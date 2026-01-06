Pensiones del Bienestar 2026: ¿Qué beneficiarios cobran hoy 6 de enero?

Con el inicio de 2026, se puso en marcha el primer operativo de pagos, correspondiente al bimestre enero–febrero

Con el arranque del nuevo año, el Gobierno de México puso en marcha la dispersión de recursos de las Pensiones del Bienestar 2026, uno de los pilares de la política social federal.

Hoy, martes 6 de enero, el pago corresponde exclusivamente a las y los beneficiarios cuyo apellido paterno comienza con la letra “B”, conforme al calendario establecido por la Secretaría del Bienestar y operado a través del Banco del Bienestar.

Los depósitos se realizan de forma escalonada y directa, con el objetivo de evitar aglomeraciones en sucursales y garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios a las personas derechohabientes. El dinero se deposita en la Tarjeta del Bienestar y permanece seguro en la cuenta, por lo que no es obligatorio retirarlo el mismo día.

Programas incluidos en el pago de hoy

Este martes reciben su apoyo económico las personas inscritas en los siguientes programas sociales:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más .

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad , para personas con discapacidad permanente.

Pensión Mujeres Bienestar , enfocada en mujeres de 60 a 64 años .

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Inició la dispersión del primer pago de las Pensiones del Bienestar del año; conforme al calendario oficial, el depósito corresponde a las y los beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con la letra “B”, a través del Banco del Bienestar

Montos vigentes en 2026

Para este año se confirmó un ajuste al alza en los apoyos. En el caso de la Pensión para Adultos Mayores, el monto es de 6 mil 400 pesos bimestrales. Las pensiones para Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar también registran incrementos, con montos que varían según el programa, mientras que el apoyo para Madres Trabajadoras se entrega de acuerdo con el número y condición de las niñas y niños beneficiarios.

Calendario y orden de pago

El operativo de enero se extiende del lunes 5 al miércoles 28 de enero, siguiendo el orden alfabético del primer apellido. Tras la letra A, que cobró el lunes 5, este martes 6 corresponde a la letra B. Las autoridades recomiendan a quienes no pertenezcan a esta letra consultar el calendario oficial para conocer su fecha exacta y evitar traslados innecesarios.

Recomendaciones para beneficiarios

La Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar reiteran algunas recomendaciones clave:

Verificar previamente la fecha de pago según el apellido.

Acudir a sucursal solo si es necesario; el dinero no se pierde ni caduca .

Llevar identificación oficial vigente en caso de realizar trámites presenciales.

Desconfiar de gestores o intermediarios: los pagos son gratuitos y directos.

Con este esquema, el Gobierno federal da continuidad a los Programas para el Bienestar en 2026, con una dispersión que beneficia a millones de personas en todo el país y que busca fortalecer el ingreso de los hogares desde el primer mes del año.

En resumen:

Inició el operativo de pagos de las Pensiones del Bienestar 2026 , correspondiente al bimestre enero–febrero .

Los depósitos se realizan de manera escalonada , conforme a la letra inicial del apellido paterno .

Hoy, martes 6 de enero , reciben su pago los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra “B” .

El pago se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar , sin intermediarios.

Están incluidos los programas de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras .

En 2026, la Pensión para Adultos Mayores aumentó a 6 mil 400 pesos bimestrales .

El calendario de pagos de enero inició el 5 y concluye el 28 de enero .

Las autoridades recomiendan consultar la fecha correspondiente y evitar acudir a sucursales si no es necesario.