Puente Nichupté redefine la movilidad de Cancún

El puente vehicular Nichupté en Cancún lleva un avance del 92% - ( Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

En el sistema lagunar Nichupté se levanta una de las infraestructuras más ambiciosas del sureste mexicano. El puente vehicular que conecta Cancún con su zona hotelera supera ya el 92 % de avance y se acerca a una etapa que marcará un antes y un después en la movilidad local.

Más allá de su dimensión física, el proyecto responde a una necesidad cotidiana: reducir tiempos de traslado y ofrecer una vía alterna ante contingencias. Su operación beneficiará tanto a los habitantes de la ciudad como a los millones de visitantes que llegan cada año a este destino turístico.

La obra también impulsa el desarrollo económico y social de la región. Al integrarse al entorno urbano, se proyecta como una solución estructural para una ciudad que creció con rapidez y demanda nuevas conexiones eficientes.

Dimensión, alcance y beneficios del proyecto

Una obra de ingeniería que permitirá un traslado más corto - (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

El Puente Vehicular Nichupté destaca por su escala y por las funciones que cumplirá una vez en operación. Su trazo cruza la laguna, lo que lo coloca entre los más extensos de América Latina.

Entre sus principales características se encuentran:

• Una longitud total de 11.2 kilómetros

• Un tramo principal de 8.8 kilómetros con tres carriles, uno de ellos reversible

• Dos entronques de 2.4 kilómetros que conectan con los bulevares Luis Donaldo Colosio y Kukulcán

• Un puente en arco metálico de 103 metros y una ciclovía integrada

Se estima que por esta vía circularán en promedio 20 mil vehículos al día, con un ahorro de hasta 45 minutos por trayecto. Además, durante su construcción se generaron alrededor de 51 mil empleos directos e indirectos, lo que refleja su impacto más allá del ámbito vial.

Ingeniería y restauración ambiental en el sistema lagunar

Un proyecto que ayudará a la movilidad de los residentes locales y turistas - )Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

Por ello, el proyecto incorpora un enfoque de sustentabilidad que lo distingue dentro de las obras de infraestructura federal.

La intervención contempla el programa de restauración ambiental más amplio desarrollado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En total, se trabajan 306 hectáreas de manglar como parte de las acciones de compensación y recuperación ecológica.

A través de 10 programas y 25 subprogramas ambientales autorizados por la autoridad ambiental, se han rehabilitado 118 hectáreas de pastos marinos, rescatado más de mil ejemplares de vegetación nativa y reubicado más de dos mil animales. Estas acciones buscan asegurar que la transformación urbana conviva con la protección del ecosistema lagunar que rodea a Cancún.