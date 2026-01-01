México

P!nk inicia 2026 con cirugía de emergencia y fans en México temen la cancelación de sus conciertos

Tras una inesperada operación, la cantante estadounidense mantiene a sus seguidores en suspenso sobre las presentaciones del Carnival Tour en CDMX

La expectativa por las fechas
La expectativa por las fechas del Carnival Tour de P!nk en la Ciudad de México se mantiene alta entre los seguidores pese a la incertidumbre médica (Ocesa)

El inicio de 2026 estuvo marcado por la inesperada hospitalización de P!nk, quien debió someterse de manera urgente a una cirugía de cuello, una situación que generó preocupación entre sus seguidores en México ante la posibilidad de la cancelación de sus conciertos programados en la Ciudad de México para abril.

La cantante, conocida por sus espectáculos con exigentes acrobacias y presencia escénica, enfrenta un periodo de recuperación cuya duración mantiene en vilo la realización de su esperada presentación.

Hasta ahora, el equipo de P!nk y la promotora del evento en México no han emitido ninguna comunicación oficial sobre una cancelación o un eventual aplazamiento del show.

La última información disponible confirma que la cita en el Estadio GNP Seguros sigue “en pie”, pero sujeta a evaluación médica continua.

Pink recibió el 2026 internada
Pink recibió el 2026 internada en un hospital (Captura: Instagram)

El pronóstico de recuperación para una cirugía de cuello, según especialistas, puede abarcar desde varias semanas hasta algunos meses, dependiendo de la gravedad y la rehabilitación posterior.

En su propio testimonio difundido a través de redes sociales, la artista reconoció lo inesperado de la situación e hizo hincapié en la importancia de la salud y la gratitud: “Este no es el inicio de año que planeaba, pero la vida tiene formas de recordarnos lo que es verdaderamente importante.”

La cantante, que saltó al estrellato con temas como ‘Don’t Let Me Get Me’ y ‘Just Like a Pill’, no celebró la llegada del año entre festejos sino en un quirófano, afrontando la cirugía descrita como “necesaria y urgente”.

Los seguidores mexicanos mantienen la atención puesta en cualquier novedad sobre los conciertos del 26 y 27 de abril, fechas para las cuales las entradas ya generan gran expectativa.

El equipo de P!nk y
El equipo de P!nk y la promotora aún no confirman cancelación ni reprogramación de los conciertos previstos en México para abril de 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque P!nk manifestó su deseo de “volver más fuerte”, la comunidad de fans comprende que la exigencia física de su Carnival Tour requiere de una condición física óptima, en especial dado el nivel de esfuerzo que demanda la movilidad cervical y la columna en sus presentaciones.

Por el momento, la continuidad de las presentaciones en la Ciudad de México depende exclusivamente del avance en la salud de la artista y de la evolución de su rehabilitación tras la operación.

La trayectoria de una superestrella pop

Alecia Beth Moore, conocida artísticamente como P!nk, nació el 8 de septiembre de 1979 en Doylestown, Pensilvania, Estados Unidos. Inició su carrera musical en la década de 1990 como parte del grupo R&B Choice, aunque alcanzó el reconocimiento internacional como solista al lanzar su álbum debut “Can’t Take Me Home” en 2000.

Desde entonces, se ha destacado por su estilo vocal potente y su actitud rebelde, fusionando pop, rock y R&B en su música.

La expectativa por las fechas
La expectativa por las fechas del Carnival Tour de P!nk en la Ciudad de México se mantiene alta entre los seguidores pese a la incertidumbre médica (Ocesa)

A lo largo de su trayectoria, P!nk ha vendido millones de discos y ha recibido múltiples premios, incluidos Grammys y Billboard Music Awards. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran canciones como “Get the Party Started”, “Just Like a Pill”, “So What” y “Just Give Me a Reason”.

Además de su carrera musical, ha participado en causas sociales y es reconocida por su activismo y apoyo a diversas organizaciones benéficas.

