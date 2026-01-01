México

Raúl Araiza recuerda crisis alcohólicas que lo llevaron varias veces al hospital: “Pasé infiernos muy feos”

El presentador de ‘Hoy’ sorprendió al contar cómo las hospitalizaciones lo ayudaron a superar un pasado lleno de excesos, mostrando su lado más humano

Guardar
Raúl Araiza revela que solo
Raúl Araiza revela que solo la atención profesional y los centros médicos lograron detener su adicción al alcohol y otras sustancias (Crédito: Cuartoscuro)

El recorrido de Raúl Araiza hacia la sobriedad ha estado marcado por decisiones drásticas y momentos críticos que lo llevaron a hospitalizarse en reiteradas ocasiones.

El presentador reconoció que su lucha contra la adicción al alcohol y otras sustancias alcanzó tal intensidad que, en los episodios más graves, el único escape posible fue recibir atención médica profesional.

Esta etapa, según refirió en una reciente edición de ‘Miembros al Aire’, lo condujo a situaciones extremas, pero hoy afirma que ha llegado a una etapa de estabilidad tanto en lo personal como en lo profesional.

El hospital: un recurso de salvación para ‘El Negro’ Araiza

Durante el programa, y ante la reacción de sorpresa de su compañero ‘El Burro’ Van Rankin, Araiza explicó por qué el hospital se convirtió en su recurso indispensable para detener el ciclo de consumo.

El conductor Raúl Araiza experimentó
El conductor Raúl Araiza experimentó hospitalizaciones repetidas durante su lucha contra el abuso de alcohol, marcando un cambio profundo en su vida (@negroaraiza, Instagram)

Expresó: “Te conectan, te van bajando con ansiolíticos y entonces te recuperas, pero si no, solito, encerrado, no podía, pero en la peda pasé infiernos muy feos, muy cabrones”, confesó el conductor en el programa de Unicable. Su relato puso de relieve el carácter obsesivo que caracteriza a estos episodios, alejándose de la visión que reduce la adicción a un simple vicio.

En ese sentido, Araiza subrayó: “Cualquiera que tiene un trastorno de lo que sea, alimenticio, o de cualquier adicción, porque no se llama vicio, se dice adicción. Es una obsesión y quieres más, como el que quiere más pastel, como el que quiere más cigarro… y lo único que te puede parar, para mí, era el hospital”.

En sus propias palabras, la intensidad del impulso lo enfrentó a situaciones límite, donde el entorno hospitalario era la única opción viable para interrumpir la compulsividad.

Una nueva vida de madurez

Los excesos vividos en su juventud han dejado huella, pero el conductor reconoce un cambio profundo: ahora afirma sentirse pleno y maduro.

“Estoy muy feliz, no soy un hombre ambicioso que ahora quiero hacer eso, que quiera salir de mi zona de confort… Mi vida personal está muy estable, ya estoy madurando”, declaró Araiza en diálogo con el reportero Edén Dorantes, atribuyendo a la madurez y la estabilidad emocional la clave para su actual equilibrio.

El entorno hospitalario resultó fundamental
El entorno hospitalario resultó fundamental en el proceso de recuperación de Raúl Araiza, permitiéndole cortar el ciclo de consumo compulsivo (Captura de pantalla: YouTube // Unicable)

Además, expresó su anhelo de convertirse en abuelo, aunque reconoció que sus hijas aún no contemplan la maternidad en el corto plazo.

Araiza ya había abordado públicamente la magnitud de su dependencia en 2022 durante un programa en vivo, buscando transparentar su proceso y desmitificar los rumores sobre sus adicciones. En aquella ocasión, contó a sus compañeros de ‘Hoy’:

“Cuando pedir ayuda, somos una familia aquí… básicamente es cuando lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir. Lo que no quieres es sentir, como no sientes, adormeciendo esos sentimientos. Hay gente se lo come, fuma, bebe, lo vomita. Porque no hay un autoconocimiento, que es lo que fui hacer”.

Araiza explicó en ‘Miembros al
Araiza explicó en ‘Miembros al Aire’ la diferencia entre adicción y vicio, resaltando el carácter obsesivo y compulsivo del trastorno (Instagram/@negroaraiza)

Su testimonio incluyó el reconocimiento de haber recurrido a centros de rehabilitación, destacando la importancia del autoconocimiento y la búsqueda de ayuda profesional en su recuperación.

Temas Relacionados

Raúl AraizaNegro AraizaHoyMiembros al aireAdiccionesAlcoholismomexico-entretenimiento

Más Noticias

Video muestra a policías de Ecatepec evitando que un hombre se suicide en la estación Ciudad Azteca del Metro

El incidente ocurrió en plena celebración de fin de año

Video muestra a policías de

A partir de hoy 1 de enero queda prohibida la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora en CDMX

Con una histórica decisión judicial, la tradicional plaza dejará de comercializar perros, gatos, aves y peces, cambiando el rostro del emblemático sitio en la Ciudad de México hacia un modelo más ético y diverso

A partir de hoy 1

Descuentos fiscales en 2026: arrancan apoyos en predial, agua y tenencia

Los apoyos contemplan incentivos especiales para sectores vulnerables, que podrán acceder a estos esquemas durante todo el año

Descuentos fiscales en 2026: arrancan

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse

Santos Saúl inició su carrera a los 15 años y desde sus primeras peleas mostró disciplina y constancia para ser campeón mundial

La caída de Canelo Álvarez

El jugo detox que debes tomar para depurar tu organismo tras los excesos de las fiestas decembrinas

Los ingredientes frescos pueden ser un aliado para hidratar el cuerpo y favorecer el bienestar después de celebraciones intensas

El jugo detox que debes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra entre Chapos y Mayos

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

“Plan Michoacán” cierra el 2025 con nueve detenidos en aguacatero, armas, cartuchos y cargadores decomisados

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz, por homicidio doloso calificado tras concluir su gestión

ENTRETENIMIENTO

La canción más escuchada en

La canción más escuchada en Spotify México hoy

Paola Rojas afirma que Verónica Toussaint le dio trabajo el mismo día de su muerte: “Me resucitó”

Arca comparte imágenes de su actuación en Paseo de la Reforma por el Año Nuevo en México

‘Los Colorado’, hoy 1 de enero se estrena la serie animada del multiverso del Chapulín Colorado: dónde verla en México

Mexicanos se despiden con memes de Stranger Things, la serie que revivió la nostalgia ochentera en la televisión

DEPORTES

La caída de Canelo Álvarez

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse

Las Águilas del América arrancarían el 2026 con el fichaje de Rodrigo Dourado

Clausura 2026 Liga Mx Femenil: quiénes son los equipos candidatos al título

México en el centro del deporte mundial: los eventos imperdibles de 2026

Copa Pacífica 2026: cuándo y dónde ver los juegos de este torneo de pretemporada