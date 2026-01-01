México

SRE descarta víctimas mexicanas tras incendio en festejos de Año Nuevo en bar de Suiza

Las autoridades diplomáticas informan igualmente que la embajada mexicana no ha reportado connacionales entre los afectados por este hecho en Crans-Montana

Rescuers in the area where a fire broke out leaving people dead and injured, during New Year’s celebration, in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Thursday, Jan. 1, 2026. (Police Cantonale Valaisanne via AP)

Esta mañana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se solidarizó con las víctimas del reciente incendio registrado durante los festejos de Año Nuevo en el bar “Le Constellation, ubicado en la región de Crans-Montana, para recibir en Suiza el 2026.

Al respecto, la cancillería mexicana informó igualmente que no se registran connacionales afectados por estos hechos en vísperas del fin de 2025; no obstante, la embajada en el país mantiene abiertas sus puertas para brindar apoyo si se necesita:

“La @SRE_mx extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, destacó la institución en su cuenta oficial de X.

A ello, añade lo siguiente:

“Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento”, puntualizó.

El momento en el que comenzó el incendio en el bar "Le Constellation" de la estación de esquí de Crans-Montana en Suiza | Redes Sociales

Información en desarrollo...

