México

El gobierno de México llamó “intervención militar” al operativo de Estados Unidos contra Maduro

La administración federal urge a la comunidad internacional a privilegiar canales diplomáticos e insta a evitar una crisis regional

La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

El gobierno de México condenó de forma enérgica lo que llamó "intervención militar" llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026. En su declaración oficial, México denunció “la captura y traslado del presidente venezolano Nicolás Maduro" e instó al “respeto del derecho internacional y a la búsqueda de una solución pacífica”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores enfatizó que las acciones de las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano constituyen “una violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas". México subrayó que América Latina y el Caribe forman una zona de paz, por lo que cualquier intervención armada representa una amenaza grave para la estabilidad regional.

El operativo que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro comenzó alrededor de las 2:00 en Caracas. Las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron un operativo con bombardeos a bases militares y detonaciones en varios sectores de la ciudad. A esto siguieron cortes de energía y el despliegue de helicópteros Chinook. AFP recopiló testimonios de residentes que narraron miedo ante las explosiones y la presencia de aeronaves militares, mientras en redes sociales circulaban imágenes de humo, apagones y el sobrevuelo de helicópteros.

La operación resultó en la captura de Maduro y de Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera de Venezuela, de acuerdo con The New York Times. El presidente estadounidense Donald Trump calificó la acción como “una operación brillante, de verdad”. Desde Mar-a-Lago, detalló que se requirió “mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”. Trump señaló que explicaría en una conferencia de prensa la autoridad legal del operativo y los pasos futuros de su gobierno.

El gobierno mexicano reiteró su política exterior de no intervención y respeto estricto al derecho internacional. En su comunicado, urgió a la comunidad internacional a privilegiar el diálogo y pidió a la Organización de las Naciones Unidas actuar de inmediato para reducir tensiones y propiciar condiciones para una solución pacífica y sostenible.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Venezuela, habilitó canales de emergencia para ofrecer apoyo y asistencia consular a los mexicanos residentes en el país. Se recomendó a la comunidad mexicana mantenerse informada y utilizar los medios oficiales para solicitar ayuda o reportar emergencias.

El gobierno mexicano reafirmó su vocación de paz y confirmó que está dispuesto a participar en esfuerzos de mediación y diálogo que contribuyan a evitar un escalamiento del conflicto y preservar la estabilidad en la región.

