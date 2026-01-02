México

Detectan primer caso de gusano barrenador en el Edomex: se mantiene fase preventiva

Autoridades llaman a ganaderos a extremar vigilancia y reportar cualquier incidente de inmediato.

Guardar
Dectectan el primer caso de
Dectectan el primer caso de gusano Barrenador en el ganado mexicano en el Edomex (X@Agricultura_mex)

El Estado de México se mantiene en fase preventiva ante la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado, confirmado en el municipio de Tlatlaya, informó el Gobierno estatal a través de la Secretaría del Campo, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica).

El caso fue validado por el Senasica y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), lo que activó de inmediato el reforzamiento de la estrategia de prevención sanitaria en la región sur de la entidad.

De acuerdo con la Dirección de Sanidad de la Secretaría del Campo, la llamada “gusanera” fue localizada en la herida de una cabra que no recibió atención oportuna, situación que permitió la infestación del parásito. Hasta el momento, las autoridades no han detectado nuevos casos; sin embargo, se mantiene la búsqueda activa en coordinación con organizaciones ganaderas.

Llamado urgente a ganaderos del sur del Edomex

Gusano barrenador Edomex Tlatlaya zona
Gusano barrenador Edomex Tlatlaya zona sur

Antonio Huerta Alba, Director de Sanidad de la Secretaría del Campo, exhortó a las y los productores pecuarios, principalmente de la región sur del Estado de México, a reportar de inmediato cualquier signo sospechoso y reforzar las medidas de manejo sanitario.

Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Revisar diariamente el ganado.
  • Poner especial atención a la presencia de heridas abiertas.
  • Lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión detectada.
  • Aplicar polvo curativo y preventivo en heridas.
  • Reportar de inmediato cualquier caso de gusanera activa.

El funcionario explicó que el mecanismo de infestación ocurre cuando la mosca adulta del gusano barrenador deposita sus huevecillos en heridas recientes o mucosas, como:

  • Nariz.
  • Ombligo de animales recién nacidos.
  • Genitales después del parto.

Factores de riesgo identificados

Autoridades piden que revisen las
Autoridades piden que revisen las heridas de los animales REUTERS/Daniel Becerril/

Las autoridades sanitarias señalaron que existen diversos factores que incrementan el riesgo de infestación, entre ellos:

  • Procedimientos quirúrgicos sin cuidados posteriores adecuados, como:
    • Castración.
    • Descorne.
  • Heridas provocadas por accidentes.
  • Peleas entre animales.
  • Falta de atención oportuna a lesiones.

Asimismo, se recomendó el uso de compuestos como Cumafos + Propoxur para el tratamiento y prevención, siempre bajo las indicaciones correspondientes.

Región sur, zona prioritaria

Si bien se considera poco probable la propagación del gusano barrenador a otras zonas del Estado de México, la región sur es catalogada como prioritaria, debido a su clima cálido y a que concentra la mayor actividad ganadera de la entidad.

Por ello, el Gobierno del Estado de México reforzó las acciones preventivas con personal y recursos adicionales, además de fortalecer la coordinación con:

  • Organizaciones ganaderas.
  • Autoridades federales.
  • Gobiernos estatales de:
    • Guerrero.
    • Morelos.
    • Michoacán.

En los próximos días se llevará a cabo una reunión interinstitucional con presidentes municipales, organismos ganaderos y autoridades federales para fortalecer la estrategia de prevención, atención y difusión contra el gusano barrenador.

Dónde reportar casos sospechosos

FOTO DE ARCHIVO: Larvas de
FOTO DE ARCHIVO: Larvas de la mosca del gusano barrenador, recogidas de vacas infectadas (REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo)

Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia oportuna y pusieron a disposición los siguientes canales de atención:

Campaña Nacional contra el Gusano Barrenador (SENASICA–DINESA)

Secretaría del Campo del Estado de México

Las autoridades subrayaron que la prevención comunitaria es clave para evitar la propagación del parásito y proteger la actividad ganadera en la entidad.

Temas Relacionados

gusano barrenadorTlatlayaEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de enero: se normaliza la circulación tras sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero

Información minuto a minuto del servicio de transporte público en la capital del país

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 2 de enero: se activa Alerta Sísmica en Valle de México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

“Uy, está temblando”: el momento en que el terremoto sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta interrumpió su conferencia al escuchar la alerta sísmica

“Uy, está temblando”: el momento

Cuánto cuesta un dólar canadiense en México hoy 2 de enero

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Cuánto cuesta un dólar canadiense

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de enero de 2026: no se detectaron daños en las instalaciones ni incidencias en el servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Shanik Berman lanza incomoda pregunta

Shanik Berman lanza incomoda pregunta a Andrea Legarreta en pleno programa en vivo: “¿Cómo se llama tu novio?”

Kenia Os anuncia su regreso a la música con impactante video junto a Doris Jocelyn

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

DEPORTES

Julián Araujo se queda en

Julián Araujo se queda en Europa y es presentado como nuevo jugador del Celtic de Glasgow

Chivas vs Atlas: horario y transmisión del Clásico Tapatío en la Copa Pacífica

Cruz Azul y Jaiba Brava se miden en amistoso de pretemporada: fecha, horario y transmisión

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

DT del Milán habla sobre el futuro de Santi Giménez: “estará de baja entre 3 y 4 meses”