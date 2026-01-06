Martha Figueroa revivió el instante en que Raúl Velasco calificó a Thalía como ‘corrientota’

Detalles del día en que Raúl Velasco llamó ‘corrientota’ a Thalía son revelados por Martha Figueroa: “Le di una tarjeta” (Foto: Televisa)

La ex periodista de Ventaneando y actual miembro del programa Hoy en Televisa, Martha Figueroa, reveló detalles sobre el día que Raúl Velasco calificó a Thalía como “corrientota” durante una emisión de Siempre en domingo.

La revelación surgió durante su participación en ‘El Podcast del momento’ junto a Turbulence y Burrita Burrona, espacio en el que compartió su experiencia como asistente de información del presentador en la etapa más influyente del programa musical de Televisa.

Según describió Figueroa en el podcast, la labor de asistente implicaba preparar tarjetas con información relevante de cada artista que aparecería en el escenario. “Yo tenía como diecinueve años, fue de mis primeras chambas. Me tocó ser su asistente de información. O sea, ¿se acuerdan que traía una tarjetita en la mano?”, relató la periodista.

El episodio con Thalía y la frase que marcó a la cantante

Durante la conversación, Burrita Burrona preguntó: “O sea, Martita, tú le pusiste ahí: ‘Dile a Thalía que le quitaron lo corrientota’”. Figueroa aclaró que su trabajo consistía en investigar y detallar la trayectoria de cada invitado, pero era Velasco quien decidía cómo y cuándo utilizar la información.

“Yo toda la semana ahí investigue, investigue con la disquera y con todo mundo. Thalía, tal y tal. Entonces: ‘Mire, señor, aquí está la tarjeta’, que decía: ‘Thalía viene de cantar en el no sé qué, triunfó en el Madison Square Garden de Nueva York. Acaba de lanzar su disco amarillo’. O sea, le daba la información así. Y de repente él la veía y decía: ‘Con usted es Thalía’. Y no decía nada de lo que yo había averiguado toda la semana. O de repente decía pues lo que se le daba la gana, ¿no?”, explicó Figueroa.

La cantante recordó el incidente ocurrido hace treinta y tres años

El episodio aludido ocurrió en 1990, cuando Thalía comenzaba su carrera como solista tras dejar Timbiriche. En esa ocasión, Raúl Velasco sorprendió a la artista y a la audiencia al afirmar en vivo:

“Desde el día en que debutaste en el programa hasta ahora, has tenido una evolución mucho muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde al de una chica joven, alegre, te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día”, frase que quedó registrada en archivos de televisión.

El impacto de la frase y la reacción de Thalía contra Raúl Velasco

La reacción de Thalía ante el comentario fue de desconcierto. Vestía un top de flores amarillas y lucía un mechón rubio. Aunque se mostró incómoda, optó por guardar silencio y sonreír en el momento.

Más de tres décadas después, la propia Thalía abordó el tema durante una entrevista para Billboard. La cantante recordó la experiencia y cuestionó la autoridad que se le concedía a figuras televisivas para emitir juicios de ese tipo. “

Esa autoridad de decirle a una chica que acababa de lanzar su primera canción, su primer disco, con las estrellas en los ojos, de enfrentarse a su público. (Tenía) 17 años, por ahí. De pronto que te digan, ‘por qué te maquillas así’, en vivo, ‘eres una corriente, eres una barata, por qué te maquillas así, qué horror’, y tú así, porque estás caught in the system (metida en el sistema)”, expresó la artista.

Thalía subrayó que esas situaciones se consideraban normales en la industria del entretenimiento de esa época, aunque actualmente serían motivo de críticas. “Era un sistema que si ahora le pasa esto a alguien tú le dices, ‘wow, detrás de mí vienen millones y te paras porque te paras’, pero en ese momento, era un sistema que se normalizaba”, afirmó la cantante de 51 años en la entrevista recogida por Billboard.

El legado de Raúl Velasco y la proyección de Siempre en domingo

Raúl Velasco, fallecido en noviembre de 2006, fue una figura central en la televisión mexicana. Durante casi tres décadas al frente de Siempre en domingo, el conductor se consolidó como el principal filtro para la proyección de artistas en el país y Latinoamérica. Su papel como “censor” de la industria musical generó admiración y polémica, pues decidía quiénes podían presentarse en el programa.

Algunos cantantes, como el fallecido Joan Sebastian, acusaron que Velasco limitó sus oportunidades en el programa. Además, era conocido por emitir comentarios ácidos durante transmisiones en vivo, lo que marcó la carrera y la memoria de varios artistas.

El episodio con Thalía sigue presente como uno de los momentos más recordados y debatidos en la historia del programa, evidenciando el poder que ostentaban los conductores en la televisión mexicana de aquella época y el impacto que sus palabras podían generar en las trayectorias de los artistas.