Periférico Norte: hasta cuándo se extenderán las obras de reconstrucción

El gobierno del Estado de México anunció las obras de reconstrucción en Periférico Norte Crédito: Cuartoscuro

Este lunes 5 de enero arrancaron las obras de reconstrucción en Periférico Norte, donde el gobierno del Estado de México implementará cortes viales de manera progresiva entre los municipios de Naucalpan y Tepotzotlán.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, un total 108 kilómetros de vía serán reconstruidos, con el objetivo de mejorar la movilidad de millones de usuarios.

El trabajo se llevará a cabo de manera gradual en tramos de un kilómetro. Para ello se contemplan dos turnos: el primero de ellos de las 08:00 a las 18:00 horas, y el segundo a partir de las 21:00 a las 4:00 de la madrugada siguiente.

La reconstrucción del Periférico Norte se extenderá hasta abril de 2026, de acuerdo con las previsiones de las autoridades mexiquenses. Es decir, las obras tendrán una duración de 4 meses.

La Semovi del Edomex presentó las alternativas. FOTO: Semovi

Estos son los primeros cierres en Periférico Norte y las rutas alternativas

El Periférico Norte registra cortes parciales en ambos sentidos desde las 22:00 del domingo debido a las obras de reconstrucción.

El primer cierre en Tepotzotlán afecta principalmente los carriles centrales a la altura de Tepalcapa, con dirección hacia el Toreo.

En el sentido Tepotzotlán – Toreo, la ruta sugerida inicia en la terminal alterna de autobuses de Tepotzotlán y recorre avenida Insurgentes, Francisco Javier Alegre, calle del Balneario y avenida del Trabajo antes de reincorporarse al Periférico Norte rumbo al Toreo y Naucalpan.

Inundaciones afectaron la circulación en Valle Dorado en Tlalnepantla, Edomex Crédito: (@CIUDAD_SATELITE/X)

Las autoridades estatales informaron que, para quienes van de Toreo a Tepotzotlán, el trayecto alterno comprende Rafael Reyes Espíndola, Avenida Ingenieros Militares, Rodolfo Gaona, Avenida Ingenieros Militares, Lateral de Río de San Joaquín, Lateral del Periférico Norte y Avenida Primero de Mayo.

El Gobierno del Estado de México recomendó en X consultar las vías alternas y conducir con cuidado mientras continúan los trabajos de reconstrucción en el Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Periférico Norte acumula 12 años sin mantenimiento importante

La rehabilitación total del Periférico Norte comenzará en enero de 2026, según anunció Delfina Gómez Álvarez, quien subrayó que esta vialidad clave para la zona metropolitana lleva más de 12 años sin una intervención integral.

El proyecto abarca 108 kilómetros de vías principales y sumará 55 kilómetros adicionales en las laterales de Naucalpan, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, lo que beneficiará la circulación de más de 50.000 vehículos diarios.

Con 400 millones de pesos destinados a la repavimentación, el gobierno del Estado de México retomó el control de la vía tras llegar a un acuerdo con la Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades.

Hasta este cambio, la empresa concesionaria, responsable del mantenimiento de más de 50 carreteras y avenidas, había gestionado el Periférico Norte.

Cuándo se construyó el Periférico de la Ciudad de México

La construcción del Anillo Periférico en la Ciudad de México comenzó en 1951 y la primera etapa se inauguró en 1962.

El proyecto surgió como parte de un plan para mejorar la circulación vial y conectar zonas clave de la ciudad.

A lo largo de las décadas siguientes, el Periférico fue ampliado y modificado en diferentes tramos, adaptándose al crecimiento urbano y a las necesidades de movilidad de la capital.