario mínimo creció en 12% y en 2026 subirá en 13%, alcanzando un incremento real acumulado de 150% desde 2018. Añadió que todos los trabajadores de plataformas cuentan ya con seguridad social, y que se acordó una reducción progresiva de la jornada laboral, con la meta de establecer la semana de 40 horas en 2030.