Anuncian fecha de nuevas inscripciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Es importante estar atento a las fechas de inscripción - (Jovani Pérez)

Durante la conferencia matutina del lunes 5 de enero de 2026, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se anunció la próxima apertura de nuevas vinculaciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La intervención colocó en el centro a una política pública dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni cuentan con empleo formal.

El programa, parte de los esquemas del Bienestar, permite que las y los jóvenes se integren a centros de trabajo registrados para desarrollar actividades productivas mediante procesos de capacitación. Esta dinámica busca facilitar la adquisición de experiencia laboral en distintos ámbitos económicos y sociales.

La exposición subrayó que Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene como una de las principales apuestas del gobierno federal en materia de inclusión laboral juvenil, con reglas claras, apoyos directos y una cobertura que se ajusta a las necesidades regionales.

Presupuesto, apoyos y nuevas incorporaciones

el 01 de febrero del 2026 es la próxima fecha para registrarse

Para el ejercicio 2026, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, informó que el programa cuenta con un presupuesto aprobado de 25,173 millones de pesos. El apoyo económico mensual será de 9,582.47 pesos, monto que recibirán hasta 500 mil personas jóvenes beneficiarias.

Este nivel de apoyo consolida al programa como el que otorga uno de los montos más altos por beneficiario dentro de los esquemas federales. El funcionario detalló que, a partir del 5 de enero, iniciaron su capacitación 45 mil nuevos participantes, quienes recibirán su pago el día 28 de cada mes a través de la Tarjeta del Bienestar.

Asimismo, se anunció que la siguiente apertura para vincularse al programa será el 1 de febrero. En esa etapa se habilitarán cerca de 36 mil espacios de capacitación, distribuidos de manera focalizada en zonas con mayor rezago social, regiones prioritarias dentro de las estrategias del gobierno federal y comunidades indígenas.

Becas y proyección de crecimiento para 2026

Las becas son un gran impulso educativo para los jóvenes del país

Durante la misma conferencia, César León Trujillo presentó un balance sobre los programas de becas al cierre de 2025. La beca Rita Cetina registró más de 8 millones de beneficiarios, con una inversión de 76,622,524,594 pesos. En el caso de la beca Benito Juárez, se contabilizaron poco más de 4 millones de inscritos, respaldados por 40,131,620,475 pesos.

Para Jóvenes Construyendo el Futuro, el cierre de 2025 fue de 409,226 becarios, con una inversión de 11,873,172,592 pesos. En conjunto, los programas sumaron 13,354,993 personas beneficiarias y una inversión total de 128,627,317,661 pesos.

La proyección para 2026 plantea un crecimiento significativo. Se estima un incremento de 216% en el número de becarios, al pasar de 13.3 millones a 22.8 millones, con una inversión aproximada de 178.2 mil millones de pesos. Este escenario perfila una expansión sustancial de las políticas de apoyo educativo y de capacitación laboral durante el año en curso.