Licuado de frutos rojos, plátano y chía: receta para recuperar energía tras la cena de Año Nuevo

Después de una noche de festejo, brindis y desvelos, el 1 de enero suele amanecer con la necesidad de un impulso extra de energía. En México, donde las celebraciones de Año Nuevo se viven con intensidad y alegría, nada mejor que comenzar el año con un licuado revitalizante, lleno de color, sabor y nutrientes que ayuden al cuerpo a recuperarse y a empezar con el pie derecho.
¿Cuáles son los beneficios de este licuado?
El licuado energético de frutos rojos, plátano y chía es una opción perfecta para este propósito. Los frutos rojos (fresas, frambuesas, moras, arándanos) son ricos en antioxidantes, ayudan a combatir el cansancio y fortalecen el sistema inmunológico.
El plátano aporta potasio y energía rápida, ideal para reponer fuerzas. La chía, reconocida por la herbolaria mexicana, suma fibra, proteínas y ácidos grasos omega-3, ayudando a mantener la saciedad y la hidratación. Este licuado es fácil de preparar y perfecto para toda la familia.
Receta de licuado energético de frutos rojos, plátano y chía
La preparación de este licuado es muy sencilla y adaptable a lo que tengas en casa. Puedes usar frutos rojos frescos o congelados, ajustar la cantidad de miel o sustituirla por otro endulzante, y elegir entre leche vegetal o de vaca según tus preferencias. Es una receta ideal para aprovechar la temporada y sentirse bien desde el primer día del año.
Este licuado combina lo mejor de la fruta fresca con la textura cremosa del plátano, la suavidad del yogurt y el plus saludable de la chía. Además, el toque de miel realza el sabor sin sobrecargar de azúcar.
Tiempo de preparación
Preparar este licuado te tomará unos 7 minutos en total:
- 2 minutos para reunir y lavar los ingredientes.
- 3 minutos para licuar y mezclar todo.
- 2 minutos para servir y disfrutar.
Ingredientes
- 1 plátano maduro
- 1 taza de frutos rojos (fresas, frambuesas, moras o arándanos, frescos o congelados)
- 1 taza de leche (puede ser entera, descremada o vegetal)
- ½ taza de yogurt natural (opcional, para mayor cremosidad)
- 1 cucharada de semillas de chía
- 1 cucharadita de miel o al gusto
- Hielo al gusto (opcional)
Cómo hacer licuado energético de frutos rojos, plátano y chía, paso a paso
- Lava bien los frutos rojos y el plátano. Pela el plátano y córtalo en trozos.
- En la licuadora, coloca el plátano, los frutos rojos, la leche, el yogurt (si usas), la chía y la miel.
- Agrega hielo si deseas una textura más refrescante.
- Licúa todo durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
- Sirve de inmediato en vasos altos y disfruta al momento para aprovechar todos los nutrientes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones grandes, ideales para un desayuno ligero o para compartir en la mañana del 1 de enero.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de este licuado energético contiene aproximadamente:
- Calorías: 180
- Grasas: 4 g
- Grasas saturadas: 1.5 g
- Carbohidratos: 33 g
- Azúcares: 18 g (incluyendo azúcar natural de la fruta)
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El licuado se disfruta mejor recién hecho para aprovechar su frescura y nutrientes, pero puedes conservarlo en el refrigerador hasta 12 horas en un recipiente tapado. Si notas que se separa, solo agita o mezcla antes de beber.