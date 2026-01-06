México

Pensiones del Bienestar 2026: ¿Qué beneficiarios cobran hoy 6 de enero?

Con el inicio de 2026, se puso en marcha el primer operativo de pagos, correspondiente al bimestre enero–febrero

Guardar
Con el inicio de 2026,
Con el inicio de 2026, se puso en marcha el primer operativo de pagos, correspondiente al bimestre enero–febrero

Con el arranque del nuevo año, el Gobierno de México puso en marcha la dispersión de recursos de las Pensiones del Bienestar 2026, uno de los pilares de la política social federal.

Hoy, martes 6 de enero, el pago corresponde exclusivamente a las y los beneficiarios cuyo apellido paterno comienza con la letra “B”, conforme al calendario establecido por la Secretaría del Bienestar y operado a través del Banco del Bienestar.

Los depósitos se realizan de forma escalonada y directa, con el objetivo de evitar aglomeraciones en sucursales y garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios a las personas derechohabientes. El dinero se deposita en la Tarjeta del Bienestar y permanece seguro en la cuenta, por lo que no es obligatorio retirarlo el mismo día.

Programas incluidos en el pago de hoy

Este martes reciben su apoyo económico las personas inscritas en los siguientes programas sociales:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, para personas con discapacidad permanente.
  • Pensión Mujeres Bienestar, enfocada en mujeres de 60 a 64 años.
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.
Inició la dispersión del primer
Inició la dispersión del primer pago de las Pensiones del Bienestar del año; conforme al calendario oficial, el depósito corresponde a las y los beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con la letra “B”, a través del Banco del Bienestar

Montos vigentes en 2026

Para este año se confirmó un ajuste al alza en los apoyos. En el caso de la Pensión para Adultos Mayores, el monto es de 6 mil 400 pesos bimestrales. Las pensiones para Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar también registran incrementos, con montos que varían según el programa, mientras que el apoyo para Madres Trabajadoras se entrega de acuerdo con el número y condición de las niñas y niños beneficiarios.

Inició la dispersión del primer
Inició la dispersión del primer pago de las Pensiones del Bienestar del año; conforme al calendario oficial, el depósito corresponde a las y los beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con la letra “B”, a través del Banco del Bienestar

Calendario y orden de pago

El operativo de enero se extiende del lunes 5 al miércoles 28 de enero, siguiendo el orden alfabético del primer apellido. Tras la letra A, que cobró el lunes 5, este martes 6 corresponde a la letra B. Las autoridades recomiendan a quienes no pertenezcan a esta letra consultar el calendario oficial para conocer su fecha exacta y evitar traslados innecesarios.

Recomendaciones para beneficiarios

La Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar reiteran algunas recomendaciones clave:

  • Verificar previamente la fecha de pago según el apellido.
  • Acudir a sucursal solo si es necesario; el dinero no se pierde ni caduca.
  • Llevar identificación oficial vigente en caso de realizar trámites presenciales.
  • Desconfiar de gestores o intermediarios: los pagos son gratuitos y directos.

Con este esquema, el Gobierno federal da continuidad a los Programas para el Bienestar en 2026, con una dispersión que beneficia a millones de personas en todo el país y que busca fortalecer el ingreso de los hogares desde el primer mes del año.

En resumen:

  • Inició el operativo de pagos de las Pensiones del Bienestar 2026, correspondiente al bimestre enero–febrero.
  • Los depósitos se realizan de manera escalonada, conforme a la letra inicial del apellido paterno.
  • Hoy, martes 6 de enero, reciben su pago los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra “B”.
  • El pago se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, sin intermediarios.
  • Están incluidos los programas de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras.
  • En 2026, la Pensión para Adultos Mayores aumentó a 6 mil 400 pesos bimestrales.
  • El calendario de pagos de enero inició el 5 y concluye el 28 de enero.
  • Las autoridades recomiendan consultar la fecha correspondiente y evitar acudir a sucursales si no es necesario.

Temas Relacionados

Pensiones del BienestarPensión para el Bienestar de las Personas Adultas MayoresPago Pensión Bienestar eneroApoyos socialesmexico-noticias

Más Noticias

Reportan negociaciones entre Pachuca y Chivas por el posible regreso de Erick Gutiérrez

El mediocampista de 30 años no estaría contemplado en el proyecto de Chivas

Reportan negociaciones entre Pachuca y

Autoridades federales buscan que distribuidores de gasolina y gas LP tengan su impacto ambiental vigente

Se inicia la segunda fase del Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo

Autoridades federales buscan que distribuidores

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este Día de Reyes 2026 con peluches, toallas y todo tipo de producto para niños

La cinta animada fue la sensación en México tras su estreno gracias a la canción ‘Golden’

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este

Transferencias electrónicas bajo la lupa del SAT: cuándo hay multas y cuándo no

No se trata de un nuevo impuesto ni de una sanción automática, sino de un mayor control para detectar ingresos no declarados

Transferencias electrónicas bajo la lupa

Chivas vs Pachuca: día, horario y transmisión del debut en el Clausura 2026

El duelo marcará el inicio del torneo para ambos equipo

Chivas vs Pachuca: día, horario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

ENTRETENIMIENTO

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este Día de Reyes 2026 con peluches, toallas y todo tipo de producto para niños

“No es por ego”: Pepe Aguilar presume una carrera ‘limpia’ y defiende su legado musical

Cómo se conocieron Viruta y Capulina y por qué una perrita los unió

Eugenio Derbez celebra operación “quirúrgica” de EEUU en Venezuela: “Estoy muy contento por ellos”

Productora revela el plan en ‘Montse & Joe’ tras la ausencia de Yolanda Andrade: “Hay prioridades”

DEPORTES

Penta Zero Miedo, Dragón Lee

Penta Zero Miedo, Dragón Lee y Rey Mysterio protagonizan el primer WWE RAW del 2026 al ayudar a CM Punk

Reportan negociaciones entre Pachuca y Chivas por el posible regreso de Erick Gutiérrez

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: cuándo y dónde ver desde México a los atletas aztecas

Chivas vs Pachuca: día, horario y transmisión del debut en el Clausura 2026

Las Águilas de Mexicali son el primer equipo clasificado a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico