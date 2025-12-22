México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cuándo será el próximo periodo de pagos para todas las beneficiarias

Adultas mayores de 60 a 64 años de edad reciben un total de 3 mil pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es
La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar constituye un programa social promovida por el Gobierno de México, destinada a ofrecer apoyo económico a mujeres adultas mayores en todo el país.

Este apoyo económico se enfoca en mujeres con edades entre 60 y 64 años, y se otorga de forma universal a todas quienes forman parte de este rango etario.

Cada beneficiaria recibe 3 mil pesos bimestrales mediante depósitos que se ingresan en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Originalmente, la cobertura solo incluía a mujeres de 63 y 64 años, aunque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, propuso reducir el ingreso a la Pensión Mujeres Bienestar a partir de los 60 años de edad.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde agosto de 2025, mujeres de entre 60 y 62 años, así como quienes recién alcanzaron los 63 o 64 años, pueden acercarse a los módulos designados para inscribirse.

La gestión de este apoyo recae en la Secretaría del Bienestar, que se encarga de registros, pagos y demás trámites relacionados.

¿Cuándo fue el pago más reciente de la Pensión Mujeres Bienestar 2025?

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, informó que la última dispersión de recursos de la Pensión Mujeres Bienestar, correspondiente al sexto bimestre, se efectuó durante noviembre.

Mujeres que integran este programa social recibieron un total de 3 mil pesos en sus respectivas cuentas del Banco del Bienestar.

Asimismo, quienes apenas comenzaron a recibir la Pensión Mujeres Bienestar en el mes de noviembre, es decir, las nuevas beneficiarias de 60 a 62 años también se les efectuó el pago correspondiente.

Los depósitos se llevaron a cabo de manera gradual en el mes de noviembre conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiara.

Los depósitos de la Pensión
Los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar se realizan de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiaria. Foto: Archivo/Infobae México.

Ante esto, algunos se preguntan cuándo será el próximo periodo de pagos para todos las beneficiarias, ya que desde el mes de noviembre no se ha recibido depósito alguno.

De acuerdo con los tiempos establecidos por la Secretaría del Bienestar, ya existe un periodo en el que comenzarán las dispersiones de la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Cuándo comenzarán los pagos de la Pensión del Bienestar?

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se realizarán próximamente, de acuerdo a los tiempos establecidos por esta dependencia del Gobierno de México.

Se prevé que los depósitos se realicen en el mes de enero de 2026 durante los primeros días; por lo tanto, para lo que resta de 2025 ya no habrá ningún pago para alguna beneficiaria.

El próximo periodo de pagos
El próximo periodo de pagos la Pensión Mujeres Bienestar serán en el mes de enero de 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Debido a que los depósitos se llevan a cabo cada dos meses y el último pago se realizó el pasado mes de noviembre, sería en enero de este 2026 cuando se hagan las dispersiones correspondientes de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los pagos podrían arrancar al inicio del mes de enero de 2026, ya sea en la primera o segunda semana, por lo que es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

Regularmente, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, da a conocer las fechas de pago que se llevan a cabo de manera gradual en el mes correspondiente, ya sea en la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, o en sus redes sociales oficiales.

Los pagos para las adultas mayores de 60 a 64 años se llevan a cabo durante el mes correspondiente de manera gradual, conforme a la primera letra de su apellido paterno.

