México

Pensión Adultos Mayores 2026: ¿qué día recibiré el primer pago con aumento del año?

Estas son las fechas clave para los depósitos del programa social

Guardar
El aumento a la pensión
El aumento a la pensión en 2026 ya es una realidad (Infobae)

El Gobierno de México anunció que, en 2026, la Pensión del Bienestar incrementará en $200, alcanzando los $6.400 para las personas adultas mayores, de acuerdo con la secretaria Ariadna Montiel.

Este ajuste responde a la obligación constitucional de aumentar el monto anualmente y se integra en una estrategia más amplia: la administración proyecta que el padrón de beneficiarios de la Pensión del Bienestar llegue a 14,1 millones y el de la Pensión Mujeres Bienestar a 3,5 millones para finales de ese año, como informó Montiel en la conferencia matutina del 5 de enero.

¿Cuándo pagan?

Millones de adultos mayores recibirán
Millones de adultos mayores recibirán su pensión por primera vez en 2026 (Archivo)

Como parte de la información presentada en el último tramo de su comunicación, la secretaria Montiel indicó que el pago del bimestre enero-febrero comenzará el lunes 5 de enero.

Los beneficiarios podrán retirar su apoyo sin comisión en los cajeros del Banco del Bienestar.

Calendario completo

Checa las fechas de pago
Checa las fechas de pago para enero-febrero (Archivo)
  • A - Lunes 5
  • B - Martes 6
  • C - Miércoles 7 y jueves 8
  • D, E, F - Viernes 9
  • G - Lunes 12 y martes 13
  • H, I, J, K - Miércoles 14
  • L - Jueves 15
  • M - Viernes 16 y lunes 19
  • N, Ñ, O - Martes 20
  • P, Q - Miércoles 21
  • R - Jueves 22 y viernes 23
  • S - Lunes 26
  • T, U, V - Martes 27
  • W, X, Y, Z - Miércoles 28

Los aumentos a las pensiones

Las beneficiarias de la Pensión
Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer pago de 2026 en enero (Secretaría del Bienestar)

En cuanto a las cifras anuales, la Pensión para personas adultas mayores pasará de $6.200 a $6.400 bimestrales.

Al año, cada beneficiario sumará un total de $38.400. La Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres entre 60 y 64 años e impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, también registrará un incremento al pasar de $3.000 a $3.100 bimestrales, con un total anual de $18.600 para cada beneficiaria.

El Gobierno destinará $99.000 millones a la operación de los programas del Bienestar en el primer bimestre de 2026.

Los depósitos continuarán efectuándose durante el primer mes de cada bimestre: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. La Secretaría del Bienestar mantiene la política de adelanto de pagos en el caso de elecciones estatales; en 2026, la única entidad con proceso electoral local será Coahuila, que renovará su Congreso en junio.

La reforma constitucional impulsada anteriormente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador establece la obligación de incrementar anualmente el monto de estos apoyos sociales.

Temas Relacionados

Pensión Adultos Mayores 2026Pensión Adultos MayoresProgramas SocialesProgramas del BienestarPensiones del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Programa Madres Trabajadoras 2026: ¿qué día recibirán su primer pago del año las beneficiarias?

El primer pago del año para las beneficiarias del Programa Madres Trabajadoras se realizará durante enero de 2026

Programa Madres Trabajadoras 2026: ¿qué

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casan tras 15 años de relación

Los presentadores, quienes recientemente dejaron sus respectivos programas en Televisa y TV Azteca, se dieron el “sí” en Cancún

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

La UNAM expresa su preocupación ante las recientes acciones militares de EEUU en Venezuela y rechaza unilateralismo

La Máxima Casa de Estudios reconoció que en ese país existen graves problemas con la democracia y los derechos humanos. No obstante, insistió en que cualquier solución debía buscarse de manera pacífica

La UNAM expresa su preocupación

Inscripción Pensión Bienestar 2026: fechas posibles en las que te podrás inscribir para recibir el apoyo de los 6 mil 430 pesos

Este año traerá un incremento en el monto del apoyo económico

Inscripción Pensión Bienestar 2026: fechas

Citlalli Hernández califica de irresponsable a Rojo de la Vega por críticas a AMLO ante Trump

La secretaria de las Mujeres salió en defensa del ex mandatario, luego de que la alcaldesa de la Cuauhtémoc le recordara el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Citlalli Hernández califica de irresponsable
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un comando armado asesinó al

Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

Hallan cuatro cuerpos decapitados en rancho de Veracruz, identifican al hijo del exregidor de Sayula

Dentro de la casa de Ovidio Guzmán: sangre, balas y el rastro del operativo que lo capturó hace tres años

Así colaboraron Los Zetas y Nicolás Maduro para traficar drogas, según acusaciones de EEUU

De El Mayo Zambada a Caro Quintero: los capos mexicanos que comparten prisión con Nicolás Maduro en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casan tras 15 años de relación

Fans se abalanzan sobre Nodal e ignoran a Ángela Aguilar en Zacatecas, tierra de su Dinastía

Así fue el conmovedor discurso de Diego Luna en los Critics’ Choice Awards sobre el poder de la comedia

Los juguetes más pedidos por los niños en México para el Día de Reyes 2026 incluyen Las Guerreras K-pop y más

Universidad de Guadalajara lamenta el fallecimiento del hermano de Guillermo del Toro

DEPORTES

Checo Pérez asegura que ser

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”

Aficionada de Rayadas se vuelve viral luego de que un balón tirara sus nachos durante el partido vs Puebla

Primer Mundial, hoteles infestados y entrevistas fugaces: los días que forjaron a Christian Martinoli en Francia 98

Rayados se proclama campeón de la Copa Pacífica 2026

Monterrey y Tigres debutan con victoria en la Liga Mx Femenil