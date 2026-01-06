México

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum de hoy martes 6 de enero: postura de EE.UU. sobre fentanilo podría llevar a una intervención en México| En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de este lunes desde Palacio Nacional

14:34 hsHoy

Gobierno de México destaca acciones para las infancias

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de cuáles son las políticas públicas y acciones que benefician a las niñas y niños mexicanos durante los primeros dos años de gobierno de la presidenta de México, Sheinbaum Pardo destacó la dispersión de programas sociales, entre otras...

14:30 hsHoy

Infancias cuestionan a Sheinbaum

Los niños que asistieron a la conferencia del Pueblo, expresaron sus inquietudes a la presidenta de México, como “¿Qué le trajeron los Reyes Magos?“, ”¿Cuál es su mensaje para los niños y niñas?“, ”¿Por qué quitó los dulces en las escuelas?“, entre otras.

La prohibición de la venta
La prohibición de la venta de comida chatarra entró en vigor en marzo; sobrepeso y obesidad infantil se dispararon 120% en las últimas tres décadas.
14:19 hsHoy

Claudia Sheinbaum destaca que el refuerzo de las estrategias de inteligencia en materia de investigación ha sido clave para la baja de homicidios en el país

De acuerdo con la presidenta, la disminución de homicidios durante su gobierno se debe al fortalecimiento de la Inteligencia de la Investigación para la Seguridad Público.

Otros de los elementos que han aportado a que baje la tasa de homicidios son la atención de las causas y coordinación interinstitucional para combatir la violencia de México.

Juan David Sánchez Pérez, conductor
Juan David Sánchez Pérez, conductor de plataformas digitales, perdió la vida al intentar detener una agresión doméstica en el barrio París
14:07 hsHoy

“Les da más elementos pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir”: Sheinbaum sostiene que política estadounidense contra el fentanilo implicaría intervención en México

En cuanto a que los cárteles de droga mexicanos han sido declarados como terrorismo por parte del gobierno de EEUU, ante esto la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que:

" Nosotros incorporamos unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución Mexicana para la defensa de la soberanía", además se realizaron modificaciones en el artículo 19.

14:00 hsHoy

Sheinbaum descarta que EEUU no intervendrá en México

La presidenta destacó que en el tema de disminución de violencia en México su gobierno ha implementado una estrategia de dos ejes: “darle opciones a los jóvenes y la cero impunidad”.

Aunque el gobierno estadounidense ha manifestado su apoyo al México para combatir la violencia, Sheinbaum reafirmó que esto, es una cuestión de soberanía nacional, sin embargo, destacó que la cooperación sin intervencionismo es la opción más loable.

13:57 hsHoy

Sheinbaum cita a Ryzard Kapushinki

La mandataria citó al periodista debido a que un periódico de circulación nacional, según Sheinbaum Pardo difunde información sin corroboración.

13:46 hsHoy

Sheinbaum reivindica exterior histórica de México

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se refirió a la percepción internacional sobre Venezuela y la política exterior mexicana.

Sheinbaum subrayó la relevancia de la propaganda dirigida contra el país sudamericano, señalando que esta situación afecta incluso a quienes no comparten las posturas del gobierno de Nicolás Maduro o del chavismo.

REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA
REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA FOTO FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO

Al abordar la intervención extranjera, sostuvo que “no podemos estar de acuerdo nunca” con el uso de la fuerza por parte de una potencia para deponer a un presidente, enfatizando que esta postura aplica “incluso para la derecha aquí que anda buscando también sus referencias internacionales”.

Sheinbaum destacó que este tema constituye un asunto de interés para todos los mexicanos y recordó la tradición de política exterior que ha caracterizado a México. Señaló que el país mantuvo una “política exterior ejemplar” durante años, aunque, según sus palabras, “se perdió un poco durante el periodo sobre todo del PAN con Fox y Calderón”.

No obstante, aseguró que, incluso bajo gobiernos del PRI, la no intervención, “se mantuvo vigente”.

13:42 hsHoy

ISSSTE inaugura Unidad de Medicina Familiar en Quintana Roo

A través de videollamada, la director del Instituto del Seguro Social (Issste) Martí Batres y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama inauguraron la unidad en la región.

“Muchas gracias y felicidades a la Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen en Quintana Roo”, manifestó la presidenta Sheinbam Pardo.

13:38 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició la conferencia saludando al pueblo mexicano y también le dio la bienvenida a los hijos e hijas de los periodistas en Palacio Nacional, a quiénes les preguntó: “¿Qué les trajeron los Reyes Magos?"

13:12 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

