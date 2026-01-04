Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Hay pagos para las beneficiarias en enero?

El programa Mujeres con Bienestar posee un enfoque social y es impulsado por el Gobierno del Estado de México.

lEl programa Mujeres con Bienestar posee un enfoque social y es impulsado por el Gobierno del Estado de México. Su finalidad consiste en proporcionar respaldo económico a mujeres de 18 a 63 años que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de un incentivo económico cada dos meses.

La ayuda se otorga sin intermediarios, con pagos directos de $2,500 bimestrales a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar. Las beneficiarias también acceden a ventajas como seguro médico, tarifas reducidas en transporte público y acompañamiento en áreas financiera, psicológica y legal, entre otros apoyos.

Esta estrategia busca principalmente elevar los ingresos de aquellas mujeres que viven en pobreza y no disponen de seguridad social, a través de transferencias de dinero y una oferta de servicios orientados a su bienestar.

Esta estrategia busca principalmente elevar los ingresos de aquellas mujeres que viven en pobreza y no disponen de seguridad social

¿Habrá pagos en enero de 2026 a las beneficiarias de Mujeres con Bienestar?

Considerando el calendario de pagos de la iniciativa, las beneficiarias de Mujeres con Bienestar no recibirán depósitos en enero, ya que el ciclo más reciente de dispersión se realizó en diciembre de 2025. Con esto, se estima que los recursos se comiencen a entregar en febrero.

Cabe recordar que la distribución de los recursos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

Entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en la zona norte del estado (Gob. Edomex)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Para verificar el depósito de diciembre del Programa Mujeres con Bienestar, una opción consiste en revisar el saldo en los cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones pueden cobrar comisión. Además, también es posible consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando usuario y contraseña, acceder a la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 525593372498. Todas estas alternativas permiten conocer de forma gratuita si ya se realizó el pago.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

La gobernadora Delfina Gómez publicó en redes un video donde se observa cómo es que las beneficiarias del programa adquieren productos de primera necesidad Crédito: X @delfinagomeza

¿Quiénes dejarán de recibir el pago del programa en 2026?

Cabe recordar que las recientes reglas del programa determinan que, a partir de este año, únicamente podrán participar mujeres de entre 18 y 59 años, en contraste con el límite previo que permitía la incorporación hasta los 62 años. Aquellas beneficiarias que alcancen los 60 años serán excluidas de manera automática.

Además, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las mujeres residentes en zonas rurales podrán permanecer un máximo de dos años en el programa, mientras que el periodo para quienes viven en áreas urbanas será de un año. Tales modificaciones buscan ajustar tanto el rango de edad como el tiempo de apoyo, considerando el tipo de localidad donde viven las participantes.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.