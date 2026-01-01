Este es el récord que busca romper la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en CDMX tras éxito de Polymarchs el año pasado

Una avenida icónica, miles de asistentes y un cartel diverso: la apuesta de la Ciudad de México para recibir 2026 (Cultura)

La Ciudad de México se prepara para recibir 2026 con una Fiesta Electrónica de Año Nuevo en el Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia.

El objetivo de esta edición será superar el récord de asistencia alcanzado en 2024, cuando más de 200 mil personas acudieron al concierto gratuito de Polymarchs, consolidando el evento como referente de la vida urbana y musical de la capital.

Con Polymarchs, la CDMX recibió el 2025

El antecedente inmediato fue la histórica celebración en el Ángel de la Independencia, donde el emblemático sonido de Polymarchs congregó a más de 200 mil asistentes en un tramo de 850 metros de la avenida.

En esa jornada, coordinada por la Secretaría de Cultura de la ciudad, participaron la DJ Sintonika, Víctor Estrella y John Barrera, quienes antecedieron al espectáculo principal.

El evento incluyó música high energy, efectos de luces, coreografías de veinte bailarinas y una producción que requirió el esfuerzo de 300 trabajadores durante cuatro días.

El emblemático sonido PolyMarchs congregó a más de 200,000 (REUTERS/Henry Romero)

Esa celebración, iniciada a las 22:00 h del 31 de diciembre y prolongada hasta las primeras horas del 1 de enero, marcó un récord en la ciudad y reafirmó el Ángel de la Independencia como escenario principal para celebraciones masivas.

Personas de todas las edades participaron y, a través de la transmisión en vivo en redes sociales y el canal Capital 21, miles siguieron el festejo desde casa.

El evento puso en relieve la importancia de Polymarchs como fenómeno cultural y fortaleció la apuesta por espectáculos gratuitos y masivos organizados por las autoridades.

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, inició a las 22:00 horas del 31 de diciembre de 2024 (Crédito: X/@GobCDMX)

En busca de batir récord en la afluencia registrada

De cara a la próxima edición, las autoridades capitalinas anunciaron una organización reforzada. César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, expresó su expectativa respecto a batir la cifra registrada el año anterior:

“Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs y nos estamos organizando para cuidar varias cosas”. Para ello, se desplegará un operativo especial de seguridad con participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Clara Brugada, jefa de Gobierno, también confirmó su asistencia a la celebración.

La oferta musical de la próxima fiesta reunirá a artistas internacionales y nacionales destacados en la escena electrónica:

MGMT (Estados Unidos, DJ set)

Arca (Venezuela, DJ set)

Kavinsky (Francia, show en vivo)

Jehnny Beth (Francia)

VEL (Francia y Marruecos)

Mariana BO, 3BALLMTY y Ramiro Puente (México)

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México anunciaron que habrá una fiesta de música electrónica para despedir este 2025.

El escenario principal estará al pie del Ángel y una pista de baile se extenderá a lo largo de Reforma. La producción incorporará luces, lásers, bailarines y un moderno sistema de sonido.

La curaduría abarca estilos diversos, desde indie electrónico y synthwave hasta tribal guarachero y vanguardia experimental.

El evento iniciará a las 18:00 h del 31 de diciembre y continuará hasta las 2:00 h del 1 de enero, con acceso libre y apto para todos los públicos. Se recomienda llegar con anticipación y utilizar transporte público debido a los cortes viales previstos en la zona, dado que se esperan decenas de miles de asistentes decididos a romper el récord anterior.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno presentaron los detalles para el evento de fiesta electrónica de este miércoles 31 de diciembre. Foto: X/@craviotocesar.

El impacto de estas fiestas trasciende lo musical. La organización y la amplia respuesta ciudadana consolidan a la Ciudad de México como epicentro del encuentro colectivo, el intercambio cultural y la apropiación del espacio público a través de la música.

La magnitud del evento refuerza el papel del Ángel de la Independencia como símbolo de unión.