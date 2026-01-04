México

Michelle Aguilera, hermana de Aislinn Derbez, comparte emotiva reflexión tras muerte de su mamá Gabriela Michel

En un emotivo cierre de año, la hija del ‘Señor Aguilera’ reflexionó sobre el dolor de perder a su madre y la capacidad de encontrar belleza y sentido en los pequeños momentos

Michelle Aguilera, descrita como brillante
Michelle Aguilera, descrita como brillante y feminista, sigue la tradición familiar en la locución y la producción de audio sin buscar notoriedad mediática (IG)

El cierre de 2025 estuvo marcado por el dolor para las familias Derbez y Aguilera, tras la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y figura destacada del doblaje mexicano.

La noticia, difundida originalmente el 24 de noviembre, reavivó emociones y recuerdos cuando Michelle Aguilera, media hermana de la actriz, utilizó sus redes sociales al término del año para expresar la afectación que dejó esta pérdida y el significado de sobrellevar el duelo junto a sus seres queridos.

En un emotivo mensaje, Michelle Aguilera reflexionó sobre el impacto emocional de perder a la madre y agradeció a quienes han acompañado a la familia durante este periodo.

La unión y apoyo entre
La unión y apoyo entre hermanas, especialmente entre Aislinn, Michelle y Chiara Aguilera, se reafirmaron tras el fallecimiento de su madre (Instagram/@michaguilerac)

La emotiva reflexión de Michelle Aguilera

Dirigiéndose a sus seguidores, compartió:

“Los finales te abren el corazón y gracias a este año (y específicamente el último mes de mi vida), jamás se me va a olvidar llevarlo bien abierto y aprender a vivir despedida. Este año me ha quitado mucho. Este año me ha regalado mucho. Este año me ha abierto los ojos más de lo que yo hubiera pedido”.

Además, recalcó la importancia de buscar ayuda emocional y nutrir relaciones personales sanas:

“Tú decides si levantas el teléfono y vas a terapia. Tú decides cómo nadar cuando las olas se ven enormes. Tú decides cómo nutres tus relaciones y qué dinámicas alimentas”.

Michelle Aguilera expresó en redes
Michelle Aguilera expresó en redes sociales el impacto emocional de la pérdida de Gabriela Michel y la importancia de la contención familiar en el duelo (IG)

Cerró su texto citando a la cantante Cazzu, como símbolo de resiliencia: “Estar vivos no es rutina y cada segundo es sagrado”, y celebró la capacidad humana de encontrar sentido y belleza en lo cotidiano.

La causa de la muerte de Gabriela Michel fue un infarto, según comunicó Aislinn Derbez a través de sus redes sociales. La actriz mexicana expresó su pesar agradeciendo el respaldo recibido:

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”. Solicitó discreción y respeto para que la familia pudiera vivir el duelo en un ambiente de intimidad.

La muerte de Gabriela Michel,
La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y referente del doblaje mexicano, marcó el cierre de 2025 para la familia (Instagram/Redes sociales)

Gabriela Michel, quien falleció a los 65 años, dejó una huella profunda tanto en el ámbito del doblaje como en la vida de sus hijas. Junto a Jorge Alberto Aguilera, conocido como “El señor Aguilera” por su rol en el programa “En familia con Chabelo”, formó una familia que optó mayormente por la discreción mediática.

De esta unión nacieron Michelle y Chiara Aguilera, mientras que Aislinn Derbez, hija de Michel con Eugenio Derbez, se consolidó como figura pública en el espectáculo mexicano.

Quién es Michelle Aguilera, media hermana de Aislinn Derbez

Michelle Aguilera es locutora y productora de audio, y desde su posición como directora de operaciones del pódcast “La magia del caos” —proyecto liderado por su hermana Aislinn— ha compartido esporádicamente detalles de su vida profesional y familiar.

Michelle Aguilera, productora de audio
Michelle Aguilera, productora de audio y hermana de Aislinn, comparte reflexiones sobre salud emocional y vínculos familiares tras la pérdida (IG)

Contrajo matrimonio con Sergi Carrasco en 2023 y tienen un hijo. A pesar de su perfil bajo, mantiene un vínculo cercano tanto con Aislinn como con su hermana Chiara, cuyo recorrido público es aún más reservado.

El fallecimiento de Gabriela Michel no solo transformó la dinámica familiar, sino que también revalorizó la relación de apoyo y afecto entre las hermanas. Para Aislinn Derbez, su madre, sus hermanas y Jorge Alberto Aguilera constituyen un refugio esencial, especialmente tras este reciente y duro golpe.

El recuerdo de Gabriela Michel permanece vigente a través de las expresiones de amor, las imágenes compartidas en redes y la solidez de los lazos familiares que supo construir.

