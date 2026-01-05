México

Nombran a José Ramón Amieva como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El abogado hidalguense asume la máxima responsabilidad tras una elección unánime entre los integrantes de la Sala Superior

El abogado asumió el cargo
José Ramón Amieva fue elegido por unanimidad como nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Su mandato será de tres años a partir de este lunes. Por primera vez en la historia del órgano, un magistrado designado asume la presidencia.

La elección contó con el respaldo de los dieciséis integrantes de la Sala Superior. Amieva recibió este nombramiento después de haber sido designado magistrado en octubre pasado.

La particularidad del caso radica en que José Ramón Amieva es el primer magistrado designado que encabeza la presidencia del TFJA. Los magistrados nombrados durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón no pudieron participar, ya que sus cargos concluyen en 2026 o porque ya habían ocupado la presidencia.

¿Quién es José Ramón Amieva?

Originario del municipio hidalguense Mixquiahuala, Amieva cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México. Posee también una maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública y un doctorado en Derecho Procesal de la Universidad Marista.

Entre sus anteriores responsabilidades destaca el cargo de encargado del despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018. Ha ejercido también como presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo entre 2020 y 2024. Además, fue magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.

¿Cómo funciona el TFJA?

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional autónomo del Estado mexicano que resuelve conflictos entre particulares y la administración pública federal, especialmente en materia fiscal y administrativa. El TFJA está facultado para imponer sanciones por faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos y particulares vinculados a estos actos.

A diferencia de otras instancias que solo investigan irregularidades, el TFJA es el responsable de dictar y aplicar sanciones en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Su autonomía y capacidad sancionadora lo sitúan en el centro de la fiscalización y rendición de cuentas en la administración pública mexicana.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en México cumple con las siguientes funciones principales:

  1. Resuelve controversias entre particulares y la administración pública federal en materia fiscal y administrativa.
  2. Impone sanciones a servidores públicos y particulares por faltas administrativas graves, como actos de corrupción, dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
  3. Determina el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los responsables de daños que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de entes públicos federales.
  4. Puede inhabilitar a particulares para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como para ocupar cargos públicos en distintos niveles de gobierno.
¿Cuáles serán las funciones de Amieva?

El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en México tiene, entre otras, las siguientes funciones principales:

  1. Representar legalmente al Tribunal ante autoridades y terceros.
  2. Convocar y presidir las sesiones del Pleno General y del Pleno Jurisdiccional del Tribunal.
  3. Dirigir y supervisar el funcionamiento administrativo y jurisdiccional del Tribunal.
  4. Expedir los nombramientos del personal administrativo, conforme a la normativa interna.
  5. Proponer al Pleno las políticas y medidas para el mejor funcionamiento del Tribunal.
  6. Designar a los titulares de las áreas administrativas y de apoyo jurisdiccional.
  7. Ejecutar los acuerdos del Pleno General y del Pleno Jurisdiccional.
  8. Presentar el informe anual de actividades ante el Pleno y remitirlo a los Poderes de la Unión.
  9. Autorizar el ejercicio del presupuesto asignado al Tribunal.
  10. Vigilar la correcta aplicación de los recursos materiales, humanos y financieros del Tribunal.

