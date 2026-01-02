Detectan primer caso de gusano barrenador en el Edomex: se mantiene fase preventiva

Dectectan el primer caso de gusano Barrenador en el ganado mexicano en el Edomex (X@Agricultura_mex)

El Estado de México se mantiene en fase preventiva ante la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado, confirmado en el municipio de Tlatlaya, informó el Gobierno estatal a través de la Secretaría del Campo, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica).

El caso fue validado por el Senasica y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), lo que activó de inmediato el reforzamiento de la estrategia de prevención sanitaria en la región sur de la entidad.

De acuerdo con la Dirección de Sanidad de la Secretaría del Campo, la llamada “gusanera” fue localizada en la herida de una cabra que no recibió atención oportuna, situación que permitió la infestación del parásito. Hasta el momento, las autoridades no han detectado nuevos casos; sin embargo, se mantiene la búsqueda activa en coordinación con organizaciones ganaderas.

Llamado urgente a ganaderos del sur del Edomex

Gusano barrenador Edomex Tlatlaya zona sur

Antonio Huerta Alba, Director de Sanidad de la Secretaría del Campo, exhortó a las y los productores pecuarios, principalmente de la región sur del Estado de México, a reportar de inmediato cualquier signo sospechoso y reforzar las medidas de manejo sanitario.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Revisar diariamente el ganado.

Poner especial atención a la presencia de heridas abiertas.

Lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión detectada.

Aplicar polvo curativo y preventivo en heridas.

Reportar de inmediato cualquier caso de gusanera activa.

El funcionario explicó que el mecanismo de infestación ocurre cuando la mosca adulta del gusano barrenador deposita sus huevecillos en heridas recientes o mucosas, como:

Nariz.

Ombligo de animales recién nacidos.

Genitales después del parto.

Factores de riesgo identificados

Autoridades piden que revisen las heridas de los animales REUTERS/Daniel Becerril/

Las autoridades sanitarias señalaron que existen diversos factores que incrementan el riesgo de infestación, entre ellos:

Procedimientos quirúrgicos sin cuidados posteriores adecuados, como: Castración. Descorne.

Heridas provocadas por accidentes.

Peleas entre animales.

Falta de atención oportuna a lesiones.

Asimismo, se recomendó el uso de compuestos como Cumafos + Propoxur para el tratamiento y prevención, siempre bajo las indicaciones correspondientes.

Región sur, zona prioritaria

Si bien se considera poco probable la propagación del gusano barrenador a otras zonas del Estado de México, la región sur es catalogada como prioritaria, debido a su clima cálido y a que concentra la mayor actividad ganadera de la entidad.

Por ello, el Gobierno del Estado de México reforzó las acciones preventivas con personal y recursos adicionales, además de fortalecer la coordinación con:

Organizaciones ganaderas.

Autoridades federales.

Gobiernos estatales de: Guerrero. Morelos. Michoacán.



En los próximos días se llevará a cabo una reunión interinstitucional con presidentes municipales, organismos ganaderos y autoridades federales para fortalecer la estrategia de prevención, atención y difusión contra el gusano barrenador.

Dónde reportar casos sospechosos

FOTO DE ARCHIVO: Larvas de la mosca del gusano barrenador, recogidas de vacas infectadas (REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo)

Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia oportuna y pusieron a disposición los siguientes canales de atención:

Campaña Nacional contra el Gusano Barrenador (SENASICA–DINESA)

Teléfono: 800 751 21 00

WhatsApp: 55 3996 44 64

Correo: gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

Secretaría del Campo del Estado de México

Teléfono: 722 275 64 00, ext. 17094

Correos: dirsanidad@edomex.gob.mx subsaludanimal@edomex.gob.mx



Las autoridades subrayaron que la prevención comunitaria es clave para evitar la propagación del parásito y proteger la actividad ganadera en la entidad.