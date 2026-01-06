México

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirmó que el padre tuvo que huir tras su participación en procesos de paz y defensa de víctimas

El Padre Filiberto Velázquez, director
El Padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos 'Minerva Bello' Foto: Diego Alva/Infobae México

El sacerdote y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez Florencio fue desplazado de Guerrero tras recibir amenazas directas del crimen organizado, pese a contar con protección de la Guardia Nacional desde octubre de 2023.

La salida del religioso fue confirmada por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, que consideró insuficientes las medidas de resguardo ante los recientes riesgos.

Amenazas, campañas de desprestigio y custodia insuficiente

La labor de Filiberto Velázquez como director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello lo expuso a situaciones de alto riesgo. El sacerdote recibió amenazas de muerte y fue víctima de un ataque armado en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa en octubre de 2023, lo que llevó a que elementos de la Guardia Nacional le asignaran escoltas.

Sin embargo, el obispo José de Jesús González Hernández, de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, indicó que la presencia de la Guardia Nacional ya no era suficiente para garantizar su seguridad ante amenazas directas.

“Nos preocupa mucho la situación del padre Filiberto, por eso se tomó la decisión de apartarlo del entorno inmediato donde pudiera estar en peligro”, sostuvo a medios locales al término de una misa.

Además, el obispo comparó el caso de Velázquez Florencio con el del ex obispo Salvador Rangel, y advirtió que cualquier sacerdote que intervenga en la búsqueda de paz en Guerrero se expone a riesgos similares: “El que anda metido por la paz, por buscar la reconciliación, sale afectado”.

En semanas recientes, Filiberto Velázquez denunció una campaña de desprestigio en redes sociales, donde fue vinculado sin pruebas a grupos armados de la región. El propio sacerdote advirtió que esas acusaciones lo colocaron en una situación de extrema vulnerabilidad y señaló que algunas de esas publicaciones provenían de cuentas relacionadas con autoridades municipales.

“Me imputan de forma indirecta hechos delictivos. Dañan mi honor y mi buen nombre. Y, lo más grave, me colocan en una situación de riesgo real e inminente para mi integridad física, mi vida y la de las y los feligreses”, escribió el 30 de noviembre.

El padre Jesús González Hernández añadió la Iglesia no busca mártires, sino preservar la vida de quienes ayudan. “No queremos mártires más, queremos sacerdotes vivos que sigan ayudando”, expresó el obispo durante una misa en Chilapa.

¿Quién es el padre Filiberto Velázquez?

El padre Filiberto Velázquez Florencio es un sacerdote católico y activista originario de Guerrero que se ha distinguido por su labor en la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a víctimas en contextos de violencia extrema.

Dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, una organización enfocada en el apoyo a personas afectadas por desaparición forzada, desplazamiento interno y violencia armada en la entidad. A través de actividades de documentación, búsqueda y denuncia de casos, el Centro ha visibilizado la crisis humanitaria que persiste en diversas regiones del estado.

El trabajo de Velázquez Florencio lo llevó a asumir la parroquia de San Cristóbal, en la comunidad de Mezcala, después del asesinato del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada en octubre de 2025.

Su participación activa en la defensa de los derechos de migrantes, normalistas y comunidades rurales lo colocó en situaciones de riesgo, como en 2024, cuando fue seguido por hombres armados tras una jornada de acompañamiento en Chiapas. Estas amenazas, sumadas a intentos de atentado y hostigamiento, lo convirtieron en un blanco recurrente de la violencia criminal.

En octubre de 2023, sobrevivió a un atentado a balazos cuando viajaba a bordo de su vehículo, ataque tras el cual logró resguardarse en la Normal de Ayotzinapa. El sacerdote también ha documentado ataques con explosivos lanzados desde drones y otros hechos de violencia en la región.

Desde octubre de 2023, contó con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de escolta de la Guardia Nacional. Sin embargo, la persistencia de las amenazas y la falta de condiciones de seguridad suficientes lo llevaron a abandonar el estado.

Facilitador de treguas: el papel de Filiberto Velázquez en la búsqueda de la paz

En 2024, Filiberto Velázquez desempeñó un papel central como facilitador en el proceso de tregua entre los grupos criminales Los Tlacos y Los Ardillos, quienes mantenían una disputa violenta en el centro y norte de Guerrero.

Su intervención fue solicitada directamente por líderes de los propios cárteles, quienes lo identificaban como un interlocutor confiable y neutral debido a su presencia constante en comunidades afectadas y su relación con autoridades civiles y religiosas.

Velázquez Florencio ha sido claro en señalar que su único interés es contribuir a la reducción de la violencia y generar beneficios sociales a través del diálogo. Ha rechazado cualquier vínculo con el crimen organizado y atribuye los señalamientos a la falta de comprensión sobre el papel de los mediadores en contextos de conflicto.

Las consecuencias de su involucramiento han sido graves: además de los atentados y hostigamiento, en mayo de 2024 denunció la intimidación de al menos 20 soldados del Ejército Mexicano que lo interceptaron antes de una misa en Chilpancingo.

