México

Sandra Cuevas comparte sus propósitos de Año Nuevo 2026, buscará estudiar para ser periodista y “cuidar de su futuro esposo”

La exalcaldesa destacó la inauguración de sus diversos negocios y sus apiraciones políticas en contra de la oposición

Guardar
CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)
CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)

Sandra Cuevas Nieves, exalcaldesa de Cuauhtémoc y excandidata al Senado, compartió a través de sus redes sociales sus propósitos de Año Nuevo, con motivo del inicio del 2026.

En su cuenta de X, la exfuncionaria capitalina publicó una fotografía de la lista de sus 12 propósitos escrita a mano, en la cual destaca la operación de sus diversos negocios, sus apiraciones políticas y estudiar Periodismo.

Entre sus primeros propósitos está la inauguración de sus negocios llamado Sandra Cuevas Dulcería y su restaurante de comida mexicana Carmen Salinas y Sandra Cuevas.

La exalcaldesa indicó que iniciará sus estudios en Periodismo y concluirá su maestría en Seguridad Pública, además de que presentará su tesis para obtener ppor segunda ocasión un doctorado en Derecho, adelantando que esta será su primer libro y lo dedicará a la Ciudad de México.

Otro de sus objetivos es que su empresa Sandra Cuevas Diamond Group opere con transparencia ante las autoridades financieras y Hacienda, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Agregó que también lanzará oficialmente a la venta su marca de tequila y estrenará su película: Amor y poder, Sandra Cuevas, además de que creará el proyecto CO26: Contra la oposición 2026, “con una gran presentación”.

Entre sus propósitos a nivel personal están cuidar de sus padres, sus sobrinos, de Danielle y de “su futuro esposo”, sin detallar sobre si habala de alguien en especial.

Señaló que también continuará “dominando” su mente, cuerpo y alma", y entregará su vida y su trabajo a Dios. Esto ultimo, en el sentido de que en reiteradas ocasiones ha expresado ser católica.

Sandr Cuevas publicó sus propósitos
Sandr Cuevas publicó sus propósitos para el 2026.| X- Sandra Cuevas

En el 2025, Sandra Cuevas anuncio la creación de su empresa Sandra Cuevas Diamond Group, con la cual ya abrió una galería de arte y desarrolla otros negocios como un restaurante, la dulcería y el tequila.

Asismismo, anunció la conformación de la organización “Por la Familia y la Seguridad de México“, que tiene previsto convertir en un partido político que compita en las elecciones del 2030.

Como parte de su organización política, anunció que se dará capacitación a ciudadanos que quieran postularse como candidatos a cargos públicos, y reveló sus intenciones de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Sandra CuevasAño Nuevoperiodismomexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

El grupo surcoreano confirma nueva música y un tour global tras cumplir por completo con el servicio militar

¿Vendrán a México? BTS confirma

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

El periodista de Imagen Televisión habló sobre su recuento anual

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025

Fátima Bosch se sincera sobre su deseo de ser madre: “Los bebés me aman”

La Miss Universo mantiene la esperanza de que muy pronto encontrará a una pareja con sus mismos valores y metas

Fátima Bosch se sincera sobre

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Las autoridades reportaron su primer cateo del 2026 en territorio del Cártel de Sinaloa

Aseguran armas de grueso calibre,

Al menos 7 heridos, varios de gravedad, por disparos al aire en festejos de Año Nuevo 2026 en distintas regiones de México

Las celebraciones iniciales del año se vieron opacadas por personas heridas en distintos estados del país

Al menos 7 heridos, varios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran armas de grueso calibre,

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Edomex recuperó más de 3 mil 500 vehículos, medio millón de huachicol y mercancía valuada en casi 268 millones de pesos en 2025

Operación Frontera Norte deja más de 10 mil detenidos y 116 toneladas de droga asegurada en 2025

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

ENTRETENIMIENTO

¿Vendrán a México? BTS confirma

¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

Fátima Bosch se sincera sobre su deseo de ser madre: “Los bebés me aman”

Eduardo Salazar desata polémica al comparar al fallecido Juan Pedro Franco con un toro de lidia

El final de Stranger Things explota las redes sociales y divide a los fans mexicanos: “Como cierre de telenovela”

DEPORTES

Hombres y mujeres que marcaron

Hombres y mujeres que marcaron la lucha libre mexicana en 2025

Pumas vs Querétaro: estos serán los costos de los boletos para ver el primer juego de la temporada en CU

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026