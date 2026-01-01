Raúl Araiza recuerda crisis alcohólicas que lo llevaron varias veces al hospital: “Pasé infiernos muy feos”

Raúl Araiza revela que solo la atención profesional y los centros médicos lograron detener su adicción al alcohol y otras sustancias (Crédito: Cuartoscuro)

El recorrido de Raúl Araiza hacia la sobriedad ha estado marcado por decisiones drásticas y momentos críticos que lo llevaron a hospitalizarse en reiteradas ocasiones.

El presentador reconoció que su lucha contra la adicción al alcohol y otras sustancias alcanzó tal intensidad que, en los episodios más graves, el único escape posible fue recibir atención médica profesional.

Esta etapa, según refirió en una reciente edición de ‘Miembros al Aire’, lo condujo a situaciones extremas, pero hoy afirma que ha llegado a una etapa de estabilidad tanto en lo personal como en lo profesional.

El hospital: un recurso de salvación para ‘El Negro’ Araiza

Durante el programa, y ante la reacción de sorpresa de su compañero ‘El Burro’ Van Rankin, Araiza explicó por qué el hospital se convirtió en su recurso indispensable para detener el ciclo de consumo.

El conductor Raúl Araiza experimentó hospitalizaciones repetidas durante su lucha contra el abuso de alcohol, marcando un cambio profundo en su vida (@negroaraiza, Instagram)

Expresó: “Te conectan, te van bajando con ansiolíticos y entonces te recuperas, pero si no, solito, encerrado, no podía, pero en la peda pasé infiernos muy feos, muy cabrones”, confesó el conductor en el programa de Unicable. Su relato puso de relieve el carácter obsesivo que caracteriza a estos episodios, alejándose de la visión que reduce la adicción a un simple vicio.

En ese sentido, Araiza subrayó: “Cualquiera que tiene un trastorno de lo que sea, alimenticio, o de cualquier adicción, porque no se llama vicio, se dice adicción. Es una obsesión y quieres más, como el que quiere más pastel, como el que quiere más cigarro… y lo único que te puede parar, para mí, era el hospital”.

En sus propias palabras, la intensidad del impulso lo enfrentó a situaciones límite, donde el entorno hospitalario era la única opción viable para interrumpir la compulsividad.

Una nueva vida de madurez

Los excesos vividos en su juventud han dejado huella, pero el conductor reconoce un cambio profundo: ahora afirma sentirse pleno y maduro.

“Estoy muy feliz, no soy un hombre ambicioso que ahora quiero hacer eso, que quiera salir de mi zona de confort… Mi vida personal está muy estable, ya estoy madurando”, declaró Araiza en diálogo con el reportero Edén Dorantes, atribuyendo a la madurez y la estabilidad emocional la clave para su actual equilibrio.

El entorno hospitalario resultó fundamental en el proceso de recuperación de Raúl Araiza, permitiéndole cortar el ciclo de consumo compulsivo (Captura de pantalla: YouTube // Unicable)

Además, expresó su anhelo de convertirse en abuelo, aunque reconoció que sus hijas aún no contemplan la maternidad en el corto plazo.

Araiza ya había abordado públicamente la magnitud de su dependencia en 2022 durante un programa en vivo, buscando transparentar su proceso y desmitificar los rumores sobre sus adicciones. En aquella ocasión, contó a sus compañeros de ‘Hoy’:

“Cuando pedir ayuda, somos una familia aquí… básicamente es cuando lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir. Lo que no quieres es sentir, como no sientes, adormeciendo esos sentimientos. Hay gente se lo come, fuma, bebe, lo vomita. Porque no hay un autoconocimiento, que es lo que fui hacer”.

Araiza explicó en ‘Miembros al Aire’ la diferencia entre adicción y vicio, resaltando el carácter obsesivo y compulsivo del trastorno (Instagram/@negroaraiza)

Su testimonio incluyó el reconocimiento de haber recurrido a centros de rehabilitación, destacando la importancia del autoconocimiento y la búsqueda de ayuda profesional en su recuperación.