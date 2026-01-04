México

Acusan a Christian Nodal de copiar el estilo de Pepe Aguilar: “Quiere quedar bien con el suegro”

El cantante recibe críticas por su nuevo look, mientras usuarios lo acusan de perder identidad tras unirse a la familia Aguilar

Christian Nodal sorprendió al compartir
Christian Nodal sorprendió al compartir el mismo escenario con Pepe Aguilar. |Fotos: IG, nodal - REUTERS

Christian Nodal volvió a ser protagonista de la conversación digital, pero esta vez no por su música ni por su romance con Ángela Aguilar, sino por el cambio de imagen que mostró en Instagram.

El cantante de regional mexicano desató una ola de comentarios y comparaciones tras publicar una foto usando gorra y lentes oscuros, look que muchos usuarios asociaron de inmediato con su suegro, Pepe Aguilar.

La comparación que incendió las redes

Acusan a Christian Nodal de
Acusan a Christian Nodal de copiar el estilo de Pepe Aguilar. (Facebook)

La publicación de Nodal generó un aluvión de reacciones. Los usuarios no tardaron en señalar el parecido entre el intérprete de “Botella tras botella” y el patriarca de la familia Aguilar.

Entre los comentarios más repetidos se encuentran: “Cristian Nodal cada vez se parece más a Pepe Aguilar”, “Versión mini”, y “El Pepe usa gorra por su pequeño reflector, o sea su pelona y Cristian igual”.

Algunos internautas llevaron el humor más allá y asociaron el fenómeno al clásico dicho de que los perros y sus dueños terminan pareciéndose. “Cómo cuando dicen que tu perrito de tanto convivir contigo se empieza a parecer a ti”, escribió un seguidor, mientras otro ironizó: “Los niños siempre quieren ser como sus superhéroes”.

¿Nodal quiere agradar a los Aguilar?

Christian Nodal comparte video con
Christian Nodal comparte video con Pepe Aguilar en medio de la controversia por la canción de Cazzu. (TikTok)

La controversia no quedó en lo superficial. Varios comentarios apuntaron a que Nodal estaría adaptando su imagen para agradar a su nueva familia política, e incluso lo tildaron de falto de identidad propia.

“Es bien sabido que ese wey no tiene nada de personalidad, su estilo siempre depende de con quién esté”, “Este no tiene identidad propia, lo que significa falta de autoestima”, y “Es que se adapta a la familia nueva” fueron algunas de las críticas más directas.

Otros usuarios se mostraron aún más duros: “Desde que llegó a esa familia adoptó el look del suegro, lo pendejo del cuñado, lo mamón de la pelona, lo chismoso de la suegra”, y “Este tipo es bien inmaduro y con tal de estar bien con el suegro le lame las botas”.

Una cachetada viral y más polémicas

Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela
Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela Aguilar presumen momentos juntos en la recta final del año. (Redes sociales)

La pareja formada por Ángela Aguilar y Christian Nodal también dio de qué hablar tras la publicación de un video en el que la cantante aparece dándole una cachetada a su esposo con una tortilla de harina verde como parte de un reto viral.

El clip, incluido en un collage de los mejores momentos de Ángela en 2025, fue interpretado por algunos como una muestra de complicidad, pero otros no tardaron en tildarlo de actuación para las redes.

“Órale, cocazo”, “Aparentan mucho”, y “Todo es show”, fueron algunas de las frases que circularon entre los seguidores, mostrando que la familia sigue bajo el escrutinio de la opinión pública.

