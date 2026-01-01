La CDMX mantiene fase 1 de contingencia ambiental

Se mantiene mala calidad del aire en la CDMX por la contingencia ambiental. Crédito: Cuartoscuro.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informa que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica regional en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información proporcionada, se mantiene la contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5.

Este anuncio fue dado a conocer por el organismo federal a través de un comunicado oficial compartido en su último corte a las 20:00 horas.

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 en la zona Sureste del Valle de México”, puntualizó la CAME a través de un comunicado oficial.

El organismo federal dio a conocer que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental. Foto: Jorge Contreras/Infobae México.

La medida mencionada anteriormente responde a los altos niveles de contaminación registrados, los cuales buscan reducir riesgos para la salud de la población expuesta.

Contingencia ambiental: este fue el reporte de la CAME por la mala calidad del aire en la CDMX

El sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México reportó que a las 15:00 horas persistían concentraciones elevadas de PM2.5, resultado de la quema masiva de pirotecnia, fuegos artificiales y fogatas por los festejos de Año Nuevo.

Estas celebraciones comenzaron desde el miércoles 31 durante la noche del 2025 y madrugada del jueves 1 de enero de 2026.

La falta de ventilación en la atmósfera ha impedido la dispersión de estos contaminantes, lo que ha provocado una mala calidad del aire, principalmente en las zonas Centro y Sureste del Valle de México.

Según la CAME, estas condiciones representan un riesgo sanitario, motivo por el cual se mantiene la alerta.

Continuará vigilancia sobre niveles de contaminación en la CDMX para este jueves 1 de enero por contingencia ambiental

La Comisión señala que continuará la vigilancia sobre los niveles de contaminación y la evolución de las condiciones meteorológicas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Se prevé que la siguiente emisión de la CAME sea actualizada por la noche de este jueves 1 de enero a las 20:00 horas, si las circunstancias presentan mejoría.

Lo anterior con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier cambio relevante.

La Comisión señala que continuará la vigilancia sobre los niveles de contaminación y la evolución de las condiciones meteorológicas en la Zona Metropolitana del Valle de México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Recomendaciones por la mala calidad del aire en la CDMX durante la contingencia ambiental

Estas son las recomendaciones que deben seguir los habitantes de la Ciudad de México por la mala calidad del aire derivado de la contingencia ambiental de este jueves 1 de enero:

Evitar actividades al aire libre, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la entrada de contaminantes.

No realizar ejercicio intenso al aire libre.

Usar cubrebocas si es necesario salir.

Evitar el uso de pirotecnia y fogatas.

Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de canales oficiales.