Muere hombre en CDMX durante evacuación por fuerte sismo de hoy: ¿Qué pasó?

El accidente ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, donde peritos realizaron las diligencias correspondientes

La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, un fuerte sismo con epicentro en el estado de Guerrero provocó la activación de la Alerta Sísmica en la Ciudad de México, generando evacuaciones preventivas en viviendas, oficinas y edificios públicos.

En medio de este operativo, un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente mientras desalojaba su inmueble en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la información recabada, la víctima era un adulto mayor de 67 años, quien se encontraba en su domicilio cuando comenzó a sonar la alerta. Al intentar evacuar el edificio, descendió por las escaleras, momento en el que sufrió una caída de varios metros que le provocó la muerte.

Accidente durante la evacuación en la alcaldía Benito Juárez

El incidente se registró en la calle Obrero Mundial, cerca del cruce con 5 de Febrero, en la colonia Álamos, dentro de la alcaldía Benito Juárez. Vecinos del conjunto habitacional relataron que, como parte del protocolo de seguridad, decenas de personas comenzaron a evacuar de manera inmediata al escuchar la Alerta Sísmica.

En ese contexto, el adulto mayor cayó mientras bajaba las escaleras del edificio. Al lugar arribaron servicios de emergencia, quienes realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Peritos realizan diligencias tras el fallecimiento

Tras el reporte del deceso, la zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir el trabajo de peritos, quienes acudieron al inmueble para llevar a cabo la toma de fotografías, el levantamiento del cuerpo y las diligencias ministeriales necesarias. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima.

El fallecimiento ocurrió en el contexto de un amplio despliegue de protocolos de revisión en la capital del país. Dependencias locales informaron que, tras el sismo, se realizaron inspecciones preventivas en inmuebles y en los sistemas de transporte público, sin que se reportaran daños estructurales graves.

Autoridades llaman a evacuar con calma durante sismos

Tras lo ocurrido, autoridades reiteraron la importancia de mantener la calma durante una evacuación, evitar correr, empujar o bajar de forma apresurada, ya que muchos de los accidentes asociados a los sismos ocurren precisamente durante el desalojo de los edificios y no por el movimiento telúrico en sí.

Protección Civil recordó que, ante la activación de la Alerta Sísmica, es fundamental seguir los protocolos establecidos, identificar rutas de evacuación seguras y apoyar especialmente a personas adultas mayores o con movilidad reducida, con el fin de prevenir tragedias como la registrada este viernes en la alcaldía Benito Juárez.

En resumen:

  • Un hombre de 67 años perdió la vida durante la evacuación de su edificio tras la activación de la Alerta Sísmica en la Ciudad de México.
  • El hecho ocurrió la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, luego de un fuerte sismo con epicentro en Guerrero.
  • La víctima cayó de varios metros al bajar las escaleras mientras desalojaba su vivienda.
  • El accidente se registró en la calle Obrero Mundial, cerca del cruce con 5 de Febrero, en la colonia Álamos, dentro de la alcaldía Benito Juárez.
  • Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
  • Peritos realizaron el acordonamiento del área, la toma de fotografías y las diligencias ministeriales para el levantamiento del cuerpo.
  • Autoridades señalaron que no se reportaron daños estructurales graves tras el sismo en la capital.
  • Protección Civil reiteró el llamado a evacuar con calma, evitar correr y prestar apoyo a personas adultas mayores durante emergencias sísmicas.

