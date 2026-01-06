México

Puente Nichupté redefine la movilidad de Cancún

Una infraestructura estratégica esta por terminar y se espera un impacto urbano, turístico y ambiental dentro de la región

Guardar
El puente vehicular Nichupté en
El puente vehicular Nichupté en Cancún lleva un avance del 92% - ( Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

En el sistema lagunar Nichupté se levanta una de las infraestructuras más ambiciosas del sureste mexicano. El puente vehicular que conecta Cancún con su zona hotelera supera ya el 92 % de avance y se acerca a una etapa que marcará un antes y un después en la movilidad local.

Más allá de su dimensión física, el proyecto responde a una necesidad cotidiana: reducir tiempos de traslado y ofrecer una vía alterna ante contingencias. Su operación beneficiará tanto a los habitantes de la ciudad como a los millones de visitantes que llegan cada año a este destino turístico.

La obra también impulsa el desarrollo económico y social de la región. Al integrarse al entorno urbano, se proyecta como una solución estructural para una ciudad que creció con rapidez y demanda nuevas conexiones eficientes.

Dimensión, alcance y beneficios del proyecto

Una obra de ingeniería que
Una obra de ingeniería que permitirá un traslado más corto - (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

El Puente Vehicular Nichupté destaca por su escala y por las funciones que cumplirá una vez en operación. Su trazo cruza la laguna, lo que lo coloca entre los más extensos de América Latina.

Entre sus principales características se encuentran:

• Una longitud total de 11.2 kilómetros

• Un tramo principal de 8.8 kilómetros con tres carriles, uno de ellos reversible

• Dos entronques de 2.4 kilómetros que conectan con los bulevares Luis Donaldo Colosio y Kukulcán

• Un puente en arco metálico de 103 metros y una ciclovía integrada

Se estima que por esta vía circularán en promedio 20 mil vehículos al día, con un ahorro de hasta 45 minutos por trayecto. Además, durante su construcción se generaron alrededor de 51 mil empleos directos e indirectos, lo que refleja su impacto más allá del ámbito vial.

Ingeniería y restauración ambiental en el sistema lagunar

Un proyecto que ayudará a
Un proyecto que ayudará a la movilidad de los residentes locales y turistas - )Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

Por ello, el proyecto incorpora un enfoque de sustentabilidad que lo distingue dentro de las obras de infraestructura federal.

La intervención contempla el programa de restauración ambiental más amplio desarrollado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En total, se trabajan 306 hectáreas de manglar como parte de las acciones de compensación y recuperación ecológica.

A través de 10 programas y 25 subprogramas ambientales autorizados por la autoridad ambiental, se han rehabilitado 118 hectáreas de pastos marinos, rescatado más de mil ejemplares de vegetación nativa y reubicado más de dos mil animales. Estas acciones buscan asegurar que la transformación urbana conviva con la protección del ecosistema lagunar que rodea a Cancún.

Temas Relacionados

Puente NichuptéCancúnMovilidadImpacto urbanomexico-noticias

Más Noticias

Revertir el hígado graso a principios de año es posible con esta potente sopa casera fácil de cocinar

Iniciar el año con una estrategia alimentaria puede cambiar de forma positiva tu salud

Revertir el hígado graso a

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

La confesión ocurrió durante su participación en ‘Rayos X Podcast’, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Pierna mechada con costra de ciruela, un platillo clásico y jugoso

Una propuesta culinaria con carnes curadas, lácteos y frutas pensada para compartir en familia

Pierna mechada con costra de

Prepara albóndigas en salsa de chile chipotle en 7 sencillos pasos

Se trata de un guiso intenso y especiado que combina una variedad de ingredientes frescos, naturales y saludables

Prepara albóndigas en salsa de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

El mediocampista se convierte en la tercera incorporación de los Diablos Rojos en el mercado de invierno, tras su paso por Necaxa

Toluca oficializa el fichaje de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

Martha Figueroa revivió el instante en que Raúl Velasco calificó a Thalía como ‘corrientota’

“Da coraje”: Exponen que Paola Durante habría recibido trato especial en prisión tras el caso de Paco Stanley

Sheyla revela que fue condicionada a bajar 40 kilos en un mes para protagonizar una telenovela

“¿Por qué son así?”: niño rompe en llanto tras recibir un Lego de la vida real

DEPORTES

Toluca oficializa el fichaje de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

Los Angeles Chargers vs New England Patriots: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Arena México festeja el Día de Reyes con Místico, Esfinge y Máscara Dorada encabezan la función para los niños

Benjamín Mora se lanza a la aventura en la Superliga de China: “No tengo miedo al reto”

Futbol americano colegial: cuándo y dónde ver las semifinales en México