México

Estas son bebidas naturales que ayudan a la digestión y al metabolismo mientras duermes

Cada vez más personas buscan opciones naturales para complementar su bienestar nocturno

Guardar
Cada vez más personas buscan
Cada vez más personas buscan opciones naturales para complementar su bienestar nocturno

Dormir bien es uno de los pilares del bienestar general. Durante la noche, el organismo entra en una fase de reparación y regulación hormonal en la que la digestión y el metabolismo siguen activos, aunque a un ritmo más pausado.

En ese contexto, determinadas bebidas naturales pueden ayudar a reducir la inflamación, mejorar la digestión y favorecer un metabolismo más eficiente sin interferir con el descanso.

Bebidas nocturnas que apoyan la digestión y el metabolismo

Agua tibia con limón

Una de las opciones más populares es el agua tibia con limón. Consumida unos 30 minutos antes de dormir, puede estimular suavemente el sistema digestivo y favorecer la hidratación.

El limón aporta compuestos antioxidantes y puede ayudar a reducir la sensación de pesadez tras una cena abundante. La clave está en utilizar agua tibia, no caliente, para evitar irritación gástrica.

Pueden convertirse en un apoyo
Pueden convertirse en un apoyo para la digestión y el metabolismo durante la noche, siempre que se integren a un estilo de vida saludable y no sustituyan recomendaciones médicas

Té de jengibre con canela

El jengibre y la canela son ingredientes reconocidos por su efecto digestivo. Esta infusión, tomada tibia por la noche, puede contribuir a disminuir la inflamación abdominal y mejorar la digestión.

El jengibre favorece el vaciamiento gástrico, mientras que la canela se asocia con un mejor control de la glucosa, lo que puede ayudar a mantener un metabolismo más estable durante el descanso nocturno.

Infusión de manzanilla

Además de su efecto relajante, la manzanilla es conocida por sus propiedades digestivas. Beber una infusión antes de dormir puede ayudar a aliviar gases, cólicos leves y tensión estomacal, al mismo tiempo que promueve un sueño más profundo. Un descanso adecuado es fundamental para la regulación del metabolismo y el control del apetito al día siguiente.

Agua de linaza

La linaza es rica en fibra soluble, lo que la convierte en una aliada para la digestión. Preparada en infusión o reposada toda la noche, el agua de linaza puede favorecer el tránsito intestinal y generar sensación de saciedad. Puede tomarse por la noche o en ayunas, siempre con moderación y acompañada de una adecuada ingesta de agua durante el día.

Vinagre de manzana con agua

Diluir una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua es una práctica extendida en rutinas de bienestar. Consumido de dos a tres veces por semana por la noche, puede ayudar a la digestión y al control de picos de glucosa. No se recomienda en personas con gastritis, reflujo o sensibilidad gástrica.

Pueden convertirse en un apoyo
Pueden convertirse en un apoyo para la digestión y el metabolismo durante la noche, siempre que se integren a un estilo de vida saludable y no sustituyan recomendaciones médicas

Agua con pepino y menta

Esta bebida destaca por su efecto refrescante e hidratante. El pepino aporta agua y minerales, mientras que la menta puede aliviar molestias digestivas leves. Es una opción adecuada para beber durante la noche sin aportar calorías ni estimular en exceso el sistema nervioso.

Un apoyo, no una solución milagro

Especialistas en nutrición advierten que estas bebidas no queman grasa por sí solas. Su función es complementar un estilo de vida saludable que incluya alimentación equilibrada, actividad física regular y un sueño adecuado. Utilizadas con constancia y moderación, pueden convertirse en un recurso natural para cuidar la digestión y apoyar el metabolismo mientras el cuerpo descansa.

En resumen:

  • Estas bebidas naturales pueden apoyar la digestión y el metabolismo nocturno, pero no son soluciones milagro para bajar de peso.
  • Agua tibia con limón: favorece la hidratación y puede aliviar la sensación de pesadez digestiva.
  • Té de jengibre con canela: ayuda a la digestión, reduce inflamación abdominal y puede apoyar el control de la glucosa.
  • Infusión de manzanilla: contribuye a relajar el sistema digestivo y mejora la calidad del sueño.
  • Agua de linaza: rica en fibra soluble, apoya el tránsito intestinal y genera saciedad.
  • Vinagre de manzana con agua: puede ayudar a regular picos de glucosa, con evidencia limitada y consumo moderado.
  • Agua con pepino y menta: hidrata sin calorías y alivia molestias digestivas leves.
  • Especialistas coinciden en que su efecto es complementario y debe acompañarse de dieta equilibrada, actividad física y buen descanso.

Temas Relacionados

Bebidas naturalesdigestión saludableté de jengibrevinagre de manzanabebidas nocturnasmexico-noticias

Más Noticias

Revertir el hígado graso a principios de año es posible con esta potente sopa casera fácil de cocinar

Iniciar el año con una estrategia alimentaria puede cambiar de forma positiva tu salud

Revertir el hígado graso a

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

La confesión ocurrió durante su participación en ‘Rayos X Podcast’, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Pierna mechada con costra de ciruela, un platillo clásico y jugoso

Una propuesta culinaria con carnes curadas, lácteos y frutas pensada para compartir en familia

Pierna mechada con costra de

Prepara albóndigas en salsa de chile chipotle en 7 sencillos pasos

Se trata de un guiso intenso y especiado que combina una variedad de ingredientes frescos, naturales y saludables

Prepara albóndigas en salsa de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

El mediocampista se convierte en la tercera incorporación de los Diablos Rojos en el mercado de invierno, tras su paso por Necaxa

Toluca oficializa el fichaje de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

Martha Figueroa revivió el instante en que Raúl Velasco calificó a Thalía como ‘corrientota’

“Da coraje”: Exponen que Paola Durante habría recibido trato especial en prisión tras el caso de Paco Stanley

Sheyla revela que fue condicionada a bajar 40 kilos en un mes para protagonizar una telenovela

“¿Por qué son así?”: niño rompe en llanto tras recibir un Lego de la vida real

DEPORTES

Mujer aparta todas las Roscas

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación

Green Bay Packers vs Chicago Bears: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Dónde y cuándo ver Arsenal vs Liverpool en México: Jornada 21 de la Premier League 2025-26

Liga MX Femenil: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de la Jornada 1 hoy 6 de enero

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026