“Digno de admirar”: niño regala sus juguetes a los Reyes Magos

(TikTok: @t1n0j)

Este 6 de enero se celebra el Día de Reyes Magos en varias partes del mundo y en México no es la excepción. Según la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar visitan los hogares mexicanos para dejarle regalos a los niños que se portaron bien todo el año.

Mientras algunos niños tuvieron la dicha de recibir ropa o juguetes, un niño decidió ayudar a los Reyes Magos a cumplir su objetivo de una manera muy especial: regaló sus juguetes a quienes lo necesitaban.

El menor visitó una romería navideña cerca de su casa y, con ayuda de su abuelita, colocó una mesa con todos los juguetes que tenía para regalar.

El menor ayudó a los padres de familia a cumplir con los deseos de sus hijos. TikTok/@t1n0j

“Hola, me llamo Mateo. Toma uno si lo necesitas. Feliz Día de Reyes Magos”, escribió en un cartel.

Su gesto llamó la atención de los Reyes Magos, quienes no dudaron en compartirlo a través de redes sociales.

Los videos se viralizaron y las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos reconocieron la empatía de Mateo, otros aplaudieron a su familia por los valores que le están inculcando.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ame. Mateo sigue así, serás un ser humano muy lindo.”

“Bien mateo, sigue con ese corazón tan noble.”

“Atrás de Mateo hay una familia que le está enseñando valores. Muy bien, Mateo, recuerda que todo en esta vida se regresa, serás bendecido.”

“Formaron un gran hombre, aún es un niño, pero ya es admirable su empatía, que todo lo bueno que son se les regrese en la vida.”

“Qué bueno gesto de parte de Mateo, pero más admirable los valores que le inculcaron aplausos para todos.”

¿Por qué se pagan los tamales de la rosca de Reyes el 2 de febrero?

Como parte de la tradición mexicana, las familias comparten una rosca de pan que esconde muñecos en su interior. Quien tenga la fortuna de encontrar uno, debe regalar tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

Repartición de la Mega Rosca de Reyes en CDMX. Foto: (Gobierno CDMX)

Según un artículo publicado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los tamales se pagan ese día en especial porque coincide con la bendición del maíz, según el Calendario Azteca, y se celebra a la Virgen de la Candelaria.

“En nuestro país se acostumbra que la persona a la que le salió el niño en la rosca de reyes es la encargada de realizar tamales y atole para su familia, esta tradición se debe a que en esta misma fecha, basándose en el Calendario Azteca, es la bendición del maíz, y se elaboran alimentos con él”, se lee.