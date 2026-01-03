México

“Se cancelan las mañanitas”: sismo de 6.5 en Guerrero sorprende a mariachis en plena serenata

Un integrante de la agrupación se quedó cantando adentro de la casa mientras sus compañeros intentaban ponerse a salvo

Guardar
(TikTok: @rafaelvargas158)
(TikTok: @rafaelvargas158)

El 2 de enero de 2026 se registró un sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero, México.

El movimiento telúrico se percibió con intensidad en los estados de Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Jalisco, Oaxaca y Colima, según información recabada por la Coordinación Nacional de Protección Civil; ocasionó algunos daños estructurales, así como el deceso de dos personas.

De acuerdo con un informe que compartió el Servicio Sismológico Nacional a través de redes sociales, el temblor se registró con una profundidad aproximada a cinco kilómetros y hasta la mañana del 3 de enero se han detectado alrededor de mil 400 réplicas, siendo la más grande de 4.7 de magnitud.

Los músicos y cantantes fueron contratados para sorprender a una persona que cumplió años, pero fueron ellos quienes se llevaron la sorpresa. |TikTok: @rafaelvargas158

Sismo interrumpe serenata de mariachis en Guerrero

En redes sociales se viralizaron varios videos relacionados con el sismo; mientras algunos internautas capturaron el movimiento de edificios, otros exhibieron los daños estructurales que ocasionó en casas, hoteles y oficinas.

Entre los materiales audiovisuales que más llamaron la atención en TikTok, destacó uno en especial. Se trata de una serenata a ritmo de mariachis que una familia contrató para celebrar el cumpleaños de uno de sus integrantes y que se vio interrumpida por el temblor.

El video inicia con los músicos entrando a la vivienda mientras tocan los primeros acordes de “Las Mañanitas”. Apenas comienza la canción, la tierra comienza a temblar y el ambiente festivo se altera; una mujer empieza a gritar y todos intentan desalojar la casa rápidamente para ponerse a salvo.

El sismo fue de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de hoy viernes (X/@porktendencia)

La mayoría de los mariachis interrumpe la interpretación y sale del inmueble junto con los integrantes de la familia. Sin embargo, uno de los músicos decidió quedarse adentro y seguir cantando, ajeno al movimiento de tierra.

En redes sociales, la grabación provocó una ola de comentarios humorísticos y de sorpresa ante la reacción de los presentes y los intérpretes.

  • “Los mariachis ya llegamos ya nos vamos”
  • “El compañero shhhhh deja oír el temblor”
  • “Quién cumple años un dos de enero, recién empezado el año”
  • “El tercer mariachi en cuanto se dio cuenta”.
El sismo se sintió intesamente en las calles de la CDMX Crédito: RRSS

Famosos mexicanos viven sismo de magnitud 6.5 en Acapulco

El primer temblor del año que se registró en México ocurrió durante el periodo vacacional, por lo que varios artistas mexicanos se encontraban disfrutando de un merecido descanso en Acapulco, lugar cercano al epicentro.

Entre ellos estaba María Fernanda Quiroz “Ferka”, El Malilla, Erika Buenfil, Adal Ramones y Danielle Dithurbide, por mencionar algunos. Según reportaron en redes, todos se encuentran bien y a salvo.

Temas Relacionados

Sismo en GuerreroMariachisVideo viralServicio Sismológico NacionalSismo en México2026mexico-entretenimientomexico-noticiasmexico-virales

Más Noticias

Temblor en México hoy 3 de enero: otro sismo en San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN tras el sismo ocurrido el pasado 2 de enero

Temblor en México hoy 3

La sopa depurativa que necesitas para arrancar este 2026 con energía

Tras los excesos de diciembre, nada reconforta más que un platillo ligero y cargado de vegetales frescos

La sopa depurativa que necesitas

Predial descuentos 2026: así puedes conseguir una rebaja de hasta el 8 % en tu pago

El beneficio más alto es por pago anticipado en enero, además de apoyos especiales para adultos mayores y grupos vulnerables

Predial descuentos 2026: así puedes

Ceci Flores reitera llamado a Sheinbaum para hallar a su hijo desaparecido: “Miles de madres necesitamos su mano”

La activista reaccionó a un video en el que se ve a la presienta tranquilizar a una periodista durante el sismo del 2 de enero

Ceci Flores reitera llamado a

Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Cadillac debutará en 2026 como el undécimo equipo de la F1

Cuándo y dónde arranca la
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de los Soles:

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten fotos inéditas de su casa en México: “Paisajes que abrazan la vida”

Novio de Eiza González rompe el silencio tras rumores de supuesta infidelidad con Diego Boneta

Eduardo Verástegui lanza advertencia a defensores de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “Están acorralados”

Aracely Arámbula graba video en pleno sismo del 2 de enero: “Está temblando otra vez”

Globos de Oro 2026: cuándo y dónde ver en México la ceremonia en la que compiten Guillermo del Toro y Diego Luna

DEPORTES

Cuándo y dónde arranca la

Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Julián Araujo debuta con el Celtic… pero cae en el Clásico de Escocia

Toluca se burla del América antes del Clausura 2026 al estilo de Bad Bunny y revive la rivalidad

Raúl Jiménez habla sobre el impacto de jugar el Mundial 2026 en casa: ¿qué dijo?

WWE RAW: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México la edición de Stranger Things