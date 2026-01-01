Sandra Cuevas comparte sus propósitos de Año Nuevo 2026, buscará estudiar para ser periodista y “cuidar de su futuro esposo”

CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)

Sandra Cuevas Nieves, exalcaldesa de Cuauhtémoc y excandidata al Senado, compartió a través de sus redes sociales sus propósitos de Año Nuevo, con motivo del inicio del 2026.

En su cuenta de X, la exfuncionaria capitalina publicó una fotografía de la lista de sus 12 propósitos escrita a mano, en la cual destaca la operación de sus diversos negocios, sus apiraciones políticas y estudiar Periodismo.

Entre sus primeros propósitos está la inauguración de sus negocios llamado Sandra Cuevas Dulcería y su restaurante de comida mexicana Carmen Salinas y Sandra Cuevas.

La exalcaldesa indicó que iniciará sus estudios en Periodismo y concluirá su maestría en Seguridad Pública, además de que presentará su tesis para obtener ppor segunda ocasión un doctorado en Derecho, adelantando que esta será su primer libro y lo dedicará a la Ciudad de México.

Otro de sus objetivos es que su empresa Sandra Cuevas Diamond Group opere con transparencia ante las autoridades financieras y Hacienda, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Agregó que también lanzará oficialmente a la venta su marca de tequila y estrenará su película: Amor y poder, Sandra Cuevas, además de que creará el proyecto CO26: Contra la oposición 2026, “con una gran presentación”.

Entre sus propósitos a nivel personal están cuidar de sus padres, sus sobrinos, de Danielle y de “su futuro esposo”, sin detallar sobre si habala de alguien en especial.

Señaló que también continuará “dominando” su mente, cuerpo y alma", y entregará su vida y su trabajo a Dios. Esto ultimo, en el sentido de que en reiteradas ocasiones ha expresado ser católica.

En el 2025, Sandra Cuevas anuncio la creación de su empresa Sandra Cuevas Diamond Group, con la cual ya abrió una galería de arte y desarrolla otros negocios como un restaurante, la dulcería y el tequila.

Asismismo, anunció la conformación de la organización “Por la Familia y la Seguridad de México“, que tiene previsto convertir en un partido político que compita en las elecciones del 2030.

Como parte de su organización política, anunció que se dará capacitación a ciudadanos que quieran postularse como candidatos a cargos públicos, y reveló sus intenciones de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.