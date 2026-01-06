México

Este será el monto de deuda pública que solicitará México en todo el año 2026

La colocación inaugural del año alcanzó una demanda tres veces superior al monto adjudicado, lo que evidencia el atractivo de la deuda soberana mexicana

México colocó bonos por 9 mil millones de dólares. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

México realizó la primera colocación de deuda pública de 2026 al emitir bonos internacionales por 9.000 millones de dólares, abriendo así el mercado financiero internacional del año para América Latina al lanzar tres nuevos instrumentos de referencia.

En diciembre pasado, el Congreso autorizó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta 1 billón 780 mil millones de pesos de endeudamiento para el ejercicio fiscal de 2026.

Para 2026, la política de deuda del Gobierno Federal de México tiene previsto aplicar una estrategia orientada a la consolidación fiscal, centrando sus acciones en la eficiencia y la mitigación de riesgos.

En el cálculo de las necesidades de financiamiento para 2026, el Gobierno Federal considera, según la Secretaría de Hacienda, un tipo de cambio de 18.9 pesos por dólar y excluye la revolvencia de instrumentos a corto plazo.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa junto a una pizarra que muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense en un banco de Ciudad de México, México. 12 de junio de 2024. REUTERS/Henry Romero

El total requerido asciende a 5 billones 39.4 mil millones de pesos (13.4% del PIB).

Esta cifra comprende un déficit de 1 billón 779.5 mil millones de pesos, equivalente al 4.7% del PIB, y amortizaciones por 3 billones 259.9 mil millones de pesos, que representan 8.7% del PIB.

Dentro de este monto, el 8.5% del PIB corresponde a amortizaciones internas y 0.2% a obligaciones externas.

De acuerdo con las previsiones para ese ejercicio fiscal, la deuda externa disminuirá 0.2 puntos porcentuales respecto a 2025, para situarse en 15.8% del total de la deuda federal.

La primera emisión de bonos mexicanos de 2026 registra demanda récord internacional

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Edgar Amador, puntualizó que la demanda por los títulos alcanzó un máximo de 30.000 millones, cifra que triplicó el monto colocado y reflejó el interés de 279 inversionistas de todas las regiones del mundo.

Secretario de Hacienda ironiza con ser un pésimo neoliberal, en su comparecencia en el Senado aseguró que México no está en recesión. (Senado de la República)

Los bonos emitidos establecen nuevos puntos de referencia en la curva soberana mexicana a 8, 12 y 30 años, con tasas cupón de 5,625 %, 6,125 % y 6,75 %, respectivamente.

La fuerte recepción permitió registrar los diferenciales de precio más bajos para los bonos de 30 años desde 2019 y para los de 12 años desde 2020, ambos en 200 puntos base.

El elevado volumen de participación se atribuye tanto a la gestión prudente de las finanzas públicas como a la percepción positiva de los inversionistas internacionales sobre el riesgo soberano de México en el largo plazo.

Por tercer año consecutivo, el país marca un récord en la colocación de bonos, lo que otorga mayor flexibilidad al gobierno federal para afrontar sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera a lo largo de 2026.

Con este resultado, el gobierno federal ratifica su compromiso con los lineamientos del Plan Anual de Financiamiento 2026 y la disciplina en el manejo de la deuda pública, en concordancia con lo autorizado por el Congreso.

