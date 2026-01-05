Obras en Periférico Norte: estos son los cierres entre Naucalpan y Tepotzotlán

Repavimentación periférico norte Naucalpan Edomex

El Gobierno del Estado de México informó que el Periférico Norte se encuentra en proceso de reconstrucción a partir de este 5 de enero, situación que obligará a los automovilistas a tomar alternativas.

Las obras afectan el Boulevard Manuel Ávila Camacho, desde Naucalpan, donde este domingo se aplicaron cortes a la circulación en ambas direcciones.

Los primeros tramos en reconstrucción se localizan en la zona del Toreo, en Naucalpan, en los carriles centrales, así como en Tepotzotlán, a la altura de Avenida Las Torres y Avenida del Trabajo.

Las obras se llevarán a cabo de manera progresiva entre los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán.

Las autoridades estatales recomendaron a los conductores consultar las vías alternas, planificar sus recorridos y extremar precauciones al transitar por la zona.

En qué sentido es el cierre de Periférico Norte por obras de reconstrucción

Habrá cortes a la circulación en ambos sentidos, lo que podría generar afectaciones en los tiempos de traslado desde Naucalpan hasta Tepotzotlán. Se aconseja estar atentos a las indicaciones oficiales y considerar rutas alternativas para evitar contratiempos.

“Recuerda que mañana 5 de enero inicia la reconstrucción integral del Periférico Norte. Los trabajos se realizarán de 8:00 a 18:00 horas y de 21:00 a 4:00″, alertó la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Por esta razón, las autoridades mexiquenses recomendaron a los automovilistas a usar vías alternativas para evitar contratiempos. Entre las opciones se encuentran la Avenida Río San Joaquín y Avenida Ingenieros Militares.

Obras_Periferico_Norte_02

Cierre del Periférico Norte para mejorar la movilidad entre el Edomex y la CDMX

La rehabilitación total del Periférico Norte iniciará en enero de 2026, tras el anuncio de Delfina Gómez Álvarez, quien detalló que esta arteria, fundamental para la zona metropolitana, no había recibido una intervención integral en más de 12 años.

El gobierno del Estado de México recuperó la jurisdicción de esta vía y destinó 400 millones de pesos para llevar a cabo la repavimentación integral, acción que fue posible tras un acuerdo con la Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades.

El proyecto contempla una intervención profunda en 108 kilómetros de superficie, lo que impactará favorablemente el tránsito de más de 50.000 vehículos diarios.

Además de los carriles centrales, las obras alcanzarán las laterales que atraviesan Naucalpan, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, sumando 55 kilómetros adicionales de trabajos.

La empresa concesionaria, responsable del mantenimiento de más de 50 carreteras y avenidas, había administrado el Periférico Norte antes de estos cambios.