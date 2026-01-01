¿Cuántos artículos de la Constitución ha modificado Claudia Sheinbaum este 2025?

Claudia Sheinbaum impulsó en 2025 modificaciones a dieciséis artículos clave en México. Crédito: Presidencia

En 2025, Claudia Sheinbaum ha impulsado una reconfiguración de la Constitución mexicana al modificar 16 artículos fundamentales, de acuerdo con los registros de la Cámara de Diputados.

Estas reformas abarcan cuestiones sanitarias, derechos sociales, procedimientos penales, límites a la reelección en cargos públicos y control de actividades vinculadas al crimen organizado.

El alcance de estos cambios anticipa consecuencias de gran magnitud, como la eliminación de la reelección consecutiva de legisladores, nuevas restricciones para acceder a cargos públicos y la consolidación de políticas públicas enfocadas en procesos digitalizados y regulación estricta de recursos naturales y tecnológicos.

Reformas contra la reelección en el legislativo

La prohibición de la reelección inmediata para legisladores y autoridades municipales refuerza el principio de no perpetuidad en el poder legislativo. (Conferencia matutina).

Entre las disposiciones de mayor impacto, sobresale la prohibición para que legisladores puedan optar a la reelección inmediata. La reforma al artículo 59 establece: “Las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.” Esta disposición se replica en los artículos 115, 116 y 122 para cargos municipales y estatales, y para la Legislatura de la Ciudad de México.

Otro cambio estructural aparece en el artículo 123, que otorga a los jóvenes entre 18 y 29 años, en situación de desempleo y fuera de educación formal, el derecho a recibir un apoyo mensual equivalente a al menos un salario mínimo general vigente, durante un máximo de doce meses, a fin de capacitarse en unidades económicas conforme a lo que disponga la ley.

Reformas contra el fentanilo, los vapeadores y el maíz transgénico

El maíz queda protegido como patrimonio nacional, prohibiéndose cultivos transgénicos sin evaluación legal y fortaleciendo la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Crédito: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En el ámbito sanitario y agroindustrial, se fortalecen políticas de protección a la salud y la soberanía alimentaria. El artículo 4 blinda la producción y comercialización frente a amenazas de drogas sintéticas e impone sanciones sobre toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y sustancias tóxicas, así como la producción, distribución y enajenación de fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.

Además, el artículo 4 consolida el carácter del maíz como patrimonio e identidad nacional, prohibiendo cultivos de elote genéticamente modificado que superen las barreras naturales de la reproducción, salvo evaluación legal favorable, y prioriza la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y el manejo agroecológico.

La reforma al artículo 27 profundiza en la protección de la actividad rural y forestal, ordenando políticas de fomento para cultivos tradicionales con semillas nativas, especialmente el sistema milpa, y excluyendo el uso de maíz transgénico conforme a lo dispuesto en el artículo 4o. Se promueve la conservación de la agrobiodiversidad y la asistencia técnica e innovación en el sector.

Reformas a la prisión preventiva y a la soberanía nacional

El Ministerio Público mantiene la facultad de solicitar prisión preventiva oficiosa para delitos graves como abuso sexual, delincuencia organizada y feminicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de justicia penal, el artículo 19 faculta al Ministerio Público para solicitar prisión preventiva únicamente cuando otras medidas cautelares resulten insuficientes, manteniéndose para delitos como abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, delitos vinculados a precursores químicos (como el fentanilo), homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo de casa habitación, corrupción, delitos electorales y desaparición forzada, entre otros graves.

Respecto a la defensa de la soberanía nacional, el artículo 40 determina que México no consentirá ningún tipo de intervención extranjera, ya sea política, militar o jurisdiccional, sin la autorización expresa del Estado Mexicano.

Las reformas a los artículos 25 y 73 introducen la obligación para todas las autoridades de implementar políticas de simplificación administrativa, digitalización de trámites y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas públicas, además de expedir leyes nacionales que regulen estos procesos.

Reformas contra el nepotismo y por la transparencia

El artículo 4 y el 73 fueron reformados 2 veces cada uno por la presidenta Claudia Sheinbaum este 2025.| Foto: Presidencia

Cambios relevantes también alcanzan los requisitos de elegibilidad para cargos públicos en los artículos 55, 82, 115, 116 y 122. Se establece que ninguna persona podrá aspirar a determinados cargos si en los tres años previos ha tenido vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco hasta el cuarto grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad con quien ejerce el cargo correspondiente.

En los apartados relacionados con el funcionamiento del Senado y la Comisión Permanente, los artículos 76 y 78 refuerzan la transparencia en la ratificación de nombramientos y la intervención en la designación provisional de ejecutivos federales, estatales y municipales en casos excepcionales, así como en la aprobación de estrategias de seguridad nacional.

En total, Claudia Sheinbaum reformó en el 2025 los artículos 4 (dos veces), 5, 19, 25, 27, 40, 55, 59, 73 (en dos ocasiones), 76, 78, 82, 115, 116, 122 y 123.