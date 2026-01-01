Licuado de frutos rojos, plátano y chía: receta para recuperar energía tras la cena de Año Nuevo

Un desayuno saludable y delicioso para compartir en familia después de celebrar. (Gemini)

Después de una noche de festejo, brindis y desvelos, el 1 de enero suele amanecer con la necesidad de un impulso extra de energía. En México, donde las celebraciones de Año Nuevo se viven con intensidad y alegría, nada mejor que comenzar el año con un licuado revitalizante, lleno de color, sabor y nutrientes que ayuden al cuerpo a recuperarse y a empezar con el pie derecho.

¿Cuáles son los beneficios de este licuado?

El licuado energético de frutos rojos, plátano y chía es una opción perfecta para este propósito. Los frutos rojos (fresas, frambuesas, moras, arándanos) son ricos en antioxidantes, ayudan a combatir el cansancio y fortalecen el sistema inmunológico.

El plátano aporta potasio y energía rápida, ideal para reponer fuerzas. La chía, reconocida por la herbolaria mexicana, suma fibra, proteínas y ácidos grasos omega-3, ayudando a mantener la saciedad y la hidratación. Este licuado es fácil de preparar y perfecto para toda la familia.

Licuado energizante servido al instante, ideal para la mañana del 1 de enero. (Gemini)

Receta de licuado energético de frutos rojos, plátano y chía

La preparación de este licuado es muy sencilla y adaptable a lo que tengas en casa. Puedes usar frutos rojos frescos o congelados, ajustar la cantidad de miel o sustituirla por otro endulzante, y elegir entre leche vegetal o de vaca según tus preferencias. Es una receta ideal para aprovechar la temporada y sentirse bien desde el primer día del año.

Este licuado combina lo mejor de la fruta fresca con la textura cremosa del plátano, la suavidad del yogurt y el plus saludable de la chía. Además, el toque de miel realza el sabor sin sobrecargar de azúcar.

Tiempo de preparación

Preparar este licuado te tomará unos 7 minutos en total:

2 minutos para reunir y lavar los ingredientes.

3 minutos para licuar y mezclar todo.

2 minutos para servir y disfrutar.

Ingredientes

1 plátano maduro 1 taza de frutos rojos (fresas, frambuesas, moras o arándanos, frescos o congelados) 1 taza de leche (puede ser entera, descremada o vegetal) ½ taza de yogurt natural (opcional, para mayor cremosidad) 1 cucharada de semillas de chía 1 cucharadita de miel o al gusto Hielo al gusto (opcional)

Frutas frescas y semillas de chía: ingredientes naturales para un desayuno revitalizante tras la fiesta. (Gemini)

Cómo hacer licuado energético de frutos rojos, plátano y chía, paso a paso

Lava bien los frutos rojos y el plátano. Pela el plátano y córtalo en trozos. En la licuadora, coloca el plátano, los frutos rojos, la leche, el yogurt (si usas), la chía y la miel. Agrega hielo si deseas una textura más refrescante. Licúa todo durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Sirve de inmediato en vasos altos y disfruta al momento para aprovechar todos los nutrientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones grandes, ideales para un desayuno ligero o para compartir en la mañana del 1 de enero.

Un licuado energético de frutos rojos, plátano y chía: la mejor forma de empezar el año con vitalidad. (Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este licuado energético contiene aproximadamente:

Calorías: 180

Grasas: 4 g

Grasas saturadas: 1.5 g

Carbohidratos: 33 g

Azúcares: 18 g (incluyendo azúcar natural de la fruta)

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El licuado se disfruta mejor recién hecho para aprovechar su frescura y nutrientes, pero puedes conservarlo en el refrigerador hasta 12 horas en un recipiente tapado. Si notas que se separa, solo agita o mezcla antes de beber.