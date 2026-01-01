México

Así recibió la Ciudad de México el Año Nuevo 2026 con música electrónica en Paseo de la Reforma

Miles de personas se reunieron en Paseo de la Reforma para dar la bienvenida al año 2026 con música y baile

Miles de personas se reunieron
Miles de personas se reunieron en Paseo de la Reforma para dar la bienvenida al año 2026 con música y baile. (Facebook Secretaría de Cultura Ciudad de México)

La noche del 31 de diciembre de 2025, la Ciudad de México vivió la fiesta electrónica más grande de su historia para despedir el año. Desde las primeras horas de la tarde, cientos de personas comenzaron a congregarse en el Ángel de la Independencia, punto central de la celebración, donde la música, los visuales y un despliegue de luces transformaron la tradicional Avenida Paseo de la Reforma en un inmenso club al aire libre.

El evento, que reunió a más de 250 mil asistentes, abrió sus puertas a las 18:00 horas con la participación de Ramiro Puente, figura pionera de la música electrónica nacional. A partir de ese momento, el flujo de público no se detuvo. Familias y grupos de amigos llegaron con sombreros y lentes festivos, mientras la avenida se llenaba de puestos de antojitos y actividades propias de la romería instalada en los camellones de Reforma. La atmósfera tomó fuerza con las actuaciones de Vel, Jehnny Beth, 3BallMTY y Mariana BO, quienes ofrecieron repertorios que oscilaron entre el electro house, el techno, el tribal y la experimentación sonora.

La Jefa de gobierno de
La Jefa de gobierno de la CDMX ofreció unas palabras a los visitantes en la fiesta de música electrónica. (Facebook Paseo de la Reforma)
(Facebook Secretaría de Cultura Ciudad de México)
(Facebook Secretaría de Cultura Ciudad de México)

La expectativa creció conforme se acercaba la medianoche. El escenario principal, dispuesto con pantallas gigantes, recibió a Kavinsky a las 23:00 horas. Su set, inspirado en el synthwave y la estética retrofuturista, marcó el momento clave de la noche y preparó el ambiente para la cuenta regresiva. El espectáculo de luces sincronizadas iluminó el cielo capitalino, mientras miles de personas coreaban la llegada del Año Nuevo 2026.

El impacto visual no se limitó al público presente. Los gráficos y destellos que cubrieron las fachadas de los edificios pudieron apreciarse desde varios puntos de la ciudad, así como a través de transmisiones en redes sociales que amplificaron el alcance de la fiesta. La multitud celebró en todo momento, siguiendo el ritmo de la música y las propuestas de artistas internacionales y nacionales.

Los asistentes al evento masivo
Los asistentes al evento masivo en Paseo de la Reforma vivieron la experiencia llenos de emoción. (Facebook Secretaría de Cultura)

El cartel de la noche incluyó a MGMT Dj Set, quien ofreció una selección musical que recorrió el electro-pop y el indie alternativo. La programación continuó con Arca DJ, referente de la electrónica experimental, quien extendió la fiesta hasta las 2:00 horas del 1 de enero. Cada uno de los artistas aportó su estilo y sonoridad, consolidando a Paseo de la Reforma como el epicentro mundial de la música electrónica en la celebración de Año Nuevo.

La experiencia de esta noche dejó una postal única de la capital mexicana, donde la convivencia, la música y la tecnología se fusionaron para crear un evento multitudinario sin precedentes. El show de luces y sonido quedó registrado no solo en la memoria de los asistentes, sino también en millones de dispositivos que se conectaron a la fiesta virtualmente.

