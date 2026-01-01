El té desinflamante que necesitas tras la cena de Año Nuevo para empezar 2026 sin molestias digestivas

é de menta (Imagen ilustrativa Infobae)

El arte de cuidar el cuerpo después de una gran celebración no solo está en la moderación, sino también en los pequeños rituales que ayudan a recuperar el bienestar.

En México, donde las cenas de Año Nuevo suelen ser generosas y llenas de sabores intensos, un té desinflamante puede convertirse en el mejor aliado para cerrar la noche. Imagina, después de los brindis y los platillos típicos, ofrecer a tus seres queridos una infusión fresca y aromática que ayude a la digestión y a sentirse ligeros para comenzar el nuevo año.

Receta de té de hinojo y menta

El té de hinojo y menta es una receta milenaria que combina dos ingredientes ampliamente utilizados en la herbolaria mexicana y mundial. El hinojo, con su característico aroma anisado, es conocido por sus propiedades calmantes del sistema digestivo y su capacidad para reducir la hinchazón abdominal.

La menta, por su parte, aporta frescura y ayuda a relajar los músculos del tracto digestivo, facilitando la digestión. Esta mezcla no solo es efectiva, sino que resulta deliciosa y muy fácil de preparar, ideal para compartir en familia tras una noche de festejo

Taza humeante de té de menta recién preparado, acompañada de hojas frescas, ideal para una tarde de relajación natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar este té desinflamante es sencillo y requiere pocos ingredientes, todos disponibles en mercados mexicanos. Puedes hacerlo tanto con hinojo fresco como con semillas, y ajustar la cantidad de menta según tu gusto.

Esta infusión es perfecta para tomar después de la cena, pero también puedes disfrutarla en cualquier momento en que sientas pesadez o inflamación.

Tiempo de preparación

Preparar este té solo te tomará unos 10 minutos en total:

2 minutos para reunir y preparar los ingredientes.

5 minutos para hervir el agua y dejar infusionar las hierbas.

3 minutos para colar y servir la infusión.

Ingredientes

1 cucharadita de semillas de hinojo (o 1 ramita de hinojo fresco) 10 hojas de menta fresca (o 1 cucharadita de menta seca) 2 tazas de agua Miel al gusto (opcional)

Té de menta servido caliente, una infusión conocida por su efecto digestivo, aroma fresco y uso en prácticas tradicionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer té de hinojo y menta, paso a paso

Calienta las 2 tazas de agua en una olla o tetera hasta que hierva. Añade las semillas de hinojo (o el hinojo fresco cortado) y las hojas de menta. Apaga el fuego y tapa la olla, dejando reposar las hierbas en el agua caliente durante 5 minutos para que liberen todo su sabor y propiedades. Cuela la infusión para retirar los restos de hierbas. Sirve caliente y endulza con miel si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 tazas de té, ideal para compartir entre dos personas. Si deseas preparar más, simplemente duplica las cantidades.

Taza humeante de té de menta recién preparado, acompañada de hojas frescas, ideal para una tarde de relajación natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada taza de té de hinojo y menta contiene aproximadamente:

Calorías: 5

Grasas: 0 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 1 g

Azúcares: 0 g (sin miel)

Proteínas: 0 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El té de hinojo y menta se puede conservar en el refrigerador por hasta 2 días, siempre en un recipiente cubierto. Puedes recalentarlo suavemente antes de servir o disfrutarlo frío como una infusión refrescante.