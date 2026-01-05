Pensión Adultos Mayores 2026: ¿qué día recibiré el primer pago con aumento del año?

El aumento a la pensión en 2026 ya es una realidad (Infobae)

El Gobierno de México anunció que, en 2026, la Pensión del Bienestar incrementará en $200, alcanzando los $6.400 para las personas adultas mayores, de acuerdo con la secretaria Ariadna Montiel.

Este ajuste responde a la obligación constitucional de aumentar el monto anualmente y se integra en una estrategia más amplia: la administración proyecta que el padrón de beneficiarios de la Pensión del Bienestar llegue a 14,1 millones y el de la Pensión Mujeres Bienestar a 3,5 millones para finales de ese año, como informó Montiel en la conferencia matutina del 5 de enero.

¿Cuándo pagan?

Millones de adultos mayores recibirán su pensión por primera vez en 2026 (Archivo)

Como parte de la información presentada en el último tramo de su comunicación, la secretaria Montiel indicó que el pago del bimestre enero-febrero comenzará el lunes 5 de enero.

Los beneficiarios podrán retirar su apoyo sin comisión en los cajeros del Banco del Bienestar.

Calendario completo

Checa las fechas de pago para enero-febrero (Archivo)

A - Lunes 5

B - Martes 6

C - Miércoles 7 y jueves 8

D, E, F - Viernes 9

G - Lunes 12 y martes 13

H, I, J, K - Miércoles 14

L - Jueves 15

M - Viernes 16 y lunes 19

N, Ñ, O - Martes 20

P, Q - Miércoles 21

R - Jueves 22 y viernes 23

S - Lunes 26

T, U, V - Martes 27

W, X, Y, Z - Miércoles 28

Los aumentos a las pensiones

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer pago de 2026 en enero (Secretaría del Bienestar)

En cuanto a las cifras anuales, la Pensión para personas adultas mayores pasará de $6.200 a $6.400 bimestrales.

Al año, cada beneficiario sumará un total de $38.400. La Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres entre 60 y 64 años e impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, también registrará un incremento al pasar de $3.000 a $3.100 bimestrales, con un total anual de $18.600 para cada beneficiaria.

El Gobierno destinará $99.000 millones a la operación de los programas del Bienestar en el primer bimestre de 2026.

Los depósitos continuarán efectuándose durante el primer mes de cada bimestre: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. La Secretaría del Bienestar mantiene la política de adelanto de pagos en el caso de elecciones estatales; en 2026, la única entidad con proceso electoral local será Coahuila, que renovará su Congreso en junio.

La reforma constitucional impulsada anteriormente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador establece la obligación de incrementar anualmente el monto de estos apoyos sociales.