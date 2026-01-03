“Se cancelan las mañanitas”: sismo de 6.5 en Guerrero sorprende a mariachis en plena serenata

(TikTok: @rafaelvargas158)

El 2 de enero de 2026 se registró un sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero, México.

El movimiento telúrico se percibió con intensidad en los estados de Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Jalisco, Oaxaca y Colima, según información recabada por la Coordinación Nacional de Protección Civil; ocasionó algunos daños estructurales, así como el deceso de dos personas.

De acuerdo con un informe que compartió el Servicio Sismológico Nacional a través de redes sociales, el temblor se registró con una profundidad aproximada a cinco kilómetros y hasta la mañana del 3 de enero se han detectado alrededor de mil 400 réplicas, siendo la más grande de 4.7 de magnitud.

Sismo interrumpe serenata de mariachis en Guerrero

En redes sociales se viralizaron varios videos relacionados con el sismo; mientras algunos internautas capturaron el movimiento de edificios, otros exhibieron los daños estructurales que ocasionó en casas, hoteles y oficinas.

Entre los materiales audiovisuales que más llamaron la atención en TikTok, destacó uno en especial. Se trata de una serenata a ritmo de mariachis que una familia contrató para celebrar el cumpleaños de uno de sus integrantes y que se vio interrumpida por el temblor.

El video inicia con los músicos entrando a la vivienda mientras tocan los primeros acordes de “Las Mañanitas”. Apenas comienza la canción, la tierra comienza a temblar y el ambiente festivo se altera; una mujer empieza a gritar y todos intentan desalojar la casa rápidamente para ponerse a salvo.

El sismo fue de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de hoy viernes (X/@porktendencia)

La mayoría de los mariachis interrumpe la interpretación y sale del inmueble junto con los integrantes de la familia. Sin embargo, uno de los músicos decidió quedarse adentro y seguir cantando, ajeno al movimiento de tierra.

En redes sociales, la grabación provocó una ola de comentarios humorísticos y de sorpresa ante la reacción de los presentes y los intérpretes.

“Los mariachis ya llegamos ya nos vamos”

“El compañero shhhhh deja oír el temblor”

“Quién cumple años un dos de enero, recién empezado el año”

“El tercer mariachi en cuanto se dio cuenta”.

El sismo se sintió intesamente en las calles de la CDMX Crédito: RRSS

Famosos mexicanos viven sismo de magnitud 6.5 en Acapulco

El primer temblor del año que se registró en México ocurrió durante el periodo vacacional, por lo que varios artistas mexicanos se encontraban disfrutando de un merecido descanso en Acapulco, lugar cercano al epicentro.

Entre ellos estaba María Fernanda Quiroz “Ferka”, El Malilla, Erika Buenfil, Adal Ramones y Danielle Dithurbide, por mencionar algunos. Según reportaron en redes, todos se encuentran bien y a salvo.