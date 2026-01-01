México

Cervezas para “el bienestar”: alcalde de Amacuzac anunció reparto de 24 mil cervezas con gasto superior a 300 mil pesos

La publicación encendió la conversación pública sobre transparencia y celebraciones oficiales

El alcalde de Amacuzac, Morelos
El alcalde de Amacuzac, Morelos presumió los "refrigerios" que se darán durante la fiesta patronal - (RRSS)

Las celebraciones en Amacuzac, Morelos, se colocaron en el centro de la conversación pública luego de que el alcalde Noé Reynoso Nava difundiera un video en redes sociales donde muestra una gran cantidad de cerveza que, según explicó, será entregada durante la próxima fiesta patronal del municipio.

El anuncio llamó la atención por el volumen del reparto y por el contexto en el que fue presentado.

En las imágenes se observa la descarga de charolas de cerveza en una oficina vinculada al PT (Partido del Trabajo). Durante la grabación, expresa su agradecimiento al partido político que le permitió llegar al cargo que hoy desempeña, lo que generó diversas interpretaciones entre los usuarios que vieron el material.

El alcalde señaló que el reparto forma parte de los preparativos para la feria patronal destacando que esta dinámica ya se realizó el año anterior. Según sus palabras, el objetivo es que los asistentes disfruten del evento y que nadie se quede sin recibir lo que denominó como un “refrigerio”.

El video que desató la conversación en redes sociales

En un video difundido en redes sociales el alcalde de Amacuzac presume la compra de 24 mil cervezas Crédito: Redes sociales

En el mensaje difundido, Reynoso Nava menciona que se están descargando alrededor de mil charolas de cerveza, equivalentes a aproximadamente 24 mil latas. El material fue presentado como parte de la organización previa a la cabalgata de la feria, uno de los eventos más importantes para la comunidad.

La publicación se viralizó en cuestión de horas, provocando reacciones inmediatas entre internautas y medios de comunicación. Algunos usuarios expresaron su respaldo a la iniciativa, al considerarla una forma de mantener vivas las tradiciones locales y fomentar la convivencia entre los asistentes.

Sin embargo, también surgieron críticas relacionadas con la difusión de este tipo de acciones por parte de un funcionario. La popularización del video colocó el tema en el tema digital, donde se debatió ampliamente el mensaje que transmite este tipo de celebraciones impulsadas desde el poder municipal.

Cuestionamientos sobre el gasto y el origen de los recursos

Un acto que desató un
Un acto que desató un debate inmediato en las redes sociales - (Imagen ilustrativa Infobae)

Tras la viralización del video, comenzaron a circular estimaciones sobre el posible costo del reparto. Usuarios en redes sociales calcularon que la adquisición de la cerveza podría representar un gasto aproximado de entre 350 mil y 500 mil pesos, dependiendo del precio por charola.

Las dudas se centraron principalmente en el origen del dinero utilizado. Algunos señalaron que, si el recurso provino del patrimonio personal del alcalde, se trataría de una decisión individual; sin embargo, otros cuestionaron la posibilidad de que se hayan utilizado recursos públicos destinados al municipio.

El caso abrió un debate más amplio sobre la transparencia y el uso de fondos en celebraciones oficiales.

