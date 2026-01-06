¿Cuándo te toca verificar en 2026? Este es el calendario vehicular de la CDMX

Para evitar multas y restricciones de circulación es importante por cumplir a tiempo con la verificación vehicular

La verificación vehicular es un trámite obligatorio para los automovilistas que circulan en la Ciudad de México y uno de los principales instrumentos de política ambiental para reducir las emisiones contaminantes.

En 2026, este proceso se mantiene bajo el esquema semestral que ya conocen los conductores: cada vehículo debe verificar dos veces al año, de acuerdo con el color del engomado y el último dígito numérico de la placa.

El calendario oficial correspondiente al primer semestre de 2026 (enero–junio) fue dado a conocer por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), autoridad encargada de regular y supervisar el cumplimiento de este programa en la capital del país.

Cumplir con la verificación en tiempo y forma no solo evita multas económicas, sino también sanciones administrativas que pueden ir desde recargos hasta la imposibilidad de circular en determinados días, conforme a las reglas del programa ambiental vigente.

El calendario de verificación vehicular 2026 en la CDMX establece los periodos obligatorios por color de engomado y terminación de placa, un trámite clave para evitar multas y circular sin restricciones durante el primer semestre del año

Calendario de verificación vehicular CDMX 2026

De acuerdo con la información oficial, las fechas de verificación para el primer semestre del año quedan establecidas de la siguiente manera:

Engomado amarillo (placas terminación 5 y 6): enero y febrero

Engomado rosa (placas terminación 7 y 8): febrero y marzo

Engomado rojo (placas terminación 3 y 4): marzo y abril

Engomado verde (placas terminación 1 y 2): abril y mayo

Engomado azul (placas terminación 9 y 0): mayo y junio

Este esquema permite distribuir la demanda de los verificentros a lo largo del semestre y evitar saturaciones, especialmente en los últimos días de cada periodo.

¿Cómo saber cuándo te toca verificar?

Para identificar tu periodo exacto de verificación, solo necesitas dos datos básicos:

El color del engomado de tu vehículo, que corresponde al último dígito de la placa. El último número de la placa de circulación.

Con esa información, puedes ubicar fácilmente el bimestre que te corresponde dentro del calendario. Ejemplo: si tu auto tiene engomado verde y la placa termina en 2, debes verificar entre abril y mayo de 2026.

Puntos clave que debes tomar en cuenta

La verificación vehicular es obligatoria para todos los autos con matrícula de la CDMX, sin excepción. No cumplir con el trámite dentro del periodo asignado implica multas, pago de recargos y posibles restricciones de circulación.

En el caso de vehículos registrados en otras entidades, estos pueden verificar de manera voluntaria en la Ciudad de México si así lo desean. Además, la SEDEMA ha informado que el calendario del segundo semestre de 2026 (julio–diciembre) se publicará más adelante.

Ante este panorama, la recomendación es clara: no dejar la verificación para el último momento, revisar con anticipación el estado mecánico del vehículo y agendar la cita correspondiente para evitar contratiempos.

Cumplir con el calendario vehicular 2026 no solo es una obligación legal, sino también una acción que contribuye a mejorar la calidad del aire y la movilidad en la Ciudad de México.

En resumen:

La verificación vehicular en la Ciudad de México es obligatoria y se realiza dos veces al año , de manera semestral.

El periodo de verificación depende del color del engomado y del último dígito de la placa .

El calendario del primer semestre de 2026 (enero–junio) fue publicado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) .

Fechas por engomado: Amarillo (5 y 6): enero y febrero Rosa (7 y 8): febrero y marzo Rojo (3 y 4): marzo y abril Verde (1 y 2): abril y mayo Azul (9 y 0): mayo y junio

No verificar en el periodo asignado genera multas, recargos y posibles restricciones de circulación .

Vehículos de otras entidades pueden verificar de forma voluntaria en la CDMX.

El calendario del segundo semestre 2026 (julio–diciembre) será publicado posteriormente.

La recomendación es agendar la cita con anticipación para evitar contratiempos y saturación en los verificentros.