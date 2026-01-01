México

Licuado de frutos rojos, plátano y chía: receta para recuperar energía tras la cena de Año Nuevo

Este es el desayuno perfecto si deseas empezar 2026 con algo ligero

Un desayuno saludable y delicioso
Un desayuno saludable y delicioso para compartir en familia después de celebrar. (Gemini)

Después de una noche de festejo, brindis y desvelos, el 1 de enero suele amanecer con la necesidad de un impulso extra de energía. En México, donde las celebraciones de Año Nuevo se viven con intensidad y alegría, nada mejor que comenzar el año con un licuado revitalizante, lleno de color, sabor y nutrientes que ayuden al cuerpo a recuperarse y a empezar con el pie derecho.

¿Cuáles son los beneficios de este licuado?

El licuado energético de frutos rojos, plátano y chía es una opción perfecta para este propósito. Los frutos rojos (fresas, frambuesas, moras, arándanos) son ricos en antioxidantes, ayudan a combatir el cansancio y fortalecen el sistema inmunológico.

El plátano aporta potasio y energía rápida, ideal para reponer fuerzas. La chía, reconocida por la herbolaria mexicana, suma fibra, proteínas y ácidos grasos omega-3, ayudando a mantener la saciedad y la hidratación. Este licuado es fácil de preparar y perfecto para toda la familia.

Licuado energizante servido al instante,
Licuado energizante servido al instante, ideal para la mañana del 1 de enero. (Gemini)

Receta de licuado energético de frutos rojos, plátano y chía

La preparación de este licuado es muy sencilla y adaptable a lo que tengas en casa. Puedes usar frutos rojos frescos o congelados, ajustar la cantidad de miel o sustituirla por otro endulzante, y elegir entre leche vegetal o de vaca según tus preferencias. Es una receta ideal para aprovechar la temporada y sentirse bien desde el primer día del año.

Este licuado combina lo mejor de la fruta fresca con la textura cremosa del plátano, la suavidad del yogurt y el plus saludable de la chía. Además, el toque de miel realza el sabor sin sobrecargar de azúcar.

Tiempo de preparación

Preparar este licuado te tomará unos 7 minutos en total:

  • 2 minutos para reunir y lavar los ingredientes.
  • 3 minutos para licuar y mezclar todo.
  • 2 minutos para servir y disfrutar.

Ingredientes

  1. 1 plátano maduro
  2. 1 taza de frutos rojos (fresas, frambuesas, moras o arándanos, frescos o congelados)
  3. 1 taza de leche (puede ser entera, descremada o vegetal)
  4. ½ taza de yogurt natural (opcional, para mayor cremosidad)
  5. 1 cucharada de semillas de chía
  6. 1 cucharadita de miel o al gusto
  7. Hielo al gusto (opcional)
Frutas frescas y semillas de
Frutas frescas y semillas de chía: ingredientes naturales para un desayuno revitalizante tras la fiesta. (Gemini)

Cómo hacer licuado energético de frutos rojos, plátano y chía, paso a paso

  1. Lava bien los frutos rojos y el plátano. Pela el plátano y córtalo en trozos.
  2. En la licuadora, coloca el plátano, los frutos rojos, la leche, el yogurt (si usas), la chía y la miel.
  3. Agrega hielo si deseas una textura más refrescante.
  4. Licúa todo durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
  5. Sirve de inmediato en vasos altos y disfruta al momento para aprovechar todos los nutrientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones grandes, ideales para un desayuno ligero o para compartir en la mañana del 1 de enero.

Un licuado energético de frutos
Un licuado energético de frutos rojos, plátano y chía: la mejor forma de empezar el año con vitalidad. (Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este licuado energético contiene aproximadamente:

  • Calorías: 180
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 1.5 g
  • Carbohidratos: 33 g
  • Azúcares: 18 g (incluyendo azúcar natural de la fruta)
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El licuado se disfruta mejor recién hecho para aprovechar su frescura y nutrientes, pero puedes conservarlo en el refrigerador hasta 12 horas en un recipiente tapado. Si notas que se separa, solo agita o mezcla antes de beber.

