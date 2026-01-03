Laura Flores no quiere “estar mal acompañada” tras polémica ruptura con Lalo Salazar

Laura Flores expresa su deseo de encontrar el amor desde la plenitud, sin ceder ante la soledad ni la presión social. (IG: @laurafloresmx)

En una etapa marcada por la introspección y el crecimiento personal, la actriz Laura Flores habló abiertamente sobre su interés de reencontrar el amor sin permitir que la soledad guíe sus decisiones.

Durante un reciente encuentro con los micrófonos de Sale el sol, la intérprete enfatizó la importancia de no precipitarse hacia una nueva pareja, sobre todo ahora que ha reajustado sus expectativas amorosas tras terminar con Lalo Salazar.

La actriz no aguantó las lágrimas

Una nueva oportunidad en el amor con otras expectativas

De acuerdo con Flores, ahora su propósito no radica en evitar la soledad a toda costa, sino en mantener una vida plena y consciente que la permita elegir un compañero.

“No se trata de tener miedo al amor, sino de saber bien lo que quiero y no dejarme llevar por presiones externas”, explicó.

Durante este proceso de transformación, la actriz asegura que el bienestar personal no se mide por las caídas, sino por la capacidad de levantarse y seguir adelante.

“Yo no cuento las caídas, cuento las levantadas. No importa cuántas veces me caiga, cuenta cuántas veces me levante”, agregó.

Tras la ruptura con Lalo Salazar, Laura Flores reajusta sus expectativas en el amor y prioriza la paz interior. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

¿Laura Flores podría enamorarse a lo largo de 2026?

Al abordar el tema de una futura pareja, la intérprete de Los hilos del pasado sostiene que mantiene la puerta abierta al amor, aunque ahora con límites claros y mayor conciencia de lo que busca en una relación.

“Sí (quiero enamorarme), hoy no, pero claro que sí. Estoy viva, tengo mi corazón, mis sentimientos y no quiero estar sola, pero tampoco quiero estar mal acompañada”, sentenció.

De esta forma, deja claro que la presión social o mediática no influirá en sus próximas decisiones sentimentales, ya que su objetivo central es conservar la paz y la plenitud, tanto para ella como para quienes la rodean.

La intérprete de 'Los hilos del pasado' mantiene abierta la posibilidad de enamorarse en 2026, pero bajo nuevos límites y mayor conciencia. (IG)

El amor entre Laura Flores y Lalo Salazar, y su polémica ruptura

La amistad previa al romance

Laura Flores y Lalo Salazar se conocieron hace más de 20 años mientras trabajaban juntos en el programa matutino Hoy.

Durante todo este tiempo mantuvieron una relación de amistad, ambos concentrados en sus respectivas familias y vidas personales en ese entonces.

El inicio del romance

A principios de 2025, la actriz y cantante acudió a una entrevista en el noticiero Despierta, conducido por Salazar, donde se reencontraron tras años de distancia. Ese encuentro llevó a una comida juntos en la que se dieron cuenta de que ambos estaban solteros y decidieron empezar a salir.

Relación pública y especulaciones

Durante los siguientes meses, la pareja compartió algunos momentos públicos y desmintió rumores de separación. El periodista incluso rechazó la posibilidad de boda señalando que la relación estaba “apenas comenzando y creciendo”.

El término de la relación

El romance duró poco más de tres meses, pues el 9 de junio de 2025, Laura Flores confirmó el final de la relación a través de un comunicado en redes sociales, donde afirmó que la decisión fue tomada por Eduardo Salazar.