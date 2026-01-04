México

Christian Nodal es señalado en redes tras iniciar el 2026: desean que mayo le dure “100 días”

Con el inicio del nuevo año, sólo han pasado algunos días para que el artista reciba nuevas críticas en internet

Guardar
Angela Aguilar and Christian Nodal
Angela Aguilar and Christian Nodal pose on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY

Christian Nodal y Ángela Aguilar no han sido olvidados por los internautas con el comienzo del 2026. Especialmente el primero, quien recibió comentarios sarcásticos sobre su próximo mes de mayo, tan sólo a unos días de haber iniciado el año.

La pareja se convirtió en centro de atención desde que iniciaron su relación sentimental en 2024, en medio de rumores de infidelidades, abandono de hogar y una boda que se llevó a cabo -según la opinión del público- demasiado pronto.

Una de las cosas más criticadas por los usuarios de redes sociales, fue el desarrollo de los hechos tras la ruptura de Nodal con la argentina Cazzu y lo rápido que anunció su nuevo romance con Aguilar, además de que pocas semanas después consumaron su matrimonio.

Por ello, tras meses de especulación y críticas constantes hacia ambos, Nodal tuvo la intención de aclarar lo sucedido en una entrevista con Adela Micha. En ésta habló sobre el desarrollo de los hechos y los espectadores no pudieron evitar notar que el mes de mayo del año 2024, al parecer fue demasiado fructífero para el cantante de “Botella tras Botella”.

¿Por qué mayo de 2024 fue extenso para Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal en Navidad. (Instagram)

Según las palabras del artista, durante aquel mes decidió terminar su relación con Cazzu e iniciar una nueva con Ángela Aguilar. No obstante, en el medio también hubo varios detalles que harían pensar que Nodal tenía prisa por atar todos los cabos sueltos antes de que comenzara junio. Cada uno de sus pasos fue analizado y recopilado por sus detractores. La cronología es la siguiente:

  • 8 de Mayo: Ruptura definitiva con la cantante argentina Cazzu.
  • 14 de Mayo: Primer beso con Ángela Aguilar, según confesó Nodal.
  • 20 de Mayo: Nodal le avisó a Cazzu que salía con otra figura pública.
  • 22 de Mayo: Conversación con Pepe Aguilar para formalizar el noviazgo.
  • 23 de Mayo: Comunicado oficial de la ruptura con Cazzu.
  • 29 de Mayo: Boda espiritual en Roma con Ángela Aguilar, seguida de su matrimonio civil en México en julio. 

Por lo anterior, Christian Nodal ha sido objeto constante de burlas e incluso críticas severas de parte de sus propios fanáticos y de la opinión pública en general. El mes de mayo, relacionado con el artista, generó una ola de memes y comentarios sarcásticos tras la publicación de la entrevista con Adela Micha. El tema se convirtió en uno de los más recordados y mediáticos de 2025.

Internautas le desean a Nodal un buen mayo de 2025

Christian Nodal. (Instagram)
Christian Nodal. (Instagram)

En ese sentido, con la llegada del 2026, los internautas se mantienen al pendiente de cómo funcionará el próximo quinto mes del año para Nodal. El cantante ha compartido fotografías en sus redes sociales tras el Año Nuevo y los comentarios de los usuarios le han deseado lo mejor para el venidero mayo.

“Por un mayo más largo“, ”Por un año donde mayo dure 100 días", “¿Diciembre no alcanzó como mayo? ¿O no hubo vuelos para Argentina?“, ”Veremos cuánto te dura Mayo este año", y “Quiero ver si este año te rinde como Mayo”, fueron algunos comentarios destacados en sus redes sociales.

Algunas personas defendieron al artista de este tipo de comentarios sarcásticos y le desearon al artista un buen inicio de año 2026: “Que este año nuevo este lleno de bendiciones y cosas bonitas, además de musiquita nueva pal cora”.

Christian Nodal

