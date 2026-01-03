Quién es Enrique Semo, el investigador con el que Sheinbaum y su esposo se reunieron en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum se reunió con Enrique Semo y Margarita Arévalo en Palacio Nacional. (Foto: x/Claudia Sheinbaum)

Esta tarde del viernes 2 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reunión con Enrique Semo y Margarita Arévalo, de quienes aseguró que son voces a las que “siempre hay que escuchar”.

El mensaje completo fue destacado junto con una fotografía donde también se encuentra el esposo de la presidenta, Jesús María Tarriba: “En Palacio Nacional, tuvimos una extraordinaria conversación con Enrique Semo y Margarita Arévalo, a quienes siempre hay que escuchar”.

Cabe destacar que este encuentro causó curiosidad sobre el perfil de los invitados de Sheinbaum, por lo que aquí te compartimos la trayectoria de Enrique Semo, quien ha destacado en el país.

Distinguido por universidades nacionales e internacionales

Ha sido distinguido con la Medalla Hegel de la Universidad Humboldt de Berlín y los títulos de Maestro Emérito en la Universidad de Nuevo México y la Universidad de Ciudad Juárez. Obtuvo el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Puebla, y a partir de 2009 es Investigador Emérito de la UNAM.

Además, ha recibido becas de la Social Science Research Council, la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation y la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Es Investigador Nacional desde 1984 y Investigador Emérito del Colegio de Guadalajara.

Trayectoria institucional y obra

Como fundador de cuatro instituciones académicas centradas en la historia y la economía, diseñó el programa de doctorado de la Facultad de Economía de la UNAM y fue su primer jefe de la División de Estudios Superiores entre 1972 y 1975.

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, organizó el Centro de Estudios Contemporáneos entre 1978 y 1982, y en la Universidad de Sinaloa contribuyó a la creación de la maestría en historia regional. Asimismo, encabezó la fundación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

Publicó 13 libros, entre los que sobresalen “Historia del capitalismo en México. Los inicios 1521-1776”, editado en inglés, japonés y en Cuba; “Historia Mexicana, economía y sociedad”; “Crónica de un derrumbe”; “Las revoluciones conservadoras del Este”; “Entre crisis te veas”; “Viaje alrededor de la izquierda mexicana”; “La Búsqueda I y II”; y “Los Orígenes de los Cazadores y Recolectoras a las Sociedades Tributarias, 22000 A.C. - 1519 D.C.”.

Sumó colaboraciones en 33 libros y una vasta cantidad de artículos científicos en revistas mexicanas y extranjeras.

Docencia, investigación y aportes al pensamiento histórico

La vocación docente lo llevó a impartir clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Economía de la UNAM durante 45 años, además de colaborar como investigador en El Colegio de México y participar como profesor visitante en varias universidades nacionales e internacionales.

Su principal campo de investigación, la Historia Económica, lo posicionó como pionero del auge de esta disciplina desde los años setenta, tanto en la formación de investigadores como en la construcción de enfoques teóricos.

Desarrolló una propuesta que concibe las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales como componentes indivisibles y plantea que la Historia Económica es, en esencia, la historia de la humanidad observada desde la perspectiva de la organización social para la producción, distribución y consumo.

Otro de sus grandes temas fue la historia de la izquierda mexicana desde 1950. Sostuvo que la izquierda constituye una parte inseparable del sistema político nacional, tesis que plasmó en cinco libros, numerosos artículos, entrevistas y conferencias.

Familia y estudios de Enrique Semo

Nació el 30 de julio de 1930 en Sofía, Bulgaria, y desde el 28 de agosto de 1950 gozó de la nacionalidad mexicana. Llegó a México en 1942 como parte de una familia búlgara exiliada por el fascismo.

Realizó estudios de Economía en la Escuela Superior de Economía y Derecho de Tel Aviv en 1955, así como de Historia en la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde se graduó con mención honorífica en 1963. Obtuvo el doctorado en la Universidad Humboldt de Berlín con la distinción Cum Laude en 1971.