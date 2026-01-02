Así se movió el Ángel de la Independencia durante el sismo que despertó a la CDMX

El sismo fue de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de hoy viernes

La mañana de este viernes, un sismo de magnitud 6.5 sacudió diversas regiones del país y despertó a miles de habitantes de la capital. El movimiento telúrico, ocurrido a las 07:58 horas con epicentro en el estado de Guerrero, fue particularmente notorio en la Ciudad de México, donde la activación de la Alerta Sísmica provocó evacuaciones preventivas en edificios públicos, oficinas y viviendas.

Uno de los momentos que más impacto generó fue el balanceo del Ángel de la Independencia, captado en video desde distintos puntos de Paseo de la Reforma.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran cómo la emblemática escultura se sacude de manera visible durante varios segundos, una escena que rápidamente se volvió viral y despertó preocupación entre usuarios.

Videos virales y reacción ciudadana

Los videos compartidos por ciudadanos y medios de comunicación evidencian el movimiento de la columna y la escultura del Ángel durante el sismo. En redes sociales, usuarios destacaron que hacía años no se observaba un balanceo tan evidente del monumento, lo que fue interpretado como un reflejo de la intensidad del movimiento telúrico.

El sismo fue de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de hoy viernes (X/@porktendencia)

Algunos comentarios incluso recordaron episodios históricos relacionados con los sismos en la capital, especialmente el ocurrido en 1957, cuando el Ángel de la Independencia cayó de su estructura tras un terremoto de gran magnitud. Aunque las comparaciones surgieron de inmediato, autoridades aclararon que, en esta ocasión, no se registran daños visibles.

Daños menores en aeropuertos de CDMX y Acapulco

De manera paralela, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que, tras el sismo, se activaron los protocolos de revisión en la infraestructura aeroportuaria del país. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, particularmente en la Terminal 2, se detectaron daños leves en acabados, como vidrios rotos y caída de plafones.

La AFAC precisó que estas incidencias no interfirieron con la operación normal del aeropuerto ni representaron inconvenientes para los pasajeros, por lo que las actividades se mantuvieron sin interrupciones.

En el Aeropuerto Internacional de Acapulco, también se reportaron daños menores en los acabados del edificio terminal comercial y en la Torre de Control, donde se registró la caída de plafón. De acuerdo con la autoridad, ninguna de estas situaciones comprometió la seguridad del personal ni la operatividad del recinto.

La AFAC señaló que se mantiene una coordinación permanente con autoridades aeroportuarias y dependencias federales para dar seguimiento a las condiciones de seguridad operacional tras el evento sísmico.

CDMX retoma actividades tras el sismo

Luego del movimiento telúrico, la capital del país retomó sus actividades de manera gradual. El transporte público que fue detenido de forma preventiva reanudó operaciones y las vialidades cerradas durante la emergencia fueron reabiertas.

Autoridades informaron que los incidentes registrados fueron menores, entre ellos la caída de un árbol y de un poste en la alcaldía Benito Juárez, así como un incendio en una subestación eléctrica ubicada en la colonia Centro. En todos los casos, los servicios de emergencia actuaron de manera oportuna.

Elementos de los Bomberos de la Ciudad de México atendieron reportes de fugas de gas y retiro de ramas en distintas alcaldías, mientras que la Cruz Roja Mexicana informó que se mantuvo en alerta sin que se reportaran personas lesionadas.

Autoridades activan protocolos de revisión

Tras la difusión de las imágenes, autoridades capitalinas informaron que se activaron los protocolos de seguridad y revisión estructural en el monumento, como ocurre de manera rutinaria después de un sismo perceptible.

El objetivo de estas inspecciones es descartar afectaciones y garantizar la seguridad tanto del sitio como de las personas que transitan diariamente por la zona.

Hasta el momento, los reportes oficiales indican que el Ángel de la Independencia no presenta daños estructurales ni riesgos para la población. Las revisiones continuarán en las próximas horas como medida preventiva.